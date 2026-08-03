Penyatuan ummah tiang seri kestabilan politik

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KOTA KINABALU: “Semoga semangat penyatuan ummah yang terus diperkukuh menjadi tiang seri kepada kestabilan politik, keharmonian masyarakat dan kemajuan negeri,” kata Pesuruhjaya PAS Negeri Sabah, Datuk Dr. Aliakbar Gulasan.

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Menurutnya, perpaduan yang dibina atas asas keikhlasan, saling menghormati dan kebijaksanaan akan menjadi kekuatan yang menyatukan hati, memperteguh saf perjuangan serta membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat dan kemakmuran negara.

Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan semalam, susulan berakhirnya Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan yang diadakan Sabtu lalu.

Pada PRN tersebut, calon Barisan Nasional (BN) dan PERIKATAN NASIONAL (PN) masing-masing memenangi 18 dan tujuh kerusi sementara Pakatan Harapan (11 kerusi). Muafakat antara BN dan PN pada PRN itu menyaksikan kerajaan negeri dibentuk melepasi majoriti dua pertiga.

Sehubungan itu, Dr Aliakbar merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh jentera, petugas serta para pendukung PN dan BN di Negeri Sembilan atas komitmen, kesungguhan dan pengorbanan yang tinggi.

“Sesungguhnya perjuangan politik bukan sekadar mencari kemenangan di medan pilihan raya, tetapi merupakan amanah besar yang menuntut keikhlasan hati, kebersihan jiwa, integriti yang utuh serta rasa tanggungjawab,” ujarnya.

Justeru, beliau menyeru agar setiap wakil rakyat yang diberikan mandat sentiasa memimpin dengan akhlak yang mulia, menjunjung nilai-nilai murni serta meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala kepentingan yang lain.

Tambahnya, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat bukan sekadar penghormatan, bahkan satu beban amanah yang wajib dipikul dengan penuh ihsan.

Jelasnya, amanah itu hendaklah diterjemahkan melalui tadbir urus yang berhemah, perkhidmatan yang berkesan, rendah hati serta kesediaan untuk sentiasa mendengar denyut nadi dan harapan masyarakat.

“Marilah kita meneruskan khidmat dengan istiqamah dan rasa syukur,” katanya yang juga ADUN Karambunai.

Sesungguhnya, kata beliau amanah rakyat bukan sekadar tanggungjawab yang dinilai oleh manusia, bahkan merupakan amanah yang kelak akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT.

“Semoga setiap langkah yang diatur sentiasa dipandu dengan hikmah, diberkati dengan keikhlasan dan menjadi amal soleh yang berkekalan,” ujarnya lagi. – HARAKAHDAILY 3/8/2026

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