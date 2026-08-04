Harapan umat Islam Manila solat jemaah dan beraktiviti

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KUALA LUMPUR: Umat Islam yang menetap di pusat komersial Manila, Filipina, kini hanya bergantung kepada sebuah ruang solat berkeluasan kira kira 10×10 kaki di sebuah medan selera sebagai tempat menunaikan ibadah.

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Pengerusi Eksekutif Muslim Care Malaysia, Datuk Dr Amiruddin Muhammad berkata, ia sekali gus menggambarkan cabaran besar dihadapi komuniti Islam di negara itu di mana keadaan itu jauh berbeza dengan Malaysia yang mempunyai kemudahan masjid dan surau hampir di setiap kawasan.

Menurut beliau, kawasan pentadbiran dan komersial Manila tidak mempunyai sebuah masjid atau pusat komuniti Islam yang mampu menghimpunkan umat Islam untuk melaksanakan aktiviti keagamaan.

“Sebelum ini mereka menyewa sebuah ruang dalam bangunan, namun bangunan itu dijual kepada sebuah syarikat perjudian dari China menyebabkan mereka terpaksa berpindah,” katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong di Wisma PERKIM, di sini, hari ini.

Kini beritahunya, komuniti Islam di kawasan berkenaan hanya menyewa sebuah ruang di medan selera yang dijadikan tempat menunaikan solat di ruang dikenali sebagai Masjid Al Ikhlas dengan hanya mampu memuatkan sekitar 20 hingga 30 jemaah pada satu satu masa.

“Setiap kali solat Jumaat, jemaah melimpah ke kawasan luar sehingga pihak berkuasa memasang tali sebagai sempadan kawasan solat, manakala anggota polis ditempatkan bagi memastikan ibadah yang dijalankan tidak mengganggu operasi perniagaan di sekitarnya,” ujarnya.

Beliau berkata, pengalaman melihat sendiri keadaan itu amat menyentuh perasaan apabila jemaah terpaksa bersolat dalam keadaan berhimpit dan memenuhi kawasan luar akibat ruang yang terlalu sempit.

“Hati saya benar benar tersentuh apabila melihat keadaan mereka. Jika dibandingkan dengan suasana di Malaysia, kita sebenarnya sangat bertuah,” ujarnya.

Dr Amiruddin berkata, hasil pertemuan dengan imam serta komuniti Islam tempatan mendapati bandar lain seperti Makati dan Quezon mempunyai masjid, malah sebuah masjid di Quezon dibina hasil sumbangan Brunei pada 2019.

“Bagaimanapun, usaha membina masjid di tengah bandar Manila berdepan cabaran besar terutama harga tanah yang terlalu tinggi.

“Tapak yang dikenal pasti oleh Muslim Care hanya sekitar 200 meter persegi tetapi harganya hampir RM4 juta kerana terletak di kawasan metropolitan,” jelasnya.

Beliau turut mendedahkan pernah wujud pihak dari Timur Tengah yang berjanji membantu pembinaan masjid menerusi kutipan dana, namun janji itu tidak ditunaikan sehingga usaha tersebut terbengkalai.

Menurut beliau, Muslim Care kini mengambil pendekatan lebih tersusun dengan mengadakan pertemuan bersama Kedutaan Malaysia, Datuk Bandar Manila serta semua pihak berkaitan bagi merealisasikan pembinaan sebuah Pusat Islam.

“Projek itu tidak dinamakan sebagai masjid, sebaliknya Pusat Islam bagi memenuhi keperluan masyarakat Islam setempat di samping mengelakkan salah faham.

“Alhamdulillah, setakat ini kita menerima sokongan yang sangat baik dan tiada halangan daripada pihak kerajaan,” tegasnya.

Beliau berkata, ruang solat sedia ada turut berdepan pelbagai kekangan kerana hanya dibenarkan beroperasi dari sekitar jam 10 pagi sehingga selepas Isyak memandangkan ia terletak di kawasan medan selera.

Menurutnya, pada Ramadan sahaja tempoh operasi dilanjutkan sehingga sekitar jam 1 atau 2 pagi, namun ruang itu masih tidak mampu menampung jumlah jemaah sehingga solat tarawih terpaksa diadakan dalam dua sesi.

Menurutnya, lebih 70 peratus jemaah yang hadir terdiri daripada golongan muda terutama penghantar makanan, penunggang motosikal dan pekerja sektor tidak formal yang mempunyai semangat tinggi untuk mendalami agama.

“Kebanyakan mereka bekerja sebagai penghantar makanan, membaiki telefon, berniaga kecil kecilan dan melakukan pelbagai pekerjaan tidak formal, tetapi keinginan mereka mempelajari agama sangat tinggi,” ujarnya.

Beliau berkata, komuniti Islam di Manila turut bimbang generasi muda akan kehilangan identiti Islam sekiranya tidak mempunyai pusat pendidikan agama yang lebih sempurna.

“Mereka memerlukan kelas al Quran, kelas agama dan tempat anak anak berkumpul. Anak anak mereka memakai tudung, mereka mahu belajar agama, tetapi tiada tempat yang sesuai untuk tujuan itu,” katanya.

Menurut beliau lagi, Pusat Islam yang dirancang bukan sekadar sebuah bangunan, sebaliknya bakal menjadi pusat ibadah, pendidikan dan pembangunan ummah yang diuruskan sendiri oleh komuniti Islam tempatan.

“Segala keperluan pengurusan termasuk jawatankuasa, sistem keselamatan dan pendaftaran telah tersedia, namun mereka hanya memerlukan sebuah premis tetap.

“Insya-Allah pusat ini bukan untuk ditinggalkan begitu sahaja. Komuniti di sana sudah bersedia memakmurkannya. Mereka hanya memerlukan sebuah tempat untuk beribadah dan mendidik generasi akan datang,” katanya.

Beliau sehubungan itu mengajak rakyat Malaysia bersama sama menyumbang bagi merealisasikan pembinaan Pusat Islam berkenaan. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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