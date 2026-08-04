Dr Martina bangkit isu kuasa MKN, autonomi SKMM

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KUALA LUMPUR: “Walaupun RUU ini nampak ringkas iaitu hanya meminda satu seksyen sahaja, kandungannya membawa satu implikasi dasar yang tidak boleh dipandang ringan,” tegas Senator Dr Wan Martina Wan Yusoff.

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Ahli Dewan Negara itu berkata, pindaan terhadap Seksyen 202 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588) itu memperkenalkan Subseksyen baharu 202(1A).

Menurut beliau, ia membolehkan Menteri mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) menyokong inisiatif pemberian perkhidmatan sejagat bagi tujuan pemeliharaan keselamatan negara.

Katanya, penentuan mengenai keselamatan negara itu pula dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) di bawah Seksyen 4 Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 (Akta 776).

Wan Martina menegaskan bahawa beliau memahami serta menghormati keperluan negara memastikan infrastruktur komunikasi dan rangkaian menyokong keselamatan negara, khususnya ketika ancaman siber dan geopolitik semakin kompleks.

“Namun sebagai anggota Dewan yang berperanan melaksanakan semak dan imbang, beberapa persoalan penting perlu diperjelaskan kerajaan,” ujarnya ketika membahaskan Rang Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia (Pindaan) 2026 di Dewan Negara, semalam.

Ketelusan penentuan MKN

Dr Wan Martina membangkitkan isu pergantungan sepenuhnya kepada penentuan MKN serta persoalan ketelusan dan akauntabiliti.

Katanya, subseksyen yang dicadangkan itu meletakkan penentuan keselamatan negara sepenuhnya di bawah budi bicara MKN menurut Akta 776.

Sedangkan menurutnya, hal itu telah lama dikritik kerana kekurangan mekanisme semakan kehakiman dan pelaporan awam menyeluruh terhadap keputusannya.

“Memandangkan keputusan MKN lazimnya tidak disiarkan secara terperinci kepada awam atas sebab kerahsiaan, bagaimanakah rakyat dan Ahli Parlimen dapat menilai sama ada penggunaan kuasa di bawah Subseksyen 202(1A) ini wajar, berkadar dan tidak disalahgunakan?” soalnya.

Beliau turut meminta kementerian menjelaskan sama ada terdapat had atau kriteria am dalam akta atau peraturan berkaitan bagi membimbing skop ‘keselamatan negara’.

Bangkit beliau, ia supaya tidak ditafsir terlalu luas sehingga merangkumi perkara yang sepatutnya kekal di bawah dasar telekomunikasi biasa.

Wan Martina mencadangkan supaya kementerian menyediakan mekanisme pelaporan tahunan yang tidak terlalu terperinci kepada Parlimen.

Laporan itu syornya mesti mengemukakan mengenai bilangan dan jenis umum inisiatif dilaksanakan di bawah subseksyen berkenaan, tanpa menjejaskan kerahsiaan operasi keselamatan yang sah.

Dana sejagat dan liputan luar bandar

Beliau juga membangkitkan kemungkinan Dana Perkhidmatan Sejagat (USP) dialihkan daripada tujuan asalnya untuk membiayai inisiatif keselamatan negara.

Menurutnya, Seksyen 202 Akta 588 berkait rapat dengan dana itu, yang dikutip melalui levi daripada industri telekomunikasi untuk memperluas liputan rangkaian di kawasan luar bandar dan pedalaman.

Beliau berkata, keperluan itu termasuk di banyak kawasan Sabah, Sarawak dan pedalaman Semenanjung.

Wan Martina meminta kementerian mengesahkan sama ada inisiatif baharu di bawah Subseksyen 202(1A) akan dibiayai daripada dana sama, serta jaminan bahawa peruntukan projek liputan luar bandar tidak terjejas atau dikurangkan akibat tumpuan dan sumber dialihkan kepada keperluan keselamatan.

Beliau turut merujuk huraian RUU yang menyatakan pindaan itu tidak melibatkan kerajaan dalam sebarang perbelanjaan wang tambahan.

“Adakah ini bermakna kos pelaksanaan inisiatif baharu ini akan ditanggung sepenuhnya daripada peruntukan sedia ada Dana Sejagat, dan apakah kesannya kepada baki dana yang tersedia untuk projek connectivity luar bandar yang telah lama menunggu giliran?” soalnya.

Beliau mencadangkan penggunaan Dana Perkhidmatan Sejagat bagi maksud subseksyen itu diasingkan dengan jelas daripada peruntukan projek liputan luar bandar, atau sekurang-kurangnya dilaporkan secara berasingan dalam penyata kewangan tahunan SKMM.

Autonomi SKMM dan skop kuasa

Wan Martina turut mempersoalkan penggunaan perkataan ‘Menteri boleh mengarahkan Suruhanjaya’ dalam Subseksyen 202(1A), berbanding frasa seperti ‘berunding dengan’ atau ‘menasihati’ SKMM.

Katanya, pendekatan itu menjadikan arahan berkenaan mandatori dan SKMM tidak mempunyai budi bicara untuk menolak atau mempersoalkannya sebaik sahaja MKN membuat penentuan keselamatan negara.

Beliau bertanya sama ada pendekatan tersebut selaras dengan peranan SKMM sebagai badan pengawal selia bebas yang seharusnya membuat keputusan berasaskan pertimbangan teknikal serta kepentingan awam industri komunikasi, bukan sekadar pelaksana arahan kementerian.

Dalam masa sama, beliau meminta contoh konkrit jenis inisiatif perkhidmatan aplikasi yang boleh disokong melalui pindaan itu, memandangkan Subseksyen 202(1A) meliputi perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi.

Menurutnya, skop perkhidmatan aplikasi di bawah Akta 588 adalah luas dan boleh merangkumi pelbagai perkhidmatan digital, bukan hanya infrastruktur rangkaian fizikal.

Wan Martina menyatakan sokongan terhadap hasrat memperkukuh keselamatan negara melalui rangka kerja komunikasi dan multimedia yang lebih responsif terhadap ancaman semasa.

“(Namun) Kuasa yang diberikan perlu disertai mekanisme akauntabiliti mencukupi dan tidak boleh mengorbankan agenda merapatkan jurang digital yang masih menjadi keutamaan jutaan rakyat di luar bandar dan pedalaman,” katanya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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