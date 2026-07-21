Dakwa dipinggir: Masa buat keputusan sendiri itu strategi?

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KUALA LUMPUR: BERSATU menyatakan bahawa mereka dipinggirkan dalam rundingan politik disifatkan sebagai dakwaan yang tidak adil jika sejarah hubungan antara parti-parti dalam Perikatan Nasional (PN) tidak dinilai secara menyeluruh.



Pengarah Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS Malaysia, Dr Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Muhammad Fauzi mempersoalkan kenyataan Ketua Penerangan BERSATU, Datuk Tun Faisal Ismail Aziz yang membuat dakwaan itu.

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Pemimpin tersebut sebelum ini mendakwa bahawa BERSATU terpaksa mengambil keputusan untuk bergerak secara solo kerana tidak diberi ruang dalam rundingan pembahagian kerusi pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16.

Menurut Dr Tengku, ketika BERSATU membuat keputusan menarik balik akuan bersumpah (SD) di Negeri Sembilan sebelum ini, PAS dan Umno tidak mengambil tindakan sama, namun BERSATU mendakwa keputusan tersebut sebagai strategi politik parti berkenaan.

“Tun Faisal, saya nak tanya sikit. Tun Faisal kata BERSATU sekarang terpaksa bertanding solo sebab dipinggirkan. Tapi saya masih ingat, masa BERSATU buat keputusan tarik balik SD di Negeri Sembilan dulu, PAS dan Umno tidak pun tarik SD. Masa itu apa maksudnya?

“Masa BERSATU buat keputusan sendiri, kita (PAS) kena faham (terima) itu strategi politik. Tetapi bila orang lain buat keputusan yang BERSATU tidak suka, terus kata dipinggirkan,” bidasnya.

Beliau berkata, semua pihak perlu bersikap adil dalam menilai sesuatu isu dan tidak hanya melihat kepada episod yang menjadikan diri sendiri sebagai mangsa.

“Jangan mula baca cerita daripada bab kita rasa kita jadi mangsa. Kena baca juga bab-bab sebelumnya. Kadang-kadang kita rasa orang tinggalkan kita. Tetapi mungkin kita terlupa, kita yang mula-mula memilih untuk berjalan sendiri,” katanya.

Terdahulu, Tun Faisal dilaporkan berkata, BERSATU membuat keputusan menggunakan logo sendiri pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan selepas tidak diberi peluang menyertai rundingan pembahagian kerusi.

Calon BERSATU bagi DUN Sikamat itu turut mendakwa parti berkenaan tidak dipanggil menyertai rundingan sehingga saat akhir, menyebabkan mereka terpaksa merangka strategi sendiri untuk menghadapi pilihan raya. – HARAKAHDAILY 21/7/2026

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