Kalah di Chennah: Hormati undi rakyat, bukan cipta alasan

- Advertisement -

SHAH ALAM: “Apabila menang kita kata itu suara rakyat. Apabila kalah, hormatilah juga suara rakyat,” ujar Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor, Dr Yusfarizal Yussof.

- Advertisement -

Beliau mengulas kenyataan Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke Siew Fong yang mengemukakan alasan berhubung kekalahannya di Dewan Undangan Negeri (DUN) Chennah.

Loke mendakwa beliau tewas di Chennah akibat kempen fitnah, termasuk dakwaan kononnya beliau mahu menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga Tok Undang.

Menurut beliau, alasan yang diberikan itu menimbulkan persoalan kerana sukar untuk mempercayai bahawa pengundi di Chennah begitu mudah menerima dakwaan yang jelas bercanggah dengan fakta.

“Persoalannya, takkanlah rakyat Chennah begitu mudah percaya perkara yang jelas bercanggah dengan fakta?” kata Dr Yusfarizal yang juga seorang pengamal undang-undang.

Beliau menjelaskan bahawa dakwaan kononnya Anthony Loke bercita-cita menjadi Menteri Besar tidak berasas kerana Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan telah menetapkan syarat-syarat yang jelas bagi pelantikan jawatan itu.

Tambah beliau, dakwaan kononnya Anthony Loke mahu menjadi Tok Undang adalah lebih tidak logik memandangkan institusi Undang dipilih mengikut Adat Perpatih serta melalui proses yang tersendiri, bukannya ditentukan menerusi kemenangan dalam pilihan raya.

Sehubungan itu, beliau berpandangan bahawa mengaitkan kekalahan dengan dakwaan sedemikian seolah-olah merendahkan kebijaksanaan pengundi Chennah, seakan-akan mereka membuat keputusan tanpa memahami fakta sebenar.

Dalam masa yang sama, Yusfarizal menegaskan bahawa prinsip demokrasi perlu dihormati oleh semua pihak tanpa mengira sama ada memperoleh kemenangan atau mengalami kekalahan dalam pilihan raya.

“Dalam demokrasi, apabila menang kita kata itu suara rakyat. Apabila kalah, hormatilah juga suara rakyat,” katanya yang juga Ahli Jawatankuasa Kerja Lajnah Undang-undang dan Hak Asasi Manusia (LUHAM) PAS Pusat.

Mengulas prestasi DAP dalam beberapa pilihan raya, beliau turut berpendapat parti itu bukan sahaja ditolak di Negeri Sembilan, malah turut mencatat prestasi buruk di Sabah dan Johor.

Justeru, beliau berpandangan Anthony Loke bukan sahaja wajar melepaskan jawatan sebagai Pengerusi DAP Negeri Sembilan, malah juga sebagai Setiausaha Agung DAP di peringkat kebangsaan. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

Related