Lancar dana bina Pusat Islam RM6.6 juta di Manila

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KUALA LUMPUR: Muslim Care Malaysia Society (MCM) melancarkan kutipan dana bagi merealisasikan pembinaan sebuah Pusat Islam bernilai RM6.6 juta di Bandar Mandaluyong, Manila, Filipina.

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Presiden MCM, Zulkifli Wahijan memberitahu, pembinaan itu dijangka menjadi mercu tanda baharu syiar Islam di kawasan majoriti bukan Islam ketika majlis pelancaran diadakan di Wisma PERKIM Kebangsaan, di sini hari ini.

Kata beliau, projek berkenaan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan lebih 2,000 umat Islam di Bandar Mandaluyong yang ketika ini hanya mempunyai sebuah ruang solat kecil untuk menunaikan ibadah.

Menurut beliau, pemilihan Bandar Mandaluyong dibuat selepas pihaknya menerima maklumat daripada pegawai kerajaan Malaysia yang bertugas di Manila mengenai kesukaran dihadapi komuniti Islam di kawasan berkenaan.

“Ketika ini mereka hanya mempunyai sebuah ruang solat berkeluasan kira kira 10 x 10 kaki yang mampu memuatkan sekitar 25 jemaah pada satu satu masa.

“Apabila solat Jumaat diadakan, jemaah terpaksa melimpah ke luar dan solat perlu dilakukan sehingga dua atau tiga sesi kerana ruang yang terlalu sempit.

“Lebih menyedihkan, ruang solat itu terletak di kawasan bazar makanan yang menjual makanan tidak halal termasuk daging mentah dan minuman keras,” katanya pada sidang media selepas pelancaran projek pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong, Manila.

Beliau berkata, MCM telah mengenal pasti sebuah bangunan yang terletak kira kira 100 meter dari surau sedia ada untuk dijadikan Pusat Islam baharu.

Lokasi tersebut amat strategik kerana berada di tengah bandar serta berhampiran stesen LRT, terminal bas dan pusat pengangkutan awam, sekali gus berpotensi menjadi pusat perkembangan dakwah Islam kepada masyarakat setempat, katanya.

Menurut beliau, bangunan dua tingkat itu akan menempatkan ruang solat di tingkat bawah, manakala tingkat atas akan dijadikan pusat ilmu, dakwah dan pelbagai aktiviti kebajikan.

“Pusat ini dijangka mampu menampung sehingga 400 jemaah pada satu satu masa dan menjadi permulaan yang baik untuk memperkukuhkan syiar Islam di Manila.

“Ia bukan sahaja berfungsi sebagai pusat kebajikan, malah membawa nama Malaysia di persada antarabangsa melalui usaha dakwah dan kebajikan yang dilaksanakan,” jelasnya.

Beliau berkata, pembelian bangunan itu memerlukan kos keseluruhan RM6.6 juta dan MCM menyasarkan kutipan dana dapat diselesaikan dalam tempoh setahun.

Menurutnya, MCM akan membayar deposit terlebih dahulu sebelum menjelaskan baki pembelian secara ansuran mengikut persetujuan yang dicapai bersama pemilik bangunan.

Mengulas peranan MCM di luar negara, beliau berkata pertubuhan itu tidak mengehadkan bantuan kepada umat Islam semata mata, sebaliknya turut menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat bukan Islam yang memerlukan.

“MCM sebelum ini pernah menyalurkan bantuan ketika bencana gempa bumi di Jepun dan Nepal, selain melaksanakan pelbagai program kebajikan di Kemboja.

“Alhamdulillah, dengan asbab bantuan daripada rakyat Malaysia, sebahagian daripada mereka memeluk Islam selepas melihat pendekatan kebajikan yang kita laksanakan.

“Di Kemboja juga kita mempunyai pusat mualaf dan menjalankan ziarah dari rumah ke rumah sehingga menarik minat sebahagian masyarakat untuk memeluk Islam,” ujarnya.

Beliau berkata, projek di Manila akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama pertubuhan Islam tempatan yang diketuai masyarakat Islam di sana, selain mendapat kerjasama pegawai Kerajaan Malaysia yang bertugas di Filipina.

“Pegawai Kerajaan Malaysia turut membantu memudah cara urusan mendapatkan lesen, permit pembinaan serta menyelaras kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan, sektor korporat dan pihak swasta bagi memastikan projek itu berjaya direalisasikan,” ujarnya.

Selain berfungsi sebagai pusat ibadah katanya, Pusat Islam itu juga akan menjadi pusat pembangunan masyarakat menerusi kelas pengajian agama, aktiviti kebajikan, latihan kemahiran serta program pemerkasaan ekonomi bagi membantu komuniti setempat berdikari.

Beliau berkata, operasi pusat itu akan dikendalikan oleh wakil mereka selaku ketua masyarakat Islam di Manila dengan pemantauan serta kerjasama berterusan daripada pegawai Kerajaan Malaysia yang bertugas di negara tersebut. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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