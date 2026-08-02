Moga jadi titik mula Penyatuan Ummah yang lebih kukuh

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KOTA BHARU: Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan, Dato’ Bentara Kanan Dato’ Ahmad Yakob menzahirkan kesyukuran atas kemenangan besar Perikatan Nasional (PN) dan Barisan Nasional (BN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan.

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Beliau berkata, kemenangan tersebut merupakan anugerah daripada Allah SWT di samping satu amanah besar yang perlu dipikul dengan penuh keikhlasan, kebijaksanaan serta tanggungjawab terhadap rakyat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan rakyat Negeri Sembilan kepada calon-calon PN dan BN mencerminkan harapan mereka untuk melihat sebuah pentadbiran yang stabil, berintegriti dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat.

“Kemenangan ini merupakan anugerah daripada Allah SWT dan pada masa yang sama adalah satu amanah besar yang wajib dipikul dengan penuh keikhlasan, kebijaksanaan serta rasa tanggungjawab terhadap rakyat,” katanya melalui satu kenyataan.

Ahmad turut merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan yang memberikan sokongan kepada gabungan PN-BN sehingga berjaya membentuk kerajaan negeri.

Beliau juga mengucapkan tahniah kepada semua calon yang menang serta menghargai pengorbanan petugas, jentera pilihan raya, sukarelawan dan penyokong yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen.

“Kemenangan PN-BN ini merupakan hasil daripada semangat kerjasama dan Penyatuan Ummah yang semakin kukuh. Segala pengorbanan masa, tenaga, fikiran dan komitmen yang dicurahkan amat besar nilainya dalam menyumbang kepada kejayaan ini,” ujarnya.

Pada masa sama, Ahmad bagi pihak PAS Kelantan merakamkan penghargaan kepada PAS Negeri Sembilan dan seluruh jentera PAS Kelantan yang melaksanakan amanah dengan penuh disiplin dan dedikasi.

“Semoga kemenangan ini menjadi titik permulaan kepada kerjasama yang lebih kukuh antara PN dan BN, seterusnya memperkasakan agenda Penyatuan Ummah serta memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan.

“Marilah kita bersama-sama memelihara kemenangan ini dengan penuh tawaduk dan terus bekerja dengan ikhlas demi rakyat,” katanya lagi. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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