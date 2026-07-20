‘Tak puas hati letak tepi, yang puas hati satukan’

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SEREMBAN: Calon PERIKATAN NASIONAL (PN) Dewan Undangan Negeri (DUN) N.05 Serting, Ustaz Mohd Fairuz Mohd Isa menegaskan, penyatuan orang Melayu perlu dilakukan atas dasar ukhuwah Islamiah dan bukannya kepentingan perkauman.



Beliau berpandangan, parti yang mempunyai kekuatan Melayu di peringkat nasional dan negeri ketika ini ialah Umno (Barisan Nasional) dan PAS (PERIKATAN NASIONAL).



“Bukan atas nama perkauman atau sebagainya tetapi atas dasar iman dan ukhuwah Islamiah. Orang Melayu sinonim sebagai penganut agama Islam teras di negara ini,” jelasnya.

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Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan itu berkata demikian kepada HarakahDaily di KOMPAS Kampung Ismail, Ampangan, di sini, baru-baru ini.

Mohd Fairuz menyatakan, sudah tiba masanya orang Melayu bersatu atas nama Penyatuan Ummah selepas melalui perbezaan pandangan dalam politik sebelum ini.

Menurut calon nombor satu pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 itu, perbezaan yang berlaku perlu diketepikan bagi menyatukan hati dan jiwa demi kepentingan bersama.



“Selama ni memang betul orang kata, dulu Umno dan PAS bergaduh sampai puluh-puluh tahun. Memang betullah ada perkara yang kita tidak puas hati dan ada perkara yang kita berpuas hati.

“Mana perkara yang tak puas hati tu kita letaklah ke tepi, yang puas hati itu kita satukan dalam hati dan jiwa,” ujarnya rakyat khususnya di Negeri Sembilan memberi peluang kepada PN dan BN untuk membina penyatuan lebih kukuh.

Jelas beliau, penyatuan yang rapuh sebelum ini memberi kesan terhadap keadaan politik semasa dan usaha menyatukan kembali orang Melayu perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada.



“Kerana lepas ni kita bina semula penyatuan orang Melayu, bersatu untuk kita membaiki sistem yang ada,” seru beliau.

Mohd Fairuz mengakui, sebelum ini parti-parti Melayu bergerak dengan haluan masing-masing dalam politik dan pilihan raya sehingga berlaku persaingan sesama sendiri.

Beliau berkata, Penyatuan Ummah seperti yang diusahakan Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang perlu dilihat lebih penting berbanding perpecahan yang boleh membuka ruang