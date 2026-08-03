Jamin kedaulatan syariah, bukan sekadar pindaan

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SHAH ALAM: Kerajaan Negeri Selangor diminta memperjelaskan bentuk kawalan atau mekanisme perlindungan bagi memastikan bidang kuasa kehakiman syariah negeri itu tidak terus berdepan gangguan pihak luar.

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Ustaz Mohd Shafie Ngah (PN-Sungai Ramal) menegaskan, penjelasan itu perlu terutama selepas beberapa keputusan mahkamah sebelum ini yang menyentuh kedudukan undang-undang syariah di bawah kuasa negeri.

Beliau mengakui kepentingan pengukuhan undang-undang syariah bukan sekadar melalui pindaan peruntukan dalam Enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor (Pindaan) 2026.

Tetapi tegas Shafie yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor, pindaan itu turut memerlukan satu bentuk perlindungan di mana mampu menjamin keampuhan dan kompetensi sistem kehakiman Islam negeri.

Menurut beliau, isu berkaitan bidang kuasa syariah pernah dibangkitkan dalam kes Iki Putra dan Nik Elin menunjukkan perlunya satu mekanisme yang jelas bagi memastikan kedaulatan undang-undang Islam terus dipelihara.

“Kita risau undang-undang syariah ini boleh diganggu oleh pihak-pihak yang tidak berkenan sehingga akhirnya mencemarkan kedaulatan undang-undang ini atau mencemarkan kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan yang mempunyai kuasa untuk mengukuhkan sistem ini.

“Jadi apakah cerminan kawalan itu wujud dalam elemen pindaan ini? Kita bercakap tentang keampuhan dan kekuatan, tetapi tidak ada kekuatan yang boleh mengawal daripada gangguan pihak luar yang esok lusa mungkin berlaku lagi kes-kes seperti kes Nik Elin,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika membahaskan Enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor (Pindaan) 2026 dalam Sidang Dewan Negeri Selangor, di sini hari ini.



Pada masa sama, beliau menyatakan sokongan terhadap pindaan berkenaan kerana melihatnya sebagai langkah memperkukuhkan pentadbiran undang-undang Islam di negeri itu.

Katanya, undang-undang syariah di Selangor bukan perkara baharu kerana telah wujud sejak 1959 sebelum berkembang dari semasa ke semasa melalui pelbagai perundangan berkaitan keluarga Islam, pentadbiran agama Islam, jenayah Islam serta prosedur kehakiman syariah.

“Saya sebagai sebahagian daripada mereka yang terlibat dalam undang-undang syariah merasa gembira apabila satu lagi pindaan dibuat untuk mengukuhkan lagi pentadbiran undang-undang Islam negeri Selangor,” katanya.

Beliau berkata, pindaan tersebut membawa dua perkara penting iaitu mengukuhkan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa Sultan Selangor dalam perkara berkaitan kehakiman syariah selain memberikan ruang rayuan tambahan kepada pihak terlibat dalam sistem kehakiman tersebut.

Menurutnya, sebelum ini pihak yang telah selesai melalui proses di Mahkamah Tinggi Syariah hanya mempunyai satu ruang rayuan iaitu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

“Apabila ada satu lagi sistem iaitu Mahkamah Utama, peluang untuk pihak-pihak yang bertikai merayu ditambah. Mungkin ada peluang untuk mengubah, mengurangkan atau menambah keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah sebelum ini,” katanya.

Persoal frasa ‘hingga kini’

Dalam perbahasan sama, Shafie turut meminta penjelasan berhubung pindaan Perkara 47 berkaitan agama Islam sebagai agama negeri yang menyebut agama Islam mengikut pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagaimana dianuti dan diamalkan dalam negeri ini hingga kini.

Beliau mempersoalkan kewajaran mengekalkan frasa ‘hingga kini’ kerana dikhuatiri membuka ruang kepada pelbagai tafsiran.

“Apakah ‘hingga kini’ ini sangat signifikan untuk diletakkan? Kalau berlaku perubahan kepada fahaman agama Islam, adakah ia boleh berubah kerana disebut hingga kini sahaja?

“Bagi saya, lebih baik digugurkan terus perkataan ini supaya tidak ada dakwaan atau tafsiran lain. Hanya satu ketetapan iaitu agama Islam adalah agama yang mengikut pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah,” katanya.

Pelantikan hakim luar Selangor

Beliau turut membangkitkan persoalan mengenai keanggotaan Mahkamah Utama dan Mahkamah Rayuan Syariah yang melibatkan jumlah hakim lebih ramai seperti diperuntukkan dalam pindaan Perkara 83B.

Katanya, struktur baharu itu memerlukan hakim yang senior, arif dan mempunyai kepakaran tinggi dalam kehakiman syariah.

“Adakah Selangor sudah cukup hakim untuk ditempatkan di situ? Saya percaya kemungkinan hakim-hakim akan dibawa daripada luar Selangor yang berkaliber seperti dari Perak, Johor atau negeri-negeri lain.

“Persoalannya, di manakah ditentukan kaedah membawa masuk hakim-hakim daripada luar untuk menduduki jawatan tersebut kerana ia berkait dengan tauliah yang akan dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor,” katanya.

Mekanisme khusus kelakuan hakim

Beliau turut menyentuh peruntukan berkaitan sekatan Dewan Negeri daripada membincangkan kelakuan hakim mahkamah syariah kecuali mendapat sokongan satu pertiga jumlah ahli Dewan.

Menurut beliau, walaupun peruntukan itu menyediakan kawalan, persoalan timbul mengapa ruang perbahasan terhadap kelakuan hakim masih dibenarkan.

“Sungai Ramal merasa gembira sebab tidak boleh bincang kelakuan hakim di sini kerana ada mediumnya, ada platformnya.

“Tetapi frasa kedua menyebut boleh dengan syarat diusulkan oleh satu pertiga jumlah ahli Dewan. Apakah signifikan membenarkan Dewan membincangkan kelakuan hakim?” katanya.

Beliau berpandangan perkara berkaitan kelakuan hakim lebih sesuai dikendalikan melalui mekanisme khusus seperti tribunal.

Katanya, tindakan membincangkan kelakuan hakim secara terbuka bukan sahaja memberi kesan kepada individu terbabit, tetapi boleh menjejaskan imej institusi kehakiman secara keseluruhan.

Bidang kuasa hanya untuk Islam

Selain itu, beliau meminta penjelasan mengenai klausa yang menyatakan bidang kuasa kehakiman syariah hanya terpakai kepada orang Islam.

Katanya, perkara tersebut perlu dinyatakan dengan lebih jelas dalam peruntukan berkaitan.

“Saya mencari di manakah klausa yang relevan untuk menyatakan bahawa ia hanya terpakai kepada orang Islam sahaja.

“Saya menanti jawapan kerajaan negeri, peruntukan mana atau elemen mana yang digunakan untuk menjelaskan ketegasan bahawa mahkamah ini dan undang-undang ini adalah untuk orang Islam sahaja,” katanya.

Beliau menegaskan sokongan terhadap pindaan Enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor (Pindaan) 2026 dengan harapan persoalan yang dibangkitkan dapat membantu memperkukuhkan lagi sistem kehakiman syariah negeri itu. – HARAKAHDAILY 3/8/2026

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