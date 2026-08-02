Hilang ‘legitimasi moral’, undurlah secara terhormat

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SEREMBAN: Mohd Syahir Che Sulaiman menyifatkan senario politik semasa tanah air ketika ini sebagai satu bentuk ‘Referendum Rakyat’ merentasi 14 negeri yang memihak kepada gelombang penolakan terhadap Pakatan Harapan (PH) serta kepimpinan Perdana Menteri.



Ahli Parlimen Bachok merangkap Penolong Setiausaha Agung PAS itu berkata, penolakan berkenaan semakin nyata apabila majoriti negeri kini menunjukkan isyarat tidak menyokong pentadbiran sedia ada.



“Perkembangan menarik di seluruh negara, kita sedang menyaksikan suatu bentuk ‘Referendum Rakyat’ daripada 14 negeri terhadap PH dan Perdana Menteri. Menyokong hanya tiga iaitu Pulau Pinang, Selangor dan Wilayah Persekutuan. Tetapi menolak dari 11 negeri.



“Isyaratnya semakin jelas. PMX dilihat telah kehilangan ‘legitimasi moral’ di mata rakyat. Jalan yang paling bermaruah ialah berundur secara terhormat,” katanya di Kompleks PAS Negeri Sembilan (KOMPAS), Kampung Ismail, di sini semalam.



Mengulas lanjut, Syahir memberi peringatan agar semua pihak tidak memandang rendah potensi dan suara pengundi generasi muda yang disifatkan sebagai kelompok terbesar pengundi bermaklumat dalam menentukan hala tuju negara.



“Jangan sesekali memandang ringan kuasa ‘majoriti senyap’, khususnya generasi muda yang kini merupakan segmen terbesar pengundi bermaklumat. Ubah, atau rebah,” tegas beliau.



Dalam pada itu, beliau turut menyentuh keberkesanan pendekatan serta percaturan politik yang diatur oleh Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dalam mendepani siri Pilihan Raya Negeri (PRN).



“Dalam konteks strategi Tuan Guru Presiden PAS, benar kata Tuan Guru, PAS masuk PRN Johor sebagai ‘goalkeeper’, bantu pertahanan. PRN N9, PAS masuk sebagai ‘striker’, cipta kemenangan.



“Alhamdulillah, objektif tercapai. Insya-Allah PAS terus mara ke peringkat seterusnya,” jelas beliau yang juga Setiausaha Politik Presiden PAS.



Keputusan rasmi PRN N9 menyaksikan kejayaan gabungan persefahaman baharu antara Perikatan Nasional (PN) dan Barisan Nasional (BN) yang tampil dengan imej ‘Team Biru’ dalam menumbangkan penguasaan Pakatan Harapan (PH).



Persefahaman berasas Penyatuan Ummah yang mencapai kemenangan majoriti dua pertiga setelah menguasai 25 daripada 36 DUN itu sekali gus merealisasikan sasaran strategik PAS untuk mencatatkan kemenangan signifikan di negeri tersebut. – HARAKAHDAILY 2/8/2026

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