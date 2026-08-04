Islam memimpin tamadun

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APABILA membicarakan mengenai pemerintahan Islam, ada yang beranggapan bahawa Islam hanya sesuai diamalkan dalam urusan ibadah, sedangkan pentadbiran negara moden memerlukan sistem yang berbeza. Tanggapan ini lahir kerana ramai tidak meneliti sejarah Islam secara menyeluruh.



Sejak zaman Khulafa al Rasyidin, pemerintahan Islam berkembang merentasi pelbagai bangsa, bahasa dan budaya. Selepas itu muncul kerajaan Umawiyyah, Abbasiyyah dan Turki Uthmaniyyah yang mentadbir wilayah yang sangat luas selama berabad-abad. Di sebelah Barat pula, Andalusia muncul sebagai antara pusat ilmu, sains dan tamadun yang menjadi rujukan dunia.



Kejayaan itu tidak bergantung kepada kekuatan tentera semata-mata. Ia lahir daripada pentadbiran yang tersusun, sistem kehakiman yang dihormati, pengurusan kewangan yang teratur, institusi pendidikan yang berkembang serta keupayaan pemerintah menyesuaikan pelaksanaan pentadbiran mengikut keperluan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat.

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Salah satu contoh yang paling jelas ialah penyelarasan mushaf al Quran pada zaman Khalifah Uthman bin Affan RA. Ketika wilayah Islam semakin meluas sehingga ke Azerbaijan dan Armenia, tentera Islam daripada pelbagai negeri mula membaca al-Quran mengikut qiraat yang berbeza. Perbezaan yang asalnya diharuskan itu mula menimbulkan pertikaian dalam kalangan orang awam sehingga Huzaifah bin al Yaman RA bimbang umat Islam akan berpecah seperti umat terdahulu. Lalu beliau menyampaikan kebimbangan itu kepada Khalifah Uthman RA.

Dengan pandangan yang jauh, Khalifah Uthman RA membentuk sebuah jawatankuasa yang diketuai oleh Zaid bin Thabit RA bersama beberapa Sahabat yang lain untuk menyalin mushaf berdasarkan suhuf yang dihimpunkan pada zaman Abu Bakar RA. Salinan tersebut kemudian dihantar ke pusat-pusat pemerintahan Islam sebagai rujukan rasmi, manakala naskhah lain yang boleh menimbulkan kekeliruan diperintahkan supaya tidak lagi digunakan.

Keputusan itu bukan mengubah al-Quran, sebaliknya memelihara kesatuan umat. Hingga hari ini, umat Islam di seluruh dunia masih membaca mushaf yang berpandukan penyelarasan tersebut. Inilah antara bukti bagaimana kebijaksanaan pentadbiran mampu menjaga agama dan menyatukan masyarakat.

Sejarah juga membuktikan bahawa pemerintahan Islam tidak pernah terbatas kepada satu kaum sahaja. Wilayah Islam pernah merangkumi Asia, Afrika dan Eropah dengan penduduk yang terdiri daripada pelbagai bangsa, bahasa dan agama. Mereka hidup di bawah satu sistem yang meletakkan keadilan sebagai asas pentadbiran.

Oleh itu, masyarakat majmuk bukanlah sesuatu yang asing dalam pengalaman Islam. Umat Islam telah lama mengurus kepelbagaian budaya dan agama. Yang lebih penting ialah bagaimana keadilan dapat ditegakkan dan dakwah disampaikan dengan kebijaksanaan serta akhlak yang mulia.

Ramai orang tidak menolak Islam setelah memahami ajarannya. Sebaliknya, mereka menolak kerana belum benar-benar mengenali keindahan agama ini. Sebab itulah dakwah tidak hanya dilakukan melalui ucapan, bahkan melalui akhlak, kejujuran dan contoh yang baik dalam kehidupan seharian.

Perkembangan Islam di pelbagai negara sehingga hari ini menjadi bukti bahawa dakwah terus hidup. Di banyak tempat, termasuk di Eropah, semakin ramai yang memilih Islam setelah mengenal ajarannya. Ini menunjukkan bahawa cahaya Islam terus berkembang walaupun berdepan pelbagai cabaran.

Dalam perjuangan, jangan cepat berputus asa. Cabaran bukan semestinya petanda kegagalan. Ia kadang-kadang menjadi tanda bahawa matlamat semakin hampir. Keadaannya seperti seseorang yang memanjat pokok untuk mengambil buah. Sebelum sempat mencapai buah, dia terlebih dahulu digigit kerengga. Gigitan itu memang menyakitkan, tetapi ia juga memberi isyarat bahawa buah yang dicari sudah berada di hadapan.

Begitulah perjalanan dakwah dan perjuangan menegakkan Islam. Semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar kesabaran yang diperlukan. Ujian bukan alasan untuk berhenti, bahkan menjadi sebab untuk terus memperbaiki diri, menguatkan ilmu dan memperteguhkan istiqamah.

Seorang mukmin meyakini bahawa kemenangan tidak diukur semata-mata dengan perkiraan manusia. Allah telah menjelaskan bahawa Dia akan memenangkan agama-Nya pada waktu yang dikehendaki-Nya. Tanggungjawab manusia hanyalah menuntut ilmu, membina akhlak, menyampaikan dakwah dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Hasil akhirnya diserahkan kepada Allah SWT yang Maha Mengetahui segala hikmah.

Inilah perjalanan yang ditunjukkan oleh Islam. Segala-galanya bermula dengan ilmu yang dipandu oleh wahyu. Daripada ilmu lahirlah akidah yang teguh, syariat yang diamalkan dan akhlak yang mulia. Daripada manusia yang dibina dengan asas inilah lahir masyarakat yang adil dan pemerintahan yang membawa rahmat kepada seluruh manusia.

DATO’ SRI AMAR D’RAJA MOHD AMAR ABDULLAH

Naib Presiden PAS – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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