Rakyat N9 rasa tak tenteram terhadap campur tangan DAP

- Advertisement -

SEREMBAN: Suasana kempen Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan kali ini disifatkan sebagai sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini apabila wujud kerjasama antara petugas PAS dan Umno di kawasan berkenaan.

- Advertisement -

Ketua PAS Cawangan Gedong Lalang 162 Ampangan, Ustaz Hasamudin Hasan, 65, berkata, sokongan diberikan ahli Umno termasuk pemimpin Bahagian dan Cawangan memberi semangat kepada jentera yang bertugas di Unit Daerah Mengundi (UDM) Gedong Lalang.

“Saya mengharapkan kepada pengundi-pengundi semua bertukarlah, berpindahlah (mengundi PERIKATAN NASIONAL). Tapi kalau kita tengok sekarang ini dari segi kempen, insya-Allah tak pernah berlaku sepanjang saya berada di sini.

“Apabila ada kerjasama (PN-BN) ini, saya tengok (mantan) Ketua Umno Bahagian Seremban pun datang memberi sokongan,” ujar Hasamudin kepada HarakahDaily di rumah beliau di UDM Gedong Lalang 162, Ampangan, di sini baru-baru ini.

Hasamudin menjelaskan, beliau turut mengenali mantan Ketua Umno Bahagian Seremban yang juga bekas EXCO Kerajaan Negeri Sembilan, Dato’ Abu Ubaidah Redza yang sering datang ke kawasan berkenaan dan memberikan sokongan, selain Penasihat Umno Cawangan Gedong Lalang 162, Dato’ Ibrahim Shamsuddin.

“Saya tengok antara petugas-petugas yang bertugas di UDM Gedong Lalang ini antaranya Pemuda-pemuda Umno. Alhamdulillah sungguh menggembirakan. Insya-Allah kita akan mencapai kemenangan dalam pilihan raya ini.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Umno yang memberi sokongan penuh dan kerjasama yang sungguh baik dalam pilihan raya kali ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita mencapai kejayaan,” yakini beliau.

Jatuhkan PH

Mengulas kepentingan pengundi keluar mengundi pada PRN Negeri Sembilan kali ini, Hasamudin menegaskan, ia penting bagi membawa perubahan terhadap keadaan semasa.

“Saya rasa penting pertama sekali untuk kita menjatuhkan PH. Kita tengok sekarang ini terlalu banyak isu. Antaranya dalam mesyuarat Jabatan Agama, Majlis Agama Islam sendiri pun ada Cina duduk dalam itu. Itu yang kita rasa terperanjat,” kesalnya.

Beliau menyatakan, isu berkenaan menimbulkan persoalan dalam kalangan pihaknya selain mendedahkan, terdapat campur tangan DAP dalam beberapa perkara menyebabkan masyarakat berasa tidak tenteram.

“Kemudian kita tengoklah dari segi yang lain, memang terlalu banyak. Kita rasa memang tak sesuai sangatlah, dari segi kehidupan kita sekarang macam tak tenteram bila DAP campur tangan banyak.

“Terutama sekali isu adat sekarang ini pun kita tengok dia pun dah masuk campur dah. Seolah-olah (DAP ini) daripada kita orang Melayu pula, daripada suku kita pula dah cara dia (DAP) berkempen,” tempelaknya.

Ustaz Hasamudin

Suasana kempen

Hasamudin memaklumkan, sepanjang tempoh kempen di UDM Gedong Lalang, suasana yang dilihatnya amat meriah dengan kehadiran jentera bantuan dari beberapa kawasan.

“Saya tengok suasana berkempen di UDM Gedong Lalang ini alhamdulillah sangat meriah. Kehadiran jentera negeri bantu sangat ramai daripada Sungai Buloh, Hulu Langat dan Bangi.

“Alhamdulillah saya tengok ada dalam tiga empat kumpulan berjalan setiap hari. Daripada Sabtu dan Ahad keadaan (kumpulan kempen) ini berganda lagi ramainya. Insya-Allah saya tengok sungguh meriah sekali,” maklumnya dalam keadaan teruja.

Menurutnya, maklum balas daripada pengundi terhadap calon PERIKATAN NASIONAL (PN) bagi DUN N.14 Ampangan, Dato’ Dr Mohamad Rafie Ab Malek juga menunjukkan perkembangan positif.

“Setakat yang dimaklumkan pada saya bila jentera-jentera ini bertemu dengan pengundi-pengundi, kita belum sebut lagi nama calon, mereka dah sebut, ‘siapa? Dr Rafie bertanding?’

“Dia (pengundi) kata ‘okey’, alhamdulillah. Sambutan sangat baik, insya-Allah positif,” ceritanya.

Beliau menjelaskan, kebanyakan pengundi mengenali calon berkenaan dan menyatakan sokongan terhadapnya.

“Saya tengok keadaannya, suasananya atau responnya sangat bagus. Mereka kata mereka (pengundi) kenal dengan calon. Dan mereka (pengundi) kata insya-Allah akan beri sokongan penuh pada (Dr Rafie sebagai) calon (DUN Ampangan),” maklumnya.

Dalam perkembangan lain, Hasamudin berkata antara isu yang dibangkitkan penduduk sepanjang kempen ialah gangguan monyet di kawasan Taman Bukti serta masalah nyamuk di Taman Tok Wan.

“Di sini pertama sekali kalau di sebelah Taman Bukti, masalah monyet itu yang mengganggu kehidupan masyarakat penduduk-penduduk di Taman Bukti. Maknanya monyet boleh masuk sampai ke dapur.

“Kemudian di sebelah Taman Tok Wan, saya dapat maklumat bahawa nyamuk terlalu banyak. Itu selalu Jabatan Kesihatan menyembur, buat semburan (ubat nyamuk),” katanya. – HARAKAHDAILY 26/7/2026

Calon PN, Dato’ Dr Rafie bersama Penasihat Umno Caw Gedong Lalang 162, Dato’ Ibrahim Shamsuddin

Related