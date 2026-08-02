Muslimat PAS perlu jadi influencer dakwah, politik berkarisma

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KUNAK: Muslimat PAS diseru memperkasakan peranan sebagai influencer dakwah dan politik yang berkarisma dengan menjadikan ilmu, akhlak, integriti serta penguasaan teknologi digital sebagai teras dalam menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat.

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Perwakilan Dewan Muslimat PAS Kawasan Sepanggar, Jamaliah Mohidin berkata era digital membuka ruang yang luas kepada wanita muslimah untuk menjadi agen perubahan melalui platform media sosial dengan menyampaikan mesej Islam, memperjuangkan kebajikan rakyat serta membina masyarakat yang berilmu, berintegriti dan berakhlak.

“Peranan ini hendaklah dilaksanakan dengan penuh hikmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Nahl ayat 125 yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik.

“Seseorang influencer muslimah yang berkarisma perlu memiliki beberapa ciri utama, antaranya ikhlas kerana Allah SWT, berilmu berteraskan al-Quran dan al-Sunnah, berintegriti, amanah, berfikiran strategik, prihatin terhadap isu rakyat serta celik teknologi bagi memanfaatkan platform digital secara berkesan,” katanya.

Beliau menyatakan demikian semasa membahaskan ucaptama pada Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Negeri Sabah Kali Ke-36 di Dewan Arena Belia, di sini, semalam. Muktamar itu dirasmikan oleh Pesuruhjaya PAS negeri, Datuk Dr Aliakbar Gulasan turut dihadiri Pengerusi Lajnah Dakwah Dewan Muslimat PAS Malaysia, Puan Noraini Hussin.

Dalam masa yang sama, Jamaliah berkata peranan muslimat bukan sekadar menyebarkan ilmu Islam yang sahih dan menjadi contoh kepimpinan berakhlak, malah turut berperanan menjelaskan dasar kepada masyarakat, memperjuangkan keadilan, menggalakkan penyertaan rakyat dalam proses demokrasi secara beretika serta memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat.

Beliau turut mengingatkan bahawa penguasaan kemahiran digital perlu dipertingkatkan, termasuk dalam penghasilan kandungan kreatif, pengucapan awam, penulisan, strategi media sosial, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pembinaan penjenamaan diri.

“Kemahiran ini penting bagi memastikan dakwah Islam terus relevan dan mampu mencapai masyarakat secara lebih meluas,” ujarnya.

Namun begitu, katanya, muslimat perlu berwaspada terhadap cabaran dunia digital seperti penyebaran maklumat yang tidak sahih, fitnah, perpecahan dan budaya komunikasi yang tidak beradab.

Sehubungan itu, beliau menyeru agar setiap kandungan yang dikongsikan disemak terlebih dahulu, di samping sentiasa menjaga adab, bahasa dan etika ketika berinteraksi di alam maya.

Menurutnya, matlamat menjadi influencer bukanlah untuk mengejar populariti, sebaliknya membina pengaruh yang membawa manusia kepada kebenaran serta menyumbang kepada kesejahteraan ummah dan negara.

Beliau turut mengingatkan muslimat supaya sentiasa berpegang kepada lima prinsip utama, iaitu menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan, akhlak sebagai asas kepimpinan, integriti sebagai tunjang kepercayaan, perpaduan sebagai kekuatan ummah dan teknologi sebagai alat dakwah masa kini. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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