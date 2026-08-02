PRN16 N9: Angka jelas pola pengundi, kekuatan jentera

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KUALA LUMPUR: Keputusan rasmi Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 menyajikan pelbagai fakta dan data penting berhubung pola sokongan pengundi terhadap parti-parti politik bertanding yang wajib dihormati oleh semua pihak.

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Pengarah Jabatan Pilihan Raya Dewan Ulamak PAS Pusat, Ustaz Muhammad Ismi Mat Taib berkata, analisis terhadap angka dan keputusan pilihan raya berkenaan membuktikan beberapa realiti penting mengenai kekuatan jentera serta penerimaan rakyat di lapangan.

Beliau menjelaskan bahawa Umno membuktikan kekuatannya apabila memenangi kesemua 16 kerusi yang ditandingi, sekali gus memberi isyarat bahawa pengundi di kawasan berkenaan masih memberikan keyakinan yang tinggi kepada calon-calon parti itu.

“Kedua, DAP terus menjadi tonggak utama Pakatan Harapan (PH) dengan menyumbang 9 daripada 11 kerusi kemenangan PH. Sebaliknya, PKR hanya memenangi 2 daripada 16 kerusi, manakala PAN gagal memenangi walau satu kerusi.

“Ketiga, Perikatan Nasional yang bertanding di 11 kerusi berjaya memenangi 7 kerusi, iaitu kadar kemenangan lebih 60 peratus. PAS memenangi 4 daripada 5 kerusi, manakala WAWASAN memenangi 3 daripada 4 kerusi.

“Ini menunjukkan bahawa di kawasan yang ditandingi, calon-calon PN masih mendapat sokongan yang signifikan,” katanya dalam satu kenyataan media.

Walau bagaimanapun, Muhammad Ismi menarik perhatian kepada prestasi BERSATU yang mencatatkan keputusan amat mengejutkan selepas memilih untuk bertanding secara solo.

“Bertanding secara bersendirian di 24 kerusi, tiada satu pun kemenangan dicatatkan. Lebih mengejutkan, 23 daripada 24 calon kehilangan deposit, bersamaan 95.8 peratus daripada keseluruhan calon.

“Ini bukan sekadar kekalahan. Ia merupakan mesej jelas daripada pengundi bahawa pertandingan secara bersendirian tanpa kekuatan gabungan dan jentera yang mantap amat sukar untuk mendapat mandat rakyat,” tegas beliau.

Menurut beliau, keputusan tersebut membuktikan bahawa landskap politik kini tidak lagi bergantung kepada nama parti semata-mata, sebaliknya pengundi menilai kekuatan organisasi, kesatuan, kredibiliti calon, serta kemampuan menawarkan alternatif yang meyakinkan.

Sehubungan itu, beliau mengingatkan bahawa keputusan PRN berkenaan turut membawa pengajaran serta iktibar penting buat Perikatan Nasional dalam menyusun strategi politik akan datang.

“Kita perlu terus memperkukuhkan perpaduan, memperluaskan jaringan akar umbi, memperbanyakkan khidmat kepada rakyat serta mengelakkan perpecahan yang hanya menguntungkan pihak lawan.

“Pengundi mahukan satu blok pembangkang yang kuat, bersatu dan benar-benar mampu menjadi semak dan imbang kepada kerajaan,” jelas beliau.

Tegasnya, politik datang dan pergi, tetapi perjuangan untuk membela agama, bangsa dan rakyat mesti diteruskan dengan hikmah, kesabaran dan kesatuan, sekali gus merakam tahniah kepada semua yang diberi mandat.

“Kepada yang belum berjaya, jangan berputus asa. Teruskan berkhidmat kerana kepercayaan rakyat dibina melalui kerja yang berterusan, bukan hanya ketika musim pilihan raya.

“Angka pilihan raya mungkin menutup satu episod, tetapi ia juga membuka lembaran baharu untuk kita bermuhasabah, memperbaiki kelemahan dan menyusun langkah menuju kemenangan pada masa hadapan,” katanya. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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