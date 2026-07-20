Ustazah Hunaizah meninggal dunia ketika tidur

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PASIR PUTEH: Bekas Ahli Dewan Negara (Senator), Ustazah Hunaizah Mohd Nor, meninggal dunia di kediamannya di Kampung Kolam, di sini, kira-kira jam 11.40 pagi semalam pada usia 82 tahun.

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Anak tunggal Allahyarhamah, Nor Ibtisam Yunus, 47 berkata, beliau menyedari ibunya telah menghembuskan nafas terakhir ketika ingin memberikan makan tengah hari.

Menurutnya, Allahyarhamah tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami penyakit serius, namun tahap kesihatannya semakin merosot sejak tiga bulan lalu selepas pemergian adiknya.

“Ummi tidak mengalami masalah penyakit kronik, cuma sejak tiga bulan kebelakangan ini kesihatannya tidak begitu baik terutama selepas adik ummi meninggal dunia.

“Sebelum ini kalau hendak tidur atau makan, ummi masih boleh bangun sendiri secara perlahan dan menguruskan diri, cuma sudah tidak keluar ke mana-mana,” katanya ketika dihubungi.

Beliau berkata, Allahyarhamah sudah tidak aktif menyampaikan kuliah dan menghadiri program parti sejak kira-kira empat tahun lalu, namun tidak pernah terlantar sepenuhnya.

Allahyarhamah merupakan tokoh Muslimat PAS yang banyak berjasa dalam bidang dakwah, tarbiah dan perjuangan politik Islam dan beliau dilantik sebagai Senator mewakili Kerajaan Negeri Kelantan dari tahun 1997 hingga 2000.

Sepanjang penglibatannya dalam PAS, Allahyarhamah pernah menyandang pelbagai jawatan penting di peringkat Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, antaranya Ahli Jawatankuasa, Naib Ketua, Ketua Penerangan dan Pengarah Tarbiah.

Di peringkat Pusat pula, beliau pernah berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa Dewan Muslimat PAS Pusat, selain aktif sebagai penceramah dan pendakwah Muslimat PAS di peringkat negeri serta kebangsaan.

Sebagai pendakwah yang istiqamah, Allahyarhamah turut menggerakkan usrah dan program tarbiah dalam kalangan Muslimat PAS sehingga ke peringkat kawasan dan kampung-kampung.

Kegigihan Allahyarhamah sepanjang hayatnya sekali gus memainkan peranan penting dalam memperkukuh gerakan dakwah serta pembangunan sahsiah wanita Islam.

Pemergiannya merupakan satu kehilangan besar kepada gerakan Muslimat PAS dan dunia dakwah, khususnya di Kelantan, hasil sumbangan serta pengorbanan berterusan dalam mendidik masyarakat dan memperjuangkan syiar Islam.

Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, Dato’ Siti Zailah Mohd Yusof dalam pada itu menyifatkan pemergian Allahyarhamah sebagai suatu kehilangan besar dalam jemaah dan dakwah Islam

“Bagi pihak Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, saya merakamkan ucapan takziah atas kehilangan seorang tokoh Muslimat yang amat besar jasanya kepada perjuangan Islam dan gerakan Muslimat,” katanya

Jelas Zailah, sepanjang persahabatan beliau dengan Allahyarhamah, arwah merupakan seorang yang sangat istiqamah, komited dan banyak berkorban demi kerja-kerja jemaah.

Katanya, walaupun berada dalam keadaan kurang sihat, beliau tetap meneruskan amanah dan tanggungjawab yang dipikul dan juga merupakan seorang guru agama sangat berdedikasi.

“Selain memimpin organisasi, Allahyarhamah aktif mengajar serta menyampaikan kuliah di madrasah, sekali gus mendidik masyarakat dengan penuh istiqamah.

“Sebulan yang lalu saya berpeluang menziarahi Allahyarhamah. Ketika itu beliau masih mengenali saya dan kami sempat bermaaf-maafan. Pertemuan itu menjadi kenangan yang sangat bermakna,” ujar Zailah. – *HARAKAHDAILY 20/7/2026*

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