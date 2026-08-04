Emas Azizulhasni lambang ketabahan luar biasa

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KUALA TERENGGANU: Kejayaan Datuk Azizulhasni Awang meraih pingat emas acara keirin lelaki pada Sukan Komanwel Glasgow 2026 disifatkan sebagai bukti bahawa ketabahan dan kesungguhan mampu mengatasi segala kekecewaan.

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Menteri Besar, Dato’ Seri Ir Dr Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, perjalanan atlet kelahiran Dungun itu sepanjang 16 tahun lalu wajar dijadikan inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia.

Menurut beliau, Azizulhasni pernah melalui detik yang cukup sukar pada Sukan Komanwel New Delhi 2010 apabila pingat emas yang hampir menjadi miliknya terlepas susulan keputusan perlumbaan.

“Saya percaya ramai daripada kita masih mengingati detik tersebut. Satu momen yang cukup menguji jiwa seorang atlet yang telah memberikan segalanya demi mengharumkan nama Malaysia.

“Namun, seorang pejuang sejati tidak membiarkan sebuah kekecewaan menjadi pengakhiran. Azizulhasni memilih untuk terus mengayuh.

“Beliau menjadikan setiap cabaran sebagai kekuatan, setiap ujian sebagai pembakar semangat dan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kejayaan,” katanya menerusi hantaran di media sosial.

Ahmad Samsuri berkata, hasil kesabaran dan pengorbanan yang dicurahkan selama ini akhirnya membuahkan hasil apabila Azizulhasni berjaya menamatkan penantian panjang dengan merangkul emas di Glasgow.

Katanya, kejayaan itu mempunyai nilai yang amat besar kerana hadir dalam penampilan terakhir atlet berkenaan di pentas Sukan Komanwel.

“16 tahun kemudian, di pentas sukan yang sama, kisah itu ditulis semula dengan penuh gemilang.

“Datuk Azizulhasni Awang akhirnya menamatkan penantian panjang apabila menghadiahkan pingat emas acara keirin lelaki di Sukan Komanwel Glasgow 2026.

“Lebih bermakna, emas ini hadir sebagai penutup tirai penampilan terakhir beliau di pentas Sukan Komanwel. Sebuah pengakhiran yang begitu indah untuk seorang legenda yang telah mendedikasikan sebahagian besar hidupnya demi Jalur Gemilang,” katanya.

Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Azizulhasni yang telah mengharumkan nama negara di pelbagai kejohanan antarabangsa sepanjang kariernya.

“Tahniah, Datuk Azizulhasni Awang atau Jijoe. Perjalanan Datuk membuktikan bahawa kejayaan bukan sekadar tentang kemenangan, tetapi tentang keberanian untuk bangkit, terus percaya dan tidak pernah menyerah.

“Terima kasih The Pocket Rocketman, Malaysia berbangga denganmu,” katanya.

Pada 1 Ogos, Azizul merangkul pingat emas pertama dalam kariernya menerusi acara keirin di Velodrom Sir Chris Hoy.

Kejayaan itu sekali gus melengkapkan koleksi pingat Azizulhasni di pentas Komanwel selepas pernah meraih gangsa pada Glasgow 2014 dan kini akhirnya berdiri megah di puncak podium. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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