Apa yang kita perlu tahu mengenai PAS N9 (Siri II)

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NAIB Yang Dipertua Agung PAS terawal dari Negeri Sembilan



Sebelum pemimpin dan ulama dari Kelantan menonjol dalam kepemimpinan PAS, seorang tokoh ulama dari Negeri Sembilan telah mencipta nama terlebih dahulu dalam kepemimpinan PAS di peringkat awal. Kita biasa mendengar nama Sheikh Abdullah Fahim, Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan, Tuan Guru Haji Hussein Che Dol atau Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Hussein sebagai pemimpin tertinggi PAS pada generasi awal. Tetapi mungkin sebahagian besar daripada pemimpin dan ahli PAS hari ini, termasuk dari Negeri Sembilan tidak mengenali Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jamaluddin, pemimpin kanan PAS pada generasi pertama.



Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jamaluddin yang terkenal dengan panggilan sebagai Ustaz Haji Abdul Rahman al-Jampuli adalah seorang tokoh ulama yang berasal dari Jempol, Negeri Sembilan. Di daerah ini juga lahir tokoh Melayu terkenal seperti Za’ba. Beliau lahir pada akhir abad ke-19, kemudian mendapat pendidikan agama, khususnya dalam bidang tarikat daripada Sheikh Said Linggi yang sangat terkenal itu di Ampangan. Beliau turut menjadi murid kepada Sheikh Abdullah, putera Sheikh Said Linggi yang bergiat di Kampung Gedung Lalang, Ampangan.



Ekoran kewafatan Sheikh Said Linggi pada 1926, Sheikh Abdullah telah dilantik sebagai Khalifat Tarekat Ahmadiyah menggantikan ayahnya. Ustaz Abdul Rahman yang berusia pertengahan 20-an itu telah berhasrat untuk berhijrah ke Singapura kerana ditawarkan menjadi guru agama di Madrasah al-Junied al-Islamiyah yang dibuka pada 1927. Sheikh Abdullah kemudian melantik Ustaz Abdul Rahman menjadi Khalifah Tarekat al-Ahmadiyah al-Idrisiyah ar-Rasyidiyah ad-Dandarawiyah di Singapura untuk mewakili Sheikh Abdullah.

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Beliau mengajar di madrasah ini sejak 1927 dan pernah menjadi guru di sini bersama Dr Burhanuddin al-Helmy dan Ustaz Abu Bakar Taha al-Saqaf (pengetua pertama) di Victoria Street. Salah seorang muridnya di sini ialah Maulana Shah Ahmad Nurani as-Siddiqi, pengasas dan pemimpin pertama Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), gabungan parti-parti Islam Pakistan yang ditubuhkan pada 2002, selain Mufti Syed Isa Mohammad Samait yang terkenal itu. Beliau direkodkan telah menghasilkan dua buah buku mengenai ekonomi dan pendidikan orang Melayu iaitu ‘Rahsia Kekayaan Melayu’ dan ‘Universiti Islam’.

Ketika kesedaran politik memuncak selepas Perang Dunia Kedua, Ustaz Abdul Rahman al-Jampuli telah menyertai Umno Singapura sebagai aktivis Bahagian Agama dan Pelajaran Umno yang diaktifkan sejak 1949. Sebelum itu, Ustaz Abdul Rahman telah aktif dalam beberapa pertubuhan dakwah di Singapura termasuk Jam’iyat Dakwah Islamiyah yang dipimpin oleh Maulana Aliim Siddiqi (ayah Maulana Shah Ahmad Nurani, muridnya). Setelah itu beliau menghadiri Persidangan Persatuan Ulamak Malaya di Butterworth pada 24 November 1951 mewakili Madrasah al-Junied, bukan mewakili Umno.

Dalam persidangan ini, PAS telah menetapkan untuk melantik tiga orang Naib Yang Dipertua (seperti Naib Presiden) mewakili Zon Utara dan Timur, Zon Tengah serta Zon Selatan. Ustaz Abdul Rahman telah dipilih sebagai Naib Yang Dipertua PAS mewakili Zon Selatan (Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Singapura) bersama Faqih Abdullah Mohd Zain (Zon Tengah) dan Tuan Guru Haji Hussein Che Dol (Zon Utara dan Timur). Dalam Mesyuarat Agung Tahunan PAS Kali Pertama pada 3 Januari 1953, sekali lagi beliau terpilih untuk mengekalkan jawatan tersebut. Beliau menjadi Naib Yang Dipertua Agung PAS selama dua sesi. Antara usaha besar beliau ialah menubuhkan PAS Cawangan Singapura pada 1952, tetapi ia ditolak oleh penjajah, antara lain disebabkan oleh Peristiwa Natrah yang tercetus pada Disember 1950.

Kegagalan mendaftarkan PAS Singapura itu bukan sahaja telah menyebabkan kegiatan PAS di sana menjadi kendur, tetapi pergerakan mereka sentiasa dipantau oleh British. Tetapi pada 1956, satu usaha dibuat oleh beliau bersama Ustaz Taha Suhaimi, Haji Wan Jo Abu Bakar, Haji Taha Kalu, Ustaz Abdullah Zawawi Hamzah dan beberapa yang lain, telah berhasil menubuhkan PAS Cawangan Singapura. Setelah Singapura dikeluarkan daripada Malaysia pada 1965, PAS Singapura telah bertukar nama menjadi Angkatan Islam (AI), atau kini dikenali sebagai Angkatan Islam Singapura (AIS).

Selain aktif mengajar di Madrasah al-Junied, Ustaz Abdul Rahman al-Jampuli juga aktif berkuliah di masjid-masjid, terutama setelah bersara dari Madrasah al-Junied. Di antara kegiatan terpenting beliau ialah menggerakan aktiviti tarekat Dandarawiyah di Singapura sehingga awal 1970-an. Pada 13 Mac 1973, Ustaz Abdul Rahman al-Jampuli yang berusia pertengahan 70-an itu telah wafat di Singapura dan dikebumikan di Perkuburan Islam Wakaf Kassim, Siglap Road, Singapura.

Walaupun Ustaz Abdul Rahman tidak terlibat secara langsung dalam perkembangan PAS di Negeri Sembilan, beliau adalah antara tokoh PAS dari negeri tersebut yang pernah memegang jawatan tertinggi dalam PAS sebagai Naib Yang Dipertua Agung, selain Dato’ Raja Mohd Hanifah Abdul Ghani. Beliau juga merupakan ulama tasawuf yang aktif dalam pergerakan politik Islam di negara ini.

MOHD FADLI GHANI

Islamic Institute of Independent Research on Democracy (IIIRD) – HARAKAHDAILY 4/8/2026

Maulana Ahmad Shah Nurani as-Siddiqi (1926-2003), putera kepada Maulana Abdul Aleem as-Siddiqi, tokoh gerakan Islam terkenal dari Pakistan. Beliau memimpin Jamaat Ulama-e-Pakistan sejak 1970-an, sebelum mengasaskan MMA pada 2002. Beliau adalah antara murid Ustaz Abdul Rahman al-Jampuli.

Madrasah al-Junied di Victoria Road yang dibangunkan pada 1927. Di sinilah Ustaz Abdul Rahman al-Jampuli mencurahkan baktinya sebagai guru agama. Bangunan ini telah dirobohkan untuk memberi laluan pembinaan kompleks madrasah yang baru dan moden.

Makam Ustaz Abdul Rahman al-Jampuli yang terletak di Perkuburan Islam Wakaf Kassim, Siglap Road, Singapura.

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