‘Jangan guna ilmu qadi’: Hakim Syariah ditegur Shafie

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SHAH ALAM: Hakim Mahkamah Syariah tidak boleh menggunakan pengetahuan peribadi atau ‘ilmu qadi’ dalam membuat keputusan, sebaliknya wajib berasaskan undang-undang, dokumen serta bukti yang dikemukakan di hadapan mahkamah.

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Ustaz Mohd Shafie Ngah (PN–Sungai Ramal) berkata, tindakan hakim yang menggunakan pengetahuan sendiri di luar kerangka undang-undang boleh menjejaskan kredibiliti institusi kehakiman syariah dan perlu diberikan perhatian serius.

Menurut beliau, walaupun kuasa hakim telah diperincikan mengikut bidang kuasa mahkamah berdasarkan hierarki Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Utama, terdapat keadaan tertentu apabila hakim didakwa bertindak melampaui batas kuasa diberikan.

“Kadang-kadang ada hakim yang terlajak menggunakan budi bicara dan pengetahuannya untuk menghukum pihak-pihak yang terbabit, yang disebut dalam kaedah fiqh sebagai ilmu qadi, iaitu pengetahuannya sendiri yang tiada dalam peruntukan undang-undang.

“Hakim tidak patut menggunakan ilmu qadi untuk membuat keputusan. Hakim wajib membuat keputusan berdasarkan undang-undang serta dokumen dan bahan bukti yang dipaparkan di hadapannya,” katanya ketika membahaskan Enakmen Mahkamah Syariah Selangor 2026 di Dewan Negeri Selangor, hari ini.

Beliau yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor berkata, prinsip itu penting bagi memastikan keputusan mahkamah dibuat secara telus berdasarkan proses kehakiman sah, bukannya dipengaruhi pertimbangan peribadi.

Mengambil contoh satu kes yang berlaku, Mohd Shafie berkata terdapat keadaan seorang hakim dikatakan bertindak melampaui bidang kuasa apabila mengarahkan seorang peguam menanggalkan jubah rasmi (robe) ketika prosiding berlangsung sebelum membacakan pertuduhan terhadap peguam berkenaan.

“Apabila hakim marah dengan peguam yang sedang berguaman di hadapannya, dia mengarahkan peguam pecat robe kamu sekarang dan membacakan pertuduhan terhadapnya.

“Hakim bukan tugasnya mendakwa orang. Perkara seperti ini perlu diberikan perhatian supaya Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), apabila menerima aduan, mengambil tindakan serius terhadap hakim yang bersifat demikian,” katanya.

Beliau berkata, tindakan pemantauan dan tatakelola yang baik penting bagi memastikan integriti Mahkamah Syariah dipelihara berasaskan etika kehakiman, bukan semata-mata berdasarkan rungutan pihak tertentu.

Dalam pada itu, beliau mencadangkan supaya sumber hukum Mahkamah Syariah dinyatakan dengan jelas dalam Enakmen Mahkamah Syariah Selangor 2026.

Katanya, enakmen berkenaan serta Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor tidak menyatakan secara khusus sumber hukum yang menjadi rujukan Mahkamah Syariah.

“Sewajarnya disebut bahawa sumber hukum mahkamah ini adalah al-Quran, as-Sunnah, ijmak dan qias sebagai sumber utama sebelum pergi kepada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Perkara ini sepatutnya diletakkan secara hitam putih dalam undang-undang ini,” katanya.

Beliau berkata, perkara itu berbeza dengan undang-undang sivil yang mempunyai peruntukan berkaitan pemakaian ‘common law’ atau ‘English law’ sebagai sumber rujukan, sedangkan perkara sama tidak dinyatakan secara jelas dalam undang-undang syariah.

Selain itu, Mohd Shafie yang juga seorang pengamal undang-undang turut mencadangkan supaya syarat pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dimasukkan dalam kaedah-kaedah berkaitan pelantikan peguam syarie.

Menurut beliau, walaupun terdapat cadangan penglibatan dua peguam syarie dalam jawatankuasa kaedah-kaedah Mahkamah Syariah, peruntukan sedia ada tidak menyatakan keperluan mereka berpegang kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah.

“Ini bagi memastikan hakim hendaklah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan perkara sama juga perlu diberikan perhatian kepada peguam syarie.

“Kaedah ini tidak perlu dibawa ke dewan untuk pindaan, tetapi boleh dibuat di luar dengan memasukkan Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai asas kepada pelantikan mana-mana peguam syarie,” katanya.

Sementara itu, beliau meminta kerajaan negeri menjelaskan jumlah sebenar kes yang dikendalikan Mahkamah Tinggi Syariah bagi tahun 2024 hingga 2025 sebagai rujukan dalam perbahasan.

Kata Mohd Shafie yang juga Yang Dipertua PAS Kawasan Bangi, maklumat itu penting untuk menilai keperluan penambahan jumlah mahkamah serta kaedah pengurusan kes pada masa hadapan.

Dalam masa sama, beliau mempertahankan prestasi Mahkamah Syariah Selangor dengan menyifatkan persepsi mengenai kes tertunggak yang mengambil masa bertahun-tahun tidak lagi menggambarkan keadaan semasa.

Beliau berkata, jika sebelum ini mungkin terdapat kes yang tertangguh sehingga 10 atau 15 tahun lalu, keadaan itu tidak berlaku dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini.

“Saya percaya Mahkamah Syariah Selangor tidak ketinggalan sebagaimana digambarkan oleh pihak luar. Bahkan jika dibandingkan dengan mahkamah syariah negeri lain, saya berani mengatakan Mahkamah Syariah Selangor masih berada di hadapan,” ujarnya.

Shafie turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri, Setiausaha Kerajaan Negeri serta pegawai dan kakitangan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), khususnya Jabatan Undang-Undang MAIS atas komitmen menjayakan pembentangan Enakmen Mahkamah Syariah Selangor 2026.

Beliau pada masa sama menyatakan sokongan terhadap enakmen berkenaan serta usaha memperkukuh sistem kehakiman syariah di Selangor. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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