Perkukuh kepimpinan wanita berteraskan konsep AKIFI

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KUNAK: Norsah Bongsu menyeru seluruh Muslimat PAS memperkukuh pembinaan kepimpinan wanita berkarisma berteraskan konsep Alim, Haraki dan Sufi (AKIFI) bagi melahirkan agen perubahan yang mampu memimpin masyarakat serta memperkukuh perjuangan Islam di negeri ini.

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Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Sabah (DMPNS) itu berkata, wanita bukan sekadar berperanan sebagai ibu, pendidik dan pemimpin keluarga, bahkan merupakan pencorak kemajuan masyarakat dan negara melalui kepimpinan yang berintegriti, berwibawa serta berkeupayaan mempengaruhi masyarakat ke arah kebaikan.

“Hasrat DMPNS bukan hanya melahirkan kepimpinan yang cemerlang dalam organisasi, malah membentuk ikon Muslimat PAS yang mampu tampil ke hadapan dalam isu-isu semasa serta memainkan peranan aktif dalam pembangunan wanita di peringkat komuniti.

“Muslimat perlu dikenali sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, berjiwa khidmat dan mampu menawarkan penyelesaian kepada permasalahan masyarakat,” katanya ketika menyampaikan ucaptama pada Muktamar Tahunan DMPNS Kali Ke-36 di Dewan Arena Belia, di sini, semalam.

Muktamar itu dirasmikan oleh Pesuruhjaya PAS negeri, Datuk Dr Aliakbar Gulasan. Turut berucap ialah Pengerusi Lajnah Dakwah Dewan Muslimat PAS Malaysia, Puan Noraini Hussin.

Tambahnya, kemenangan calon PAS mewakili Perikatan Nasional (PN) di Dewan Undangan Negeri (DUN) Karambunai membuktikan bahawa kepimpinan yang berkarisma, berintegriti dan berkeperibadian tinggi mampu meraih keyakinan rakyat.

Katanya, kejayaan itu turut mengangkat imej PAS di Sabah serta menepis persepsi negatif yang selama ini mengaitkan parti itu sebagai jumud dan bersifat melampau.

Mengulas mengenai pembentukan kepimpinan Muslimat, beliau menegaskan bahawa konsep AKIFI menjadi syarat utama dalam melahirkan wanita berkarisma.

Jelasnya, setiap muslimat perlu menjadi insan yang berilmu dan berpaksikan al-Quran serta al-Sunnah, istiqamah dalam gerak kerja jamaah dengan mematuhi disiplin perjuangan, di samping sentiasa memperkukuh hubungan dengan Allah SWT melalui pembinaan rohani yang berterusan.

“Apabila elemen Alim, Haraki dan Sufi disepadukan dalam diri seorang muslimat, maka akan lahirlah pemimpin yang teguh akidahnya, jelas fikrahnya, tersusun gerak kerjanya dan tinggi nilai kerohaniannya.

“Inilah asas kepada pembentukan wanita berkarisma yang mampu memimpin perubahan serta menjadi qudwah hasanah kepada masyarakat,” ujarnya.

Beliau turut menekankan bahawa wanita perlu tampil sebagai agen kesejahteraan komuniti dengan memanfaatkan kedudukan mereka yang lebih dekat dengan masyarakat akar umbi.

Menurut beliau, statistik menunjukkan wanita mewakili hampir separuh daripada jumlah pengundi di Malaysia, manakala di Sabah pula jumlah pengundi wanita dianggarkan antara 49 hingga 50.5 peratus daripada keseluruhan pemilih pada tahun ini, sekali gus menjadikan peranan mereka amat signifikan dalam menentukan hala tuju kepimpinan negara.

Sehubungan itu, beliau menyeru Dewan Muslimat PAS kawasan supaya menjadi pemudah cara kepada masyarakat dengan membantu rakyat mendapatkan manfaat daripada pelbagai inisiatif kerajaan seperti bantuan zakat, kebajikan, kesihatan, Program Agropreneur Muda serta pelbagai kemudahan lain yang mampu meringankan beban golongan memerlukan.

Dalam pada itu, beliau mengingatkan bahawa Muslimat PAS tidak boleh lagi ketinggalan dalam penguasaan teknologi digital kerana medium tersebut menjadi antara medan paling berpengaruh dalam membentuk pemikiran masyarakat.

“Lebih ramai pempengaruh wanita perlu diketengahkan bagi menyampaikan mesej dakwah, memperjelaskan dasar Budaya Politik Matang dan Sejahtera (BPMS), mengangkat isu kebajikan wanita serta menangkis naratif negatif terhadap PAS dan wanita Islam,” katanya.

Norsah juga mahu Dewan Muslimat PAS kawasan melahirkan sekurang-kurangnya seorang pempengaruh wanita yang berani bersuara, berpendidikan, profesional dan mampu membawa mesej Islam secara berhikmah kepada masyarakat.

Beliau berkata, usaha itu diyakini mampu mengubah persepsi rakyat terhadap PAS sebagai sebuah parti dakwah yang terbuka kepada semua kaum dan agama, disamping melahirkan lebih ramai wanita berkarisma yang memimpin perubahan demi kesejahteraan ummah dan negara. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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