Hasil strategi tepat, kekuatan jentera, pertolongan Allah

- Advertisement -

KOTA BHARU: Kemenangan Perikatan Nasional (PN) dan Barisan Nasional (BN) yang berjaya menguasai Kerajaan Negeri Sembilan disifatkan sebagai hasil strategi tepat kepimpinan parti, kegigihan jentera serta pertolongan Allah SWT.

- Advertisement -

Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Dato’ Siti Zailah Mohd Yusof berkata, keputusan tersebut sememangnya dijangkakan di mana kejayaan itu membuktikan keberkesanan strategi dirancang kepimpinan parti dalam menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan.

Beliau turut merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang serta seluruh saf kepimpinan tertinggi parti atas strategi yang tepat sehingga membawa kepada kemenangan tersebut.

“Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita mendapat keputusan yang sebenarnya kita jangkakan,” kata beliau yang juga Ketua Dewan Muslimat PAS Kelantan dan Ahli Parlimen Rantau Panjang.

Dalam pada itu, beliau merakamkan penghargaan kepada seluruh jentera PAS dari pelbagai negeri yang turun membantu gerak kerja pilihan raya, khususnya jentera dari Kelantan di mana membantu DUN Paroi.

“Ini adalah hasil gabungan pertolongan Allah SWT, strategi tepat pimpinan serta kegigihan jentera yang begitu gigih sehingga berakhirnya hari mengundi,” katanya.

Menurutnya, komitmen jentera amat mengagumkan apabila mereka terus menjalankan tugas tanpa mengira hujan dan panas demi memastikan gerak kerja parti berjalan sehingga saat akhir.

Lebih membanggakan katanya, terdapat petugas dari negeri-negeri lain yang sanggup berada di Negeri Sembilan untuk tempoh panjang bagi membantu mendekati pengundi.

“Ada yang berbulan-bulan membantu Negeri Sembilan sebelum PRN Johor lagi, sudah berkampung membantu mendekati pengundi. Selepas PRN Johor, ada yang tidak pulang, sebaliknya terus menyambung tugas ke PRN Negeri Sembilan.

“Itulah hebatnya kekuatan jentera,” katanya yang turut menzahirkan penghargaan kepada pasukan munajat di seluruh negara di mana tidak putus-putus mendoakan kemenangan, selain doa daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya.

Menurut beliau, kemenangan tersebut tidak hanya dicapai melalui usaha fizikal, sebaliknya turut disertai doa, kesabaran, tawakal dan pertolongan Allah SWT.

“Kami sangat terharu dan sangat menghargai segala usaha yang dilakukan serta mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada semua pihak,” katanya.

Dalam perkembangan sama, beliau menyambut baik kenyataan Presiden PAS berhubung usaha meneruskan gabungan PN-BN bagi menghadapi pilihan raya akan datang sehingga Pilihan Raya Umum ke-16 (PRU16).

Jelas Siti Zailah, kerjasama tersebut perlu diperkemaskan dengan strategi yang lebih tersusun bagi memastikan perubahan kepimpinan kerajaan dapat direalisasikan pada PRU16.

“Saya yakin, insya-Allah PRU16 ini kita mampu merubah kepimpinan kerajaan untuk masa depan. Semua itu adalah berkat pertolongan Allah, kesabaran, kegigihan dan jiwa besar pemimpin-pemimpin parti kita sehingga kita diberi kemenangan oleh Allah,” katanya.

Bagaimanapun, beliau mengingatkan seluruh pendukung parti supaya tidak menjadikan kemenangan sebagai sebab untuk berasa sombong atau bangga diri.

Sebaliknya kata bekas Menteri Wanita itu lagi, kemenangan perlu disambut dengan penuh kesyukuran serta memperbanyakkan tasbih, istighfar dan pujian kepada Allah SWT.

“Dalam saat kita mencapai kemenangan ini, kita kena banyak bertasbih, banyak beristighfar dan memuji Allah kerana kemenangan itu adalah dengan izin Allah.

“Insya-Allah, kita ambil sunnah Nabi SAW dalam menghadapi kemenangan. Kita jangan rasa sombong, jangan rasa bangga diri, tetapi kita kena rasa rendah diri, rasa syukur dan banyakkan tasbih serta memohon keampunan daripada Allah,” katanya.

Beliau berkata, sikap tersebut penting agar kemenangan yang diperoleh tidak hanya dilihat sebagai kejayaan politik, sebaliknya menjadi amanah untuk memperkukuhkan perjuangan Islam.

“Semoga kemenangan ini akan memberi kekuatan kepada Islam dan masa depan Islam,” katanya. — HARAKAHDAILY 2/8/2026

Related