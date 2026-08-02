Kejayaan PN-BN N9 hasil pertolongan Allah, perpaduan jentera

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SEREMBAN: Kejayaan yang dicapai dalam Pilihan Raya Negeri Sembilan kali ke-16 disifatkan sebagai hasil pertolongan Allah SWT serta perpaduan dalam kalangan jentera pilihan raya dan pimpinan semua parti terbabit.



Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang menjelaskan, kerjasama antara semua pihak menjadi punca kejayaan berkenaan selepas wujud perpaduan dalam kalangan jentera pilihan raya serta pimpinan parti.



“Puncanya ialah pertolongan Allah berkat perpaduan kalangan jentera pilihan raya dan pimpinan-pimpinan semua parti yang terlibat,” ujarnya di Kompleks PAS Negeri Sembilan (KOMPAS) Kampung Ismail, dalam sidang media di sini, malam tadi.

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Mengulas kerjasama bersama Barisan Nasional (BN), Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi memaklumkan kedua-dua pihak sentiasa berbincang dan bermusyawarah bagi melakukan ‘post mortem’ selepas pilihan raya.

“Kita bermusyawarah untuk ‘post mortem’ pilihan raya ini. Di Johor (kita bermusyawarah), di sini (Negeri Sembilan juga), kita buat ‘post mortem’” jelas Ahli Parlimen Marang itu.

Menurut Tuan Guru, musyawarah itu bertujuan mengenal pasti kekuatan serta kelemahan untuk diperbaiki dalam menghadapi pilihan raya akan datang.

Mengulas mengenai platform rasmi kerjasama bersama BN, beliau berpandangan perkara utama bukan nama, sebaliknya usaha bersama dan perpaduan yang dilaksanakan.

“Tak perlu nama, ada apa pada nama? Yang penting ialah kita bekerja. Bekerja dan perpaduan. Ini sangat penting,” ulas mantan Menteri Besar Terengganu itu.

Mengenai pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) daripada PAS, beliau menyerahkan perkara itu kepada perbincangan pimpinan parti dalam gabungan PN-BN.

Beliau menjelaskan, pelantikan Exco akan dilihat berdasarkan jumlah pembahagian kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya.

“Dan kita tidak berkelahi, tak berbalah lagi dalam pelantikan Exco. Negeri Sembilan kita (PAS) dah tentu Menteri Besarnya ialah BN kerana mereka mendominasi Negeri Sembilan. Suasana Negeri Sembilan,” ulasnya.

Mengenai kemungkinan formula sama digunakan dalam PRN Melaka, Tuan Guru menegaskan, perkara itu tidak semestinya berlaku kerana ia bergantung kepada perkembangan serta situasi setempat.

“Di Melaka mungkin lain ceritanya. Kerana di Melaka Barisan Nasional kosong dalam Parlimen. Semua parlimen dimenangi oleh yang besarnya ialah PERIKATAN NASIONAL, PAS, BERSATU.



“Yang baki lagi DAP dengan PKR dan PAN. Ada pun Dewan Negeri baik Umno yang menang banyak.

“Dan di sana ada kerusi-kerusi yang kita dapati dalam pilihan raya Parlimen memenangkan undi-undi PERIKATAN NASIONAL.



“Namun kita akan berbincang pembahagian kerusi dengan cara lain daripada Negeri Sembilan,” tegasnya.

Ditanya sama ada keputusan berkenaan memberi tekanan kepada Putrajaya untuk membubarkan Parlimen, beliau menyerahkan perkara itu kepada pihak terbabit.

“Terpulang kepada perasaan dia (Kerajaan Persekutuan) sendiri. Adakah dia anggap tekanan pada mereka ataupun tidak, terpulang pada mereka, tanya mereka,” jawab Tuan Guru.

Mengulas kemungkinan parti Melayu lain menyertai PERIKATAN NASIONAL (PN), beliau menegaskan parti Melayu keseluruhannya sudah bersama gabungan berkenaan.

“Parti-parti Melayu keseluruhannya dah masuk dalam PERIKATAN NASIONAL dan bersama dengan PERIKATAN NASIONAL. Dah masuk,” ujarnya.

Tuan Guru turut memaklumkan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) sudah bersama PN, selain mengulas mengenai pendirian Parti BERJASA.

“BERJASA ada pendirian dia sendiri. Dan kita merakamkan dukacita kerana langkah dia langkah yang salah.

“Dia nak dapat undi-undi Islam, tetapi memecahkan undi Melayu Islam untuk beri kemenangan kepada DAP,” kesalnya. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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