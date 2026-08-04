Kuat kuasa siber, ancaman digital dan dana USP

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KUALA LUMPUR: “Rang undang-undang ini perlu mencapai keseimbangan antara membanteras kandungan berbahaya dengan menjamin keadilan, ketelusan dan akauntabiliti,” tegas Ahli Dewan Negara, Senator Hussin Ismail.

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Menurut beliau, usaha kerajaan memperkukuh kawal selia komunikasi dan multimedia adalah perlu berikutan ancaman ruang siber yang semakin besar, berat dan mengancam negara serta dunia, di samping manfaat luas teknologi digital kepada masyarakat.

Namun katanya, sebarang kuasa tambahan melalui pindaan undang-undang tersebut mesti dilaksanakan secara adil, telus dan disertai mekanisme semak imbang yang mencukupi.

Beliau mempersoalkan perincian yang akan digunakan bagi menentukan sesuatu kandungan sebagai berbahaya, selain jaminan terhadap keadilan, ketelusan dan akauntabiliti dalam tindakan penguatkuasaan.

Prinsip tabayyun dan keadilan

Hussin merujuk Surah al-Hujurat ayat 6 yang menuntut umat Islam menyelidiki kesahihan sesuatu berita sebelum mengambil tindakan.

Beliau menjelaskan, ayat tersebut menjadi asas bahawa setiap maklumat perlu disemak serta disahkan agar tidak berlaku tindakan yang membawa penyesalan akibat kejahilan.

“Prinsip ini amat relevan dalam era digital yang menyaksikan maklumat disebarkan dengan begitu pantas, kadang-kadang begitu susah untuk dikesan kesahihan dan kebenarannya,” katanya.

Senator mewakili Terengganu itu mengemukakan demikian ketika membahaskan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588) di Dewan Negara, di sini semalam.

Beliau turut merujuk Surah al-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia berlaku adil dan melakukan ihsan.

Sehubungan itu, ditegaskannya bahawa usaha membendung kandungan berbahaya mesti dilakukan secara saksama, telus dan bertanggungjawab supaya kuasa yang diberikan tidak disalahgunakan oleh pihak memegang kuasa pada setiap masa.

Ancaman penipuan dalam talian meningkat

Mengulas keseriusan ancaman digital, Hussin berkata data Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) menunjukkan sebanyak 95,503 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah diturunkan sepanjang 2025.

Lebih membimbangkan ujarnya, dalam tempoh enam bulan pertama 2026 sehingga 30 Jun, sebanyak 93,599 kandungan berunsur penipuan telah diturunkan, hampir menyamai keseluruhan jumlah bagi tahun sebelumnya.

“Kes penipuan dalam talian dan lain-lain ini terlalu serius dan terus mencanak, serta amat memberi impak serius kepada negara,” ujarnya.

Walaupun peningkatan kandungan berbahaya membuktikan keperluan memperkukuh penguatkuasaan, beliau berkata keberkesanan tindakan itu perlu diseimbangkan dengan perlindungan hak dan kebebasan yang sah.

Beliau mahu setiap kuasa yang diperuntukkan mempunyai sempadan jelas, telus serta tertakluk kepada prinsip akauntabiliti, demi memelihara keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan.

Justeru, beliau bertanya kepada Menteri mengenai mekanisme semak imbang yang disediakan dalam rang undang-undang itu bagi memastikan kuasa penguatkuasaan digunakan secara adil, telus dan berkadar, sambil terus berkesan membendung peningkatan kandungan berbahaya dalam talian.

Dana USP jangan terjejas

Dalam perbahasan sama, Hussin menyentuh pindaan Fasal 202 Akta 588 yang memperkenalkan kategori baharu di bawah Pemberian Perkhidmatan Sejagat (USP), iaitu Inisiatif Pemberian Perkhidmatan Sejagat Kebangsaan bagi menyokong keperluan keselamatan negara.

Beliau menyokong hasrat itu, namun mengingatkan kerajaan supaya pelaksanaannya tidak mengalih fokus atau mengurangkan keberkesanan objektif asal Dana USP, iaitu memperluas akses komunikasi kepada rakyat, khususnya di kawasan yang masih ketinggalan dari segi liputan telekomunikasi.

Menurutnya, Dana USP sejak diperkenalkan menjadi instrumen utama membiayai kemudahan telekomunikasi di luar bandar, pedalaman, pulau dan penempatan yang kurang mendapat penilaian komersial daripada syarikat telekomunikasi.

Beliau berkata, jurang liputan dan kualiti perkhidmatan masih jelas apabila penduduk pedalaman berdepan capaian internet lemah, panggilan kerap terputus serta kelajuan internet tidak memuaskan.

Keadaan itu menurutnya, menjejaskan pembelajaran, urusan perniagaan dan akses kepada perkhidmatan digital penduduk di kawasan berkenaan.

Hussin bimbang sebahagian Dana USP digunakan untuk tujuan keselamatan negara tanpa peruntukan tambahan sehingga projek yang memberi manfaat langsung kepada rakyat menjadi kurang keutamaan atau dilambatkan.

Beliau menegaskan keselamatan negara penting, namun akses komunikasi dan internet juga merupakan keperluan asas bagi menyokong pendidikan, kesihatan, ekonomi digital serta kesejahteraan rakyat.

Beliau mencadangkan kerajaan memberi jaminan bahawa pelaksanaan Inisiatif USP Kebangsaan tidak akan mengurangkan peruntukan atau melambatkan projek Dana USP bagi memperluas liputan telekomunikasi di luar bandar dan pedalaman.

Beliau juga meminta Menteri menjelaskan sama ada kebejatan sosial akibat telekomunikasi, termasuk pornografi dan kandungan seumpamanya yang boleh merosakkan generasi masa depan, turut diambil kira sebagai unsur berbahaya dan ancaman keselamatan negara. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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