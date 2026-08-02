‘Kita melangkah seiring bina masa depan lebih baik’

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KUALA LUMPUR: “Insya-Allah, dengan semangat adat yang menjunjung muafakat dan hormat sesama kita, marilah kita melangkah seiring membina masa depan yang lebih baik,” kata Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Serting, Ustaz Mohd Fairuz Mohd Isa.

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Beliau melahirkan rasa syukur ke hadrat Allah di atas kemenangan yang dianugerahkan dengan berjaya mempertahankan kerusi DUN Serting pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan, semalam.

“Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT atas segala limpah rahmat dan izin-Nya.

“Terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah memberikan kepercayaan dan amanah ini. Kemenangan ini bukan milik saya seorang, tetapi milik kita semua,” ujarnya dalam satu hantaran di laman sosialnya.

Beliau juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh jentera, para sukarelawan, penyokong, sahabat-sahabat perjuangan serta semua pihak yang telah berkorban masa, tenaga dan doa sepanjang perjalanan ini.

Menurutnya, setiap usaha, sekecil mana sekalipun, amat besar nilainya dan menjadi sebahagian daripada kemenangan itu.

“Insya-Allah, amanah yang diberikan akan saya pikul dengan penuh rasa tanggungjawab, ikhlas dan rendah hati.

“Kini, masa untuk kita melangkah ke hadapan bersama. Saya akan menjadi wakil kepada seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang, demi membawa suara, menjaga kebajikan dan mengusahakan yang terbaik untuk kesejahteraan kita semua,” ujarnya lagi.

Beliau dengan rasa rendah hati ingin memohon doa daripada semua agar diberikan kekuatan, keikhlasan dan kebijaksanaan dalam memikul amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Tambahnya, jika ada kebaikan, itu daripada Allah dan jika ada kekurangan, beliau mohon ditegur dan dibimbing.

“Insya-Allah, saya akan turun meneruskan bakti khidmat saya untuk rakyat, mendengar, membantu dan berusaha sedaya upaya demi kebajikan dan masa depan N.05 Serting.

“Semoga Allah SWT memimpin setiap langkah kita, memberkati usaha ini dan mengurniakan kesejahteraan buat negeri yang kita cintai,” ujarnya yang juga Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan.

Pada PRN Negeri Sembilan ke-16 semalam, beliau memperolehi 16,608 undi, menewaskan calon PH, Yaacob Mahmood yang mendapat 4,493 undi dan calon Bersatu yang mengutip 736 undi.

Ustaz Mohd Fairuz yang bertanding sebagai calon Perikatan Nasional menang dengan majoriti 12,115 undi, lebih besar berbanding 843 undi pada PRN 2023 yang lalu. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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