PRU16: Kerajaan PH kini bagaikan ‘telur di hujung tanduk’

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KUALA LUMPUR: Kerajaan Pakatan Harapan (PH) kini berada di hujung tanduk dan hanya menunggu masa untuk tumbang apabila Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum Ke-16 (PRU16).



Ustaz Ahmad Fadhli Shaari menyatakan demikian sebagai pandangan peribadinya ketika diminta mengulas mengenai perkembangan politik susulan Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 yang baru berakhir semalam.



Menurut beliau yang merupakan Ahli Parlimen Pasir Mas, barisan kepimpinan PH wajar bersiap sedia untuk mengambil alih kerusi pembangkang berasaskan isyarat penolakan jelas daripada rakyat ketika ini.



Ketua Penerangan PAS itu juga menegaskan, formula kerjasama antara Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) terbukti menjadi formula kemenangan yang mampu menguasai pentadbiran di peringkat nasional dan negeri.



“Jika formula BN-PN ini dapat dibawa ke medan PRU, seluruh negeri di Semenanjung Malaysia akan berjaya ditawan termasuklah Pulau Pinang. Justeru pimpinan PN dan BN jangan menoleh ke belakang lagi, teruskan dengan formula kemenangan ini.



“Jangan peduli ajakan ‘bermaafan hari raya’ oleh PMX. Berkhidmatlah dengan kerajaan sekarang sebaiknya secara profesional (sementara) menunggu sehingga parlimen dibubarkan,” katanya.



Keputusan PRN menyaksikan PH tumbang dilanda Gelombang Biru persefahaman PN-BN yang mencapai kemenangan di 25 daripada 36 Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sembilan selepas lapan tahun memerintah negeri itu.



Mengulas mengenai hala tuju sokongan pengundi, Ahmad Fadhli menyeru penyokong PH agar menilai semula pendirian mereka menjelang PRU16 akan datang demi kepentingan kawasan dan rakyat.



“Penyokong PH perlulah berfikir semula untuk meneruskan sokongan dalam PRU akan datang. Tidak guna menyokong pasukan yang hampir pasti tewas.



“Lagipun Ahli Parlimen PH jika ada yang menang tentu sekali tidak akan mohon peruntukan dari kerajaan sebagaimana mereka juga tidak beri peruntukan kepada pembangkang dalam penggal ini. Jadi lebih baik sokong pasukan yang menang dari awal lagi,” ujar beliau.



Dalam pada itu, beliau turut menasihati kepimpinan dan ahli PH supaya bermuhasabah serta menerima hakikat penolakan rakyat tanpa meletakkan kesalahan kepada pihak lain atau melemparkan tuduhan melampau.



“Rakan-rakan dari PH bermuhasabahlah, ada sebab kenapa rakyat menolak anda hari ini. Jangan persalahkan kami dengan memomokkan seolah-olah rakyat terpedaya dengan sentimen perkauman. Adakah anda rasa rakyat tidak cerdik?” katanya.



Kekalahan PH di PRN N9 menyusuli penolakan di PRN Sabah dan PRN Johor sebelum ini dilihat menjadi runtuhan yang akan membawa kesan domino ke atas Kerajaan Persekutuan masih dikuasai mereka ketika ini.



Bagaimanapun, kedudukan itu signifikan untuk dikatakan bagai ‘telur dihujung tanduk seperti dikatakan Ahmad Fadhli berikutan kerajaan diketuai Dato’ Seri Anwar Ibrahim ketika ini adalah gabungan bersama BN dan blok Borneo. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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