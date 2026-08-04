Jika DAP berundur, mandat rakyat wajar dikembalikan

- Advertisement -

KUALA LUMPUR: Sekiranya DAP mengambil keputusan keluar daripada Kabinet Kerajaan Madani, rakyat berhak mendapat mandat baharu menentukan hala tuju pentadbiran negara.

- Advertisement -

Penolong Setiausaha Agung PAS, Khairul Faizi Ahmad Kamil menegaskan, tindakan itu bukan sekadar isu rombakan pentadbiran tetapi tanda kehilangan kesepaduan kerajaan.

“Sekiranya DAP mengambil keputusan untuk keluar daripada Kabinet Kerajaan Madani, maka ia bukan lagi sekadar isu rombakan pentadbiran.

“Ia adalah bukti bahawa kerajaan yang dibina atas nama ‘perpaduan’ sudah mula kehilangan kesepaduan dan kepercayaan dalam kalangan rakan sekutunya sendiri,” ujarnya dalam media sosial miliknya.

Beliau berkata demikian susulan laporan akhbar tempatan bahawa, DAP akan menentukan sama ada kekal atau keluar daripada kerajaan melalui keputusan perwakilan dalam Persidangan Kebangsaan DAP pada 16 Ogos ini.

Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke Siew Fook dilaporkan berkata, keputusan itu akan dibuat melalui undi sulit dan bukan oleh Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC).

“Kita mengamalkan sistem demokrasi dalaman. Walaupun saya Setiausaha Agung, keputusan DAP bukan ditentukan oleh saya.

“Perwakilan akan diberikan kertas undi untuk menentukan sama ada parti kekal dalam kerajaan atau tidak. Ia akan menjadi keputusan kolektif parti,” kata Anthony.

Walau bagaimanapun, Khairul Faizi mengakui, dari sudut Perlembagaan kerajaan tidak semestinya tumbang jika Ahli Parlimen DAP terus menyokong Perdana Menteri.

Namun, Timbalan Pesuruhjaya PAS Johor itu mempersoalkan bagaimana kerajaan boleh mendakwa dirinya stabil apabila parti gabungan enggan memikul tanggungjawab pentadbiran negara.

Keyakinan terhadap kerajaan dipersoalkan

Khairul Faizi menyifatkan, keputusan sesebuah parti meninggalkan Kabinet sebagai petanda keyakinan terhadap kepimpinan kerajaan semakin terhakis.

Beliau menegaskan, rakyat tidak mahu melihat kerajaan terus bertahan hanya kerana mempunyai jumlah kerusi mencukupi di Parlimen.

Menurutnya, negara memerlukan kerajaan yang mempunyai kesepaduan, hala tuju jelas serta keyakinan penuh daripada semua rakan gabungan.

“Tindakan DAP ini bakal menyebabkan PMX akan kehilangan 40 anggota di Parlimen.

“Itu belum mengambil kira jika PAN mengambil langkah yang sama seperti yang berlaku di Melaka.

“Ketika itu, krisis politik bukan lagi sekadar persepsi tetapi boleh berubah menjadi krisis keabsahan sebuah kerajaan,” ulasnya.

Pengalaman Melaka jadi rujukan

Khairul Faizi mengingatkan, pengalaman di Melaka menunjukkan kerajaan boleh kekal atas kertas walaupun menghadapi krisis politik serius.

Beliau menjelaskan, DAP sebelum ini pernah mengambil keputusan keluar daripada pentadbiran negeri Melaka.

Menurutnya, kerajaan negeri kekal kerana mempunyai majoriti mencukupi, namun tindakan itu membuktikan wujudnya krisis politik.

Khairul Faizi menegaskan, sekiranya situasi sama berlaku di peringkat Persekutuan, Perdana Menteri tidak seharusnya bergantung kepada majoriti rapuh.

Beliau berpandangan, sokongan yang dipersoalkan tidak wajar menjadi asas untuk meneruskan pentadbiran sesebuah kerajaan.

“Jalan yang paling bermaruah dan demokratik ialah memohon pembubaran Parlimen serta mengembalikan mandat kepada rakyat.

“Biarlah rakyat menentukan sama ada mereka masih mahu meneruskan kerajaan yang berpecah dari dalam.

“Atau (rakyat yang) memilih sebuah kerajaan baharu yang lebih stabil, lebih meyakinkan dan benar-benar mampu mentadbir negara,” jelasnya.



Khairul Faizi mengingatkan, dalam demokrasi, kuasa bukan sekadar soal bertahan, sebaliknya amanah berdasarkan keyakinan rakyat.



“Apabila keyakinan itu mula hilang, maka sewajarnya mandat itu dikembalikan kepada pemilik sebenar kuasa, iaitu rakyat.



“Apapun, apa yang dilontarkan ini bergantung kepada keputusan DAP pada 16 Ogos nanti,” katanya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

Related