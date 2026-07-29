Pendedahan RCI TH boleh jadi ‘backfire’ kepada PH

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KUALA LUMPUR: Pakatan Harapan (PH) dijangka menggunakan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) berkaitan Tabung Haji sebagai senjata terakhir bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16.



Ketua Penerangan PAS Pusat, Ustaz Ahmad Fadhli Shaari berkata, laporan berkenaan yang dikatakan mungkin didedahkan pada hari ini, menjadi satu perkara akan diperhatikan sama ada benar-benar diumumkan atau sebaliknya.



“Tapi (sekiranya) laporan RCI ini jika didedah, ia akan menjadi senjata yang terakhir yang digunakan oleh PH untuk memenangi pilihan raya negeri ini,” ujarnya dalam satu video di TikTok.



Beliau mengingatkan kepada PH, sekiranya laporan RCI itu didedahkan dan terdapat pihak yang dikatakan bersalah, perkara itu boleh menjadi ‘backfire’ kepada gabungan itu.



“Maka ia akan menjadi ‘backfire’ kepada Pakatan Harapan bahawa kamu telah menyembunyikan penjenayah selama tiga tahun. Jadi semata-mata kerana pilihan raya Negeri Sembilan barulah kamu nak dedahkan,” tempelaknya.



Ahmad Fadhli menjelaskan, sekiranya laporan RCI berkenaan tidak mempunyai sebarang impak atau tidak ada pihak yang boleh dipersalahkan, maka pendedahan laporan itu tidak membawa sebarang makna.



Beliau yang juga Ahli Parlimen Pasir Mas menyifatkan keadaan itu menjadikan PH dalam situasi tersepit sama ada mahu mendedahkan laporan berkenaan atau sebaliknya.



“Mereka mungkin rasa mereka nak dedah kerana ada ‘someone’ atau ‘somebody’ dalam Barisan Nasional yang boleh mereka persalahkan. Tapi itu juga akan menyebabkan mereka terperangkap,” ulasnya.



Mengulas alasan Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim bahawa laporan itu tidak didedahkan tiga tahun lalu kerana bimbang pelabur mengalami kerugian untuk melabur dalam Tabung Haji, Ahmad Fadhli menyifatkan alasan berkenaan sebagai tidak munasabah.



“Ini merupakan alasan budak-budak yang sangat seolah-olah macam nak memperbodohkan rakyat Malaysia sendirilah,” tempelaknya lagi.



Beliau berkata, perkembangan berhubung laporan RCI itu akan dilihat sama ada ia didedahkan atau tidak, sebelum melihat sebarang perubahan terhadap keadaan menjelang PRN Negeri Sembilan. – HARAKAHDAILY 29/7/2026

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