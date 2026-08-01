‘Kejayaan N9 jadi pencetus gelombang perubahan lebih besar’

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KUALA LUMPUR: Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Negeri Sembilan atas kepercayaan diberikan kepada PERIKATAN NASIONAL (PN).



Beliau berkata, keputusan Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan itu merupakan isyarat jelas rakyat menerima usaha penyatuan ummah berteraskan keadilan, kesejahteraan serta keharmonian masyarakat majmuk.



“Insya-Allah, kejayaan ini akan menjadi pencetus kepada gelombang perubahan lebih besar dalam usaha memulihkan negara,” ujarnya dalam kenyataan.

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Ahli Parlimen Marang itu menegaskan, usaha itu juga bagi membina sebuah pentadbiran yang bersih, prihatin dan stabil demi kepentingan masyarakat.

Mantan Menteri Besar Terengganu itu menyatakan, PAS menginsafi besarnya tanggungjawab serta kepercayaan yang diberikan selepas kejayaan PN.

“Keutamaan adalah untuk mengisi kemenangan melalui agenda berkebajikan, berintegriti dan adil kepada semua,” ulasnya.

Tuan Guru turut merakamkan penghargaan kepada kepimpinan PERIKATAN NASIONAL dan Barisan Nasional, calon, petugas serta jentera parti.

Jelasnya, semua pihak terbabit telah bekerja dalam satu saf bagi memastikan kejayaan PN-BN pada hari ini.

“Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk menunaikan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Terdahulu, keputusan PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan kerjasama BN-PN akan membentuk kerajaan negeri selepas memenangi majoriti kerusi DUN, dengan BN memperoleh 18 kerusi dan PN 7 kerusi, manakala PH memenangi 11 kerusi.

Antara perkembangan utama ialah kemenangan BN di beberapa kerusi penting termasuk Chennah dan Repah, manakala PN mempertahankan serta memenangi tujuh kerusi termasuk Ampangan, Paroi, Serting, Bagan Pinang, Klawang, Sikamat dan Gemas.

Keputusan itu turut menyaksikan beberapa pemimpin utama berdepan kekalahan atau prestasi mengecewakan, termasuk Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke Siew Fook yang mengakui kekalahan dan mempertimbangkan untuk melepaskan jawatan sebagai Pengerusi DAP Negeri Sembilan. – HARAKAHDAILY 1/8/2026

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