Anwar baik letak jawatan ataupun bubar saja Parlimen

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BAGAN SERAI: Bekas Ketua Penerangan Umno, Isham Jalil menyifatkan kemenangan gabungan PAS dan Umno pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan sebagai bukti kejayaan Penyatuan Ummah.

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Menurut beliau, gagasan itu semakin mendapat sokongan rakyat serta mampu menjadi asas pembentukan Kerajaan Persekutuan pada Pilihan Raya Umum Ke-16 (PRU16).

Beliau berkata, keputusan itu melengkapkan beberapa kemenangan yang menurutnya menunjukkan kemerosotan sokongan terhadap Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

“Negeri Sembilan merupakan kemenangan kedua hasil penyatuan ini selepas Johor. Malah ada yang menyifatkan ia kekalahan ketiga Anwar Ibrahim selepas Sabah, Johor dan kini Negeri Sembilan,” katanya ketika berucap pada Ceramah Penyatuan Ummah di sini.

Sehubungan itu, beliau menggesa Perdana Menteri mempertimbangkan untuk meletakkan jawatan atau membubarkan Parlimen kerana mendakwa kerajaan tidak lagi memiliki mandat rakyat berdasarkan prestasi PKR dalam beberapa pilihan raya negeri.

Beliau berkata PKR hanya memenangi satu kerusi di Sabah yang ditandingi calon Umno menggunakan tiket PKR, mencatat prestasi lemah di Johor dan gagal memenangi sebarang kerusi di Negeri Sembilan.

“Saya tidak rasa beliau masih mempunyai mandat rakyat. Saya sarankan Dato’ Seri Anwar sama ada meletakkan jawatan atau membubarkan Parlimen,” katanya.

Menurut Isham yang mengumumkan penyertaan kepada PAS menjelang PRN Negeri Sembilan baru-baru ini, kerajaan juga masih mempunyai dua pembentangan Belanjawan Persekutuan sebelum tamat penggal pentadbiran.

Beliau menyifatkan setiap belanjawan melibatkan perbelanjaan sekitar RM400 bilion dengan kira-kira RM60 bilion hingga RM70 bilion diperuntukkan bagi projek pembangunan.

“Dua lagi belanjawan bermakna kerajaan masih boleh membelanjakan sekitar RM120 bilion hingga RM140 bilion lagi. Saya berpandangan perkara itu tidak wajar jika kerajaan sudah hilang sokongan rakyat,” jelasnya.

Beliau turut berkata, hutang negara meningkat kira-kira RM300 bilion selepas pandemik COVID-19 sehingga mencecah sekitar RM1.3 trilion.

Mengulas kerjasama PAS dan Umno, Isham berkata kejayaan di Negeri Sembilan berpunca daripada kebijaksanaan kepimpinan PAS yang sebelum ini mengarahkan ahlinya membantu Barisan Nasional (BN) pada PRN Johor walaupun Umno bertanding secara solo.

Menurutnya, keputusan Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dan Timbalan Presiden PAS, Dato’ Sri Tuan Ibrahim Tuan Man membuka ruang kepada kerjasama yang lebih erat antara kedua-dua parti sehingga membawa kemenangan di Negeri Sembilan.

“Saya mewakili bekas rakan dalam Umno mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan PAS kerana keputusan itulah yang membuka jalan kepada kerjasama sehingga membawa kemenangan besar di Negeri Sembilan,” ujarnya.

Beliau berkata momentum itu perlu diteruskan ke negeri lain termasuk Melaka, Perak dan Pahang sebagai persediaan menghadapi PRU16.

“Kita akan teruskan ke Melaka. Jika penyatuan ini diteruskan, insya-Allah kita mampu mengalahkan Anwar Ibrahim sekali lagi,” katanya.

Dalam pada itu, Isham berharap kerajaan baharu Negeri Sembilan memberi ruang kepada PAS memainkan peranan dalam pentadbiran negeri.

Beliau berkata demikian ketika mengulas pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Dato’ Ismail Lasim, yang menurutnya sedang meneliti pelantikan barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO).

“Orang PAS memang tidak meminta jawatan, tetapi saya yang baru menyertai PAS ingin mencadangkan supaya PAS turut diberikan peranan dalam pentadbiran negeri,” katanya.

Mengulas strategi menghadapi PRU16, beliau berkata terdapat kira-kira 165 kerusi Parlimen di Semenanjung Malaysia dengan sekitar 40 hingga 45 kerusi merupakan kawasan tradisi DAP yang sukar ditembusi.

Katanya, baki kira-kira 120 kerusi majoriti Melayu berpotensi dimenangi sekiranya PAS dan Umno terus memperkukuh kerjasama.

“Jika PAS dan Umno bersatu semula, saya percaya 120 kerusi majoriti Melayu ini mampu dimenangi dan mencukupi untuk membentuk Kerajaan Persekutuan pada PRU16,” katanya.

Beliau menegaskan perjuangan Penyatuan Ummah akan diteruskan sehingga pilihan raya umum akan datang sebagai usaha menewaskan Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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