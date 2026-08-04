Kebebasan SKMM, privasi rakyat, tadbir urus dana

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KUALA LUMPUR: Senator Hussin Ismail mengutarakan supaya pindaan terhadap Rang Undang-Undang (RUU) Suruhanjaya Multimedia disertai jaminan kukuh terhadap kebebasan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

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Juga tegas Ahli Dewan Negara itu, terhadap perlindungan privasi rakyat serta tadbir urus kewangan yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat.

Beliau berkata, kementerian yang berkaitan dengan multimedia memikul amanah besar untuk menggerakkan bidang tersebut ke arah kebaikan.

Hussin menukilkan maksud ayat al-Quran yang menyeru agar wujud dalam kalangan umat satu golongan yang mengajak kepada perkara makruf, mencegah kemungkaran dan menjadi golongan berjaya.

Menurut beliau, sekiranya kementerian itu digerakkan dan diolah bagi tujuan yang baik, kedudukannya di sisi Allah SWT adalah sangat besar.

Hussin berkata demikian ketika mengambil bahagian dalam perbahasan RUU itu di Dewan Negara, semalam.

Kebebasan SKMM dan hak rakyat

Merujuk Fasal 4, pindaan Seksyen 10, serta Fasal 5, pindaan Seksyen 13, Hussin berkata SKMM bukan sekadar badan pengawal selia syarikat telekomunikasi, sebaliknya sebuah institusi yang membuat keputusan berimpak tinggi kepada kehidupan rakyat.

Katanya, keputusan SKMM meliputi akses internet, kandungan media sosial, keselamatan siber dan hak pengguna digital, yang kesemuanya memberi kesan langsung kepada rakyat Malaysia dalam kehidupan harian.

“Suruhanjaya perlu bebas daripada campur tangan politik,” katanya sambil mengulangi kebimbangan yang turut dibangkitkan beberapa Senator lain.

Menurut beliau, rakyat mesti mempunyai keyakinan bahawa setiap tindakan dan penguatkuasaan SKMM berasaskan undang-undang serta kepentingan awam, bukan percaturan politik atau kepentingan pihak tertentu.

“Dalam era media sosial menjadi platform utama rakyat mendapatkan maklumat dan menyuarakan pandangan, keyakinan terhadap kebebasan badan pengawal selia amat penting untuk memastikan kebebasan bersuara terus dihormati selaras undang-undang sedia ada,” ujarnya.

Hussin turut menyentuh kuasa SKMM yang semakin luas dalam mengawal selia kandungan dalam talian, termasuk pelesenan platform media sosial, pematuhan di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 dan arahan menurunkan kandungan berbahaya.

Justeru, beliau mencadangkan pelantikan Ahli Suruhanjaya dibuat berasaskan merit, integriti, pengalaman dan rekod terbukti yang diiktiraf dalam industri, bukannya tertumpu kepada kuasa Menteri semata-mata.

Beliau meminta kerajaan menjelaskan bagaimana keputusan SKMM dapat terus dijamin bebas daripada pengaruh politik, khususnya apabila kuasa pelantikan ahli Suruhanjaya masih tertumpu kepada Menteri.

Kuasa audit dan privasi digital

Menyentuh Fasal 7, pindaan Seksyen 16 berkaitan kuasa menyemak dan mengaudit maklumat, Hussin menyatakan sokongan terhadap usaha membanteras jenayah siber seperti penipuan dalam talian, kecurian identiti, buli siber dan kebocoran data yang mengakibatkan kerugian berbilion ringgit setiap tahun.

Namun jelasnya, perluasan kuasa audit tanpa prosedur dan perlindungan yang jelas boleh menjejaskan hak privasi rakyat.

Beliau berkata kehidupan rakyat kini hampir seluruhnya berkait dengan data digital, meliputi urusan perbankan dalam talian, rekod kesihatan, pendidikan anak-anak dan komunikasi harian.

“Oleh itu, sebarang kuasa yang melibatkan akses kepada data digital mesti disertai mekanisme semak dan imbang yang kukuh,” ujarnya.

Beliau mencadangkan kementerian menggubal prosedur operasi standard audit yang jelas dan telus, termasuk mewajibkan kebenaran mahkamah atau waran terlebih dahulu bagi audit melibatkan data sensitif.

Selain itu, beliau mahu hak rayuan diperkukuh bagi mana-mana pihak atau individu yang terjejas oleh tindakan penguatkuasaan.

Hussin turut mempersoalkan jaminan kerajaan bahawa kuasa audit yang diperluaskan tidak akan menjejaskan privasi rakyat serta kesediaan memperkenalkan pengawasan bebas bagi mencegah penyalahgunaan kuasa.

Autonomi kewangan mesti pulang kepada rakyat

Dalam isu tadbir urus kewangan, Hussin merujuk Fasal 14, pindaan Seksyen 38 berhubung Kumpulan Wang Suruhanjaya, dan Fasal 15, pindaan Seksyen 45 mengenai had nilai kontrak.

Beliau berkata RUU itu pada terasnya membabitkan hak digital lebih 30 juta rakyat Malaysia, termasuk hak mendapatkan internet berkualiti, berkomunikasi dengan selamat, dilindungi daripada jenayah siber dan memastikan data peribadi tidak disalahgunakan.

Menurutnya, autonomi kewangan yang lebih besar kepada SKMM melalui kemasukan hasil penalti terus ke dalam Kumpulan Wang Suruhanjaya dan peningkatan had nilai kontrak daripada RM5 juta kepada RM50 juta mesti diseimbangkan dengan akauntabiliti lebih tinggi.

Beliau mengingatkan agar ruang mengutip dana itu tidak disalahgunakan sehingga membebankan rakyat.

Katanya, peningkatan autonomi kewangan perlu diterjemahkan kepada liputan internet lebih baik di luar bandar, perkhidmatan telekomunikasi yang mampu dibayar, peningkatan keselamatan siber dan pengurangan gangguan rangkaian.

Beliau mencadangkan penetapan KPI jelas kepada SKMM, termasuk peningkatan liputan internet berkualiti di pedalaman, pengurangan aduan pengguna dan peningkatan keselamatan siber, supaya rakyat dapat menilai keberkesanan penggunaan dana awam.

Hussin juga meminta kerajaan memberi jaminan bahawa kuasa kewangan lebih besar kepada SKMM akan menghasilkan peningkatan nyata dari segi kualiti internet, kemampuan harga perkhidmatan telekomunikasi dan keselamatan digital, bukan sekadar menambah kuasa pentadbiran Suruhanjaya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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