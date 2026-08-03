PRN N9 2026: Meruak jalan kemenangan konfigurasi PN-BN untuk menakluki Putrajaya

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KEJERIHAN, kepenatan dan seribu satu kepayahan bertukar menjadi biasan pelangi yang Indah malam ini. Tenggelam dalam kesyahduan takbir dan istighfar. Juga sorak sorai anak-anak muda penuh keterujaan seperti suntikan ubat tahan sakit.



Aroma kemenangan telah kami hidu sejak jam lima petang. Petugas-petugas bilik operasi Bagan Pinang bercanda riang dengan guratan wajah ceria. Beberapa orang anggota legislatif PAS membaca unjuran serta membandingkan dengan pilihan raya sebelum itu. “Mungkin kali ini lebih baik prestasi kita,” tukas Pengarah Pilihan raya Dewan Pemuda PAS Malaysia, Dr Tengku M Fakhruddin.



Dua minggu kempen yang padat dengan beragam ujian serta tekanan, baik daripada kerajaan Persekutuan mahupun kerajaan negeri. Para asatizah PAS berehat seketika daripada berkuliah dan berkhutbah di seluruh negeri. Markas serta Bilik Operasi (BO) bertukar menjadi ruang kuliah, taujihat pimpinan, dapur BO bertukar menjadi kafe dengan pelbagai menu dan tempat melepaskan lelah berkempen.



Ukhuwah ahli-ahli jamaah Islam semahal tempayan emas. Tiada harkat sosial yang menjadi batu sempadan, daripada kuli kasar sehinggalah kepada pensyarah universiti, menyulam ukhuwah dalam jemaah yang berkarakter ‘mass movement’ ini.

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Jentera PN daripada PAS sangat luar biasa gerak kerja pilihan raya mereka, malah ada muslimah yang sebulan berkampung di negeri adat ini dan sebelum itu, di PRN Johor. Pasukan bantu negeri dan kawasan saling bahu membahu dengan petugas tempatan. Ulama memimpin munajat dan solat hajat mengiringi kerja keras kempen. Malah, kesepaduan gerak kerja akar umbi jentera BN-PN secara optik menyumbang kepada kemenangan bergaya majoriti dua pertiga konfigurasi PN-BN di Negeri Sembilan! Tanpa upah dan tanda jasa, malah mereka memberi rezeki apa yang mereka ada. Parti tin Milo hina avatar kerajaan PH kepada amilin jamaah ini.

PRN Negeri Sembilan adalah seperti referendum rakyat. Penolakan itu jelas tidak berbasa basi. Di balik tirai yang berlapis, sama ada suka atau tidak, orang Melayu perlu berterima kasih kepada sosok utama yang konsisten bercakap mengenai perpaduan ummah walaupun maruahnya diterjah dengan kecaman dan sejuta penghinaan.

Figura berjasa gerakan Islam itu dengan pengiktirafan dunia adalah pelakar utama strategi Penyatuan Ummah. Bara cetusan Presiden PAS itu mendidih dalam salju dingin yang akhirnya meledak menjadi letusan besar volkano kebangkitan ummah di negeri tanah adat itu.

Tan Sri Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang tidak berselindung dengan gagasan besar itu. Ini adalah ‘roadmap kemenangan’, bukan fatamorgana namun hasil yang akan dituai jika kita melengsekan sedikit ego kita. Orang Melayu dan Muslim sudah tidak mampu berpecah dan berpencar-pencar dalam navigasi politik. Bagi mantan Menteri Besar Terengganu yang juga mantan Naib Pengerusi Kesatuan Ulama Dunia Islam itu, “Politik melangkaui sempadan parti dengan mengutamakan Islam dan majoriti kaum Melayu sebagai teras utama tanpa mengabaikan kaum-kaum lain,” ungkap maestro gerakan politico Islam itu setiap kali menegaskan PAS dan Umno wajib menoktahkan persefahaman dalam artikulasi politik negara ini.

Sebanjaran pengalaman Tuan Guru sejak dekad 1960-an dalam dunia politik dakwah sangat piawai, beliau dirujuk oleh pelbagai gerakan Islam dunia seperti Ikhwanul Muslimin, Jamiat Islami, an-Nahdhoh Tunisia dan sebagainya.

Lontaran idea Tuan Guru Presiden PAS kali ini, digeger pula dengan wejangan Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Dato’ Seri Sanusi terkait isu sejarah dan geografi umat Melayu.

Tidak semena-mena, anak muda Melayu kembali merengkuh buku sejarah tanah leluhur ini. Ucapan Menteri Besar Kedah itu cuba diputar belit oleh pemimpin Pakatan Harapan dengan harapan orang bukan Melayu menjauhi PERIKATAN NASIONAL. Segalanya tidak menjadi sehinggakan pemimpin PH terpaksa mengadakan video akan penegasan jati diri mereka sebagai Melayu Islam. Ironinya, netizen mentertawakan ‘usaha gigih’ calon-calon PAN, PKR dan DAP itu. Segalanya telah terlambat untuk mendakap kembali sokongan orang Melayu.

