Pencerobohan Al-Aqsa terbesar bukti kebiadaban Zionis

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KUALA LUMPUR: Pencerobohan lebih 4,000 pendatang haram Yahudi yang diketuai Menteri Keselamatan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir ke perkarangan Masjid Al-Aqsa dengan kawalan ketat polis rejim penjajah Zionis Israel baru-baru ini disifatkan sebagai tindakan biadab.

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Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Antarabangsa PAS Pusat, Dr Muhammad Khalil Abdul Hadi menegaskan, pencerobohan itu merupakan yang terbesar sejak beberapa tahun lalu dan dilakukan bersempena perayaan Yahudi Tisha B’av.

Beliau menjelaskan, perayaan berkenaan diadakan bagi memperingati kemusnahan kuil Yahudi yang didakwa dibina di atas tapak Masjid Al-Aqsa.

“Begitulah biadabnya Zionis Yahudi ini, dijajah tanah air rakyat Palestin dan kini ura-ura dikatakan sudah memulakan kempen untuk melakukan secara halus bagi merobohkan Masjid Al-Aqsa,” ujarnya dalam kenyataan.

Dr Muhammad Khalil melahirkan kebimbangan terhadap tindakan Zionis Yahudi itu sambil menyifatkan masih terdapat negara Islam yang mempercayai rejim berkenaan.

“Sayangnya, masih ada negara Islam yang percayakan Zionis Yahudi. Ingatlah, apa yang sedang dihadapi Iran, Yaman dan Selatan Lubnan ketika ini adalah akibat daripada sokongan dan perjuangan untuk membebaskan rakyat Palestin daripada penjajahan Zionis Yahudi,” tegasnya.

Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Batu Buruk itu mendoakan agar Allah SWT memberikan kemenangan kepada perjuangan membebaskan bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa.

“Semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada perjuangan membebaskan bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa,” katanya. – HARAKAHDAILY 26/7/2026

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