Tak sombong bila menang, kalah tak putus asa

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KUALA TERENGGANU: Pesuruhjaya PAS Terengganu, Dato’ Husain Awang menyeru seluruh ahli dan penyokong agar terus memperkukuhkan agenda Penyatuan Ummah sebagaimana yang sentiasa dibawa oleh kepimpinan PAS.

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Katanya, penyatuan umat Islam dan kerjasama berasaskan kepentingan agama, bangsa serta negara perlu terus diperkasakan dengan semangat saling menghormati dan berlapang dada.

“Perbezaan pandangan tidak seharusnya menjadi sebab kepada perpecahan, sebaliknya hendaklah diurus dengan kebijaksanaan demi membina kekuatan ummah yang lebih utuh.

“Saya turut menyeru kepada seluruh ahli dan penyokong agar sentiasa menjaga adab serta akhlak dalam menghadapi apa jua keputusan pilihan raya.

“Andai dikurniakan kemenangan, janganlah kita sombong atau menghina pihak lain. Jika diuji dengan kekalahan, jangan pula kita berputus asa atau saling menyalahkan,” katanya.

Menurut beliau, kemenangan mahupun kekalahan merupakan ujian daripada Allah SWT yang perlu dihadapi dengan penuh keinsafan, muhasabah dan kesungguhan untuk terus berkhidmat kepada rakyat.

Beliau turut mengajak semua pihak mendoakan agar Negeri Sembilan dan negara terus dikurniakan keamanan, kestabilan serta kesejahteraan, selain berharap setiap amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan adil, jujur dan penuh integriti.

“Semoga semua pihak yang diberikan amanah dipimpin oleh Allah SWT untuk melaksanakan tanggungjawab dengan adil, jujur dan penuh integriti demi manfaat rakyat.

“Semoga Allah SWT menerima segala usaha dan pengorbanan kita serta terus menyatukan hati-hati kita di atas jalan kebenaran,” katanya mengulas keputusan Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mengumumkan keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan menyaksikan BN memenangi 18 daripada 36 kerusi DUN, manakala PN memperoleh tujuh kerusi dan PH memenangi 11 kerusi.

Keputusan itu memberi BN dan PN kemenangan dengan 25 kerusi DUN, sekali gus membentuk majoriti lebih dua pertiga di mana Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Juasseh, Dato’ Ismail Lasim telah mengangkat sumpah Menteri Besar semalam. P

Dato’ Husain juga merakamkan penghargaan kepada seluruh petugas dan jentera pilihan raya yang bertungkus-lumus menjayakan kempen PRN, khususnya petugas dari Terengganu yang sanggup bermusafir demi membantu gerak kerja parti.

Beliau berkata, pengorbanan masa, tenaga, fikiran dan wang ringgit yang dicurahkan sepanjang tempoh kempen sehingga hari pengundian amat dihargai dan wajar dikenang.

Menurutnya, semangat pengorbanan, disiplin serta keikhlasan yang ditunjukkan membuktikan kekuatan jemaah yang sentiasa bersedia berkhidmat apabila diperlukan.

“Penghargaan yang istimewa saya tujukan kepada seluruh petugas dari Negeri Terengganu yang telah bermusafir meninggalkan keluarga dan urusan masing-masing untuk membantu menjayakan gerak kerja pilihan raya di Negeri Sembilan.

“Semangat pengorbanan, disiplin serta keikhlasan yang ditunjukkan membuktikan kekuatan sebuah jemaah yang sentiasa bersedia berkhidmat apabila diperlukan.

“Semoga segala pengorbanan ini diterima sebagai amal soleh dan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT,” katanya dalam satu kenyataan, semalam.

Dalam kenyataan sama, Husain turut merakamkan penghargaan kepada rakyat Negeri Sembilan yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi serta mengucapkan tahniah kepada semua calon yang berjaya memperoleh mandat rakyat.

“Sekalung tahniah diucapkan kepada semua calon yang telah diberikan mandat oleh rakyat.

“Semoga amanah yang dipikul dapat dilaksanakan dengan penuh integriti, keikhlasan dan rasa tanggungjawab demi kebajikan seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang,” katanya. – HARAKAHDAILY 3/8/2026

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