Mereka memunculkan naratif berkait integriti termasuk RCI Tabung Haji yang menimbulkan pula pelbagai tanda tanya kepada usaha menyulitkan Umno di penghujung kempen PRN. Nada Anwar pula semakin lunak dan bersahabat berbanding PRN Johor namun kosa kata ‘sakau, sakau, sakau’ tetap diratib tanpa jemu.

Pencitraan Melayu Islam kepada calon-calon PH tidak menjadi. Tampang wajah politik pragmatisme Anwar juga kelihatan hodoh tidak bergincu. Berjoget untuk menarik undi kaum India dan majlis berselawat untuk menarik undi Melayu sudah tidak mampu memicu pesona pengundi.

Cuplikan video lama membangangkan anggota keselamatan seperti duri yang menyucuk nurani para perwira negara. Calon PAS PN Bagan Pinang, Ustaz Fatah melonjak ke siling bagi undi awal yang sebahagian besarnya adalah anggota keselamatan negara!

Pemimpin-pemimpin Pemuda PAS dan Umno secara optik menzahirkan keserasian berkempen. Berkonvoi motosikal, menggagau ikan di bendang, mengadakan pentas ceramah anak muda bahkan dihadiri oleh Daie Sejuta Ummah, Ustaz Azhar Idrus. Impaknya, di kawasan perdesaan seperti Serting, Lenggeng, Klawang dan lain-lain konstitusi luar bandar, jentera PAS Umno menggeledah segenap pelosok kampung yang membawa kemenangan besar kepada Ustaz Fairuz Isa, serta calon-calon BN-PN yang lain.

Seperti dijangka juga oleh pengkaji serta penganalisa politik, parti BERSATU akan menggalang kegagalan tidak tertanggung. 23 orang calonnya hangus wang deposit, malah dilihat menuju jalan mati politik seperti parti-parti serpihan lain dalam sejarah Malaysia. Watak BERSATU yang bergantung kepada karisma seorang pemimpin mengulangi sejarah parti IMP (Independent Malayan Party), Parti Negara, NASMA, HAMIM, AKIM dan Semangat 46. Bukan pelik kerana jentera PAS PN berkeringat untuk memenangkan calon PN tetapi BERSATU memilih untuk berseteru dan membalun PAS setiap hari tanpa lelah!

Dalam ucapan penghargaan kepada seluruh jentera PAS PN di Dewan KOMPAS Negeri Sembilan, Tan Sri Tuan Guru berulang kali melafazkan rasa syukur kehadrat Allah di atas kurniaan kemenangan terindah ini l. Calon PAS PN di Paroi, Kamarul Ridzuan, memenangi majoriti besar 16,959, manakala Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Ustaz Fairuz Mohd Isa memenangi majoriti 12,115 undi. Calon Bagan Pinang yang dibantu oleh jentera PAS Terengganu, Ustaz Abdul Fatah Zakaria telah menang bergaya dengan majoriti 10,137 undi dan calon PAS PN bagi DUN Ampangan, Dato’ Dr Rafie Abdul Malek menang majoriti 3,969 undi.

Bagi Tuan Guru, kemenangan Negeri Sembilan akan mencorakkan kemenangan besar untuk PRU-16 bagi negara tercinta ini.

Rakyat Negeri Sembilan telah memilih serta melakar sejarah. Pengundi tanah adat ini bukannya buta huruf untuk menghukum mereka telah dibius dengan doktrin perkauman sebagaimana sidang media Pakatan Harapan malam tadi. Ianya refleksi kepada kegagalan Anwar menakhoda tanah watan ini, Tok Min dilihat gagal mengendalikan DAP dalam campur tangan pentadbiran. PAN pula sebagai entiti kelab penyokong DAP dilihat gagal menyerlah sama ada di peringkat Persekutuan atau negeri. Tali hayat PAN ialah pengundi bukan Melayu yang sekali gus penyokong DAP. Telanlah hakikat pahit ini.

PKR diramalkan akan kembali berpencak di jalan raya serta menjadi pembangkang yang paling piawai pasca PRU-16 nanti.

Kudos kepada pakar strategis PN, Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS yang telah berjaya menghasilkan formula gred A plus kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan, menumbangkan tokoh-tokoh besar DAP dan PKR serta meranapkan kubu kuat kedua mereka di negara ini. Tahniah Ir Dato’ Seri Dr Ahmad Samsuri yang tetap tenang mengepalai pasukan PERIKATAN NASIONAL.

Apa khabar negeri Selangor, jika konfigurasi PN-BN juga ditata hias seperti PRN Negeri Sembilan?

DR RIDUAN MOHAMAD NOR

Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat

Pengerusi LESTARI – HARAKAHDAILY 3/8/2026



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