Kelantan perkasa NAIMbif sebagai hab lembu hibrid

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KOTA BHARU: Kerajaan Negeri Kelantan terus komited memperkukuh sektor penternakan menerusi program NAIMbif bagi melahirkan penternak moden, meningkatkan pengeluaran lembu pedaging berkualiti serta mengurangkan kebergantungan negara terhadap import daging.

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Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Agromakanan dan Komoditi Negeri, Dato’ Tuan Mohd Saripudin Tuan Ismail berkata, program diperkenalkan pada 2017 itu menjadi inisiatif strategik dalam menghasilkan lembu pedaging berkualiti tinggi melalui pendekatan lebih sistematik dan moden.

Menurutnya, pelaksanaan sistem tersebut bukan sahaja memberi tumpuan kepada pengeluaran ternakan, malah membangunkan jenama lembu Kelantan yang mempunyai kadar tumbesaran pantas, kualiti daging tinggi serta mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran tempatan.

“Kerajaan Negeri Kelantan sentiasa komited dalam memperkasa sektor penternakan sebagai salah satu pemacu utama pertumbuhan ekonomi negeri.

“Kita mahu melihat industri lembu pedaging terutamanya NAIMbif berkembang sebagai model kejayaan yang mampu menjana pendapatan tinggi kepada penternak, mewujudkan peluang pekerjaan baharu serta mengurangkan kebergantungan kepada import daging,” katanya.

Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Selising berkata demikian ketika merasmikan Majlis Program Konvensyen Penternak NAIMbif Negeri Kelantan Tahun 2026, di sini.

Menurutnya, Kelantan turut mencatat pencapaian tertinggi di Malaysia dalam bidang pembiakbakaan ternakan apabila merekodkan 15,753 perkhidmatan permanian beradas, 22,535 pemeriksaan kebuntingan dan 9,935 kelahiran anak ternakan hasil permanian beradas sepanjang tahun 2025.

“Pencapaian ini membuktikan keupayaan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan bersama-sama penternak dalam mengaplikasikan teknologi pembiakan secara berkesan di peringkat lapangan.

“Kejayaan ini bukan sahaja meningkatkan produktiviti ternakan, malah menjadi asas penting kepada pembangunan industri lembu daging yang lebih moden, berdaya saing dan mampan, selaras dengan aspirasi program NAIMbif,” ujarnya.

Beliau berkata, kejayaan penternak Kelantan pada Himpunan Lembu Sado Malaya di Kedah baru-baru ini turut mengangkat nama negeri apabila hampir 99 peratus lembu yang dipertandingkan dilahirkan dan dibangunkan di Kelantan, sekali gus membuktikan negeri itu sebagai hab utama pengeluaran baka lembu hibrid berkualiti di Malaysia.

“Sehubungan itu, saya menyeru agar lebih ramai penternak muda dan usahawan tani tampil menyertai program NAIMbif ini.

“Dengan bimbingan Jabatan Perkhidmatan Veterinar serta sokongan pelbagai agensi, saya yakin program ini mampu melahirkan penternak moden yang berpengetahuan dan mengaplikasikan teknologi baharu dalam bidang penternakan,” katanya lagi.

Turut hadir Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan, Dr Yahasmida Yaacob, Ketua Bahagian Pembangunan Industri Ternakan, Dr Siti Noorbainun Othman dan Pemangku Pengurus Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd, Mohd Afzanizan Arif. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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