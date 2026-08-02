Masa terjemahkan integriti tadbir urus, adil dan prihatin

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KOTA BHARU: Penyatuan antara dua kekuatan politik utama disifatkan bukan sekadar membawa kemenangan dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan, sebaliknya membuktikan cita-cita Penyatuan Ummah yang sekian lama diperjuangkan akhirnya mendapat sokongan rakyat.

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Menteri Besar, Dato’ Panglima Perang Mohd Nassuruddin Daud berkata, kejayaan itu bukan untuk meraikan mana-mana pihak, sebaliknya menjadi lambang kembalinya ukhuwah yang mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara mengatasi segala perbezaan.

“Penyatuan ini bukan sekadar kemenangan sebuah gabungan politik. Ia adalah kemenangan sebuah cita-cita yang sekian lama dipanjatkan dalam doa, diperjuangkan dengan air mata, dan dipertahankan dengan kesabaran.

“Hari ini, kita tidak meraikan siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih berjasa. Hari ini, kita meraikan kembalinya sebuah ukhuwah yang meletakkan kepentingan agama, bangsa dan negara mengatasi segala perbezaan,” katanya.

Beliau berkata, kemenangan itu perlu disambut dengan penuh tawaduk dan keinsafan kerana semakin besar kemenangan yang dikurniakan Allah SWT, semakin besar amanah perlu dipikul.

Katanya, keyakinan yang diberikan rakyat menerusi peti undi mesti diterjemahkan kepada sebuah pentadbiran yang berintegriti, adil, prihatin serta benar-benar membela kepentingan rakyat.

“Marilah kita menyambut kemenangan ini dengan penuh tawaduk dan keinsafan. Semakin besar kemenangan yang dikurniakan Allah SWT, semakin besar amanah yang wajib dipikul.

“Rakyat telah menitipkan keyakinan mereka melalui peti undi. Kini menjadi tanggungjawab kita untuk menterjemahkan harapan itu kepada sebuah pentadbiran yang berintegriti, adil, prihatin dan benar-benar membela kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menurut Nassuruddin, penyatuan dua kekuatan besar itu membuktikan bahawa apabila ego diketepikan, persaudaraan diutamakan dan matlamat perjuangan disatukan, maka lahirlah kekuatan yang tidak mampu dibina secara bersendirian.

“Inilah makna sebenar Penyatuan Ummah bukan sekadar bersatu ketika menang, tetapi terus berpimpin tangan ketika memikul amanah.

“Semoga Allah SWT memelihara ikatan ini, mengurniakan keikhlasan dalam setiap langkah, serta menjadikan penyatuan yang dibina hari ini sebagai asbab kepada lahirnya sebuah negeri yang lebih makmur, sebuah negara yang lebih kukuh, dan sebuah ummah yang lebih bersatu,” katanya lagi.

Beliau turut menyifatkan kemenangan tersebut sebagai bukti bahawa kekuatan sebenar terletak pada kesatuan hati yang mengutamakan ummah, sambil merakamkan penghargaan kepada rakyat Negeri Sembilan.

“Biarlah sejarah mencatat bahawa kemenangan ini bukan kerana kuatnya satu parti, tetapi kerana bersatunya hati-hati yang mengutamakan ummah.

“Kerana sebuah penyatuan yang lahir kerana Allah, insya-Allah akan terus dipelihara oleh Allah. Terima kasih Negeri Sembilan kerana menjadi guru politik baharu,” katanya. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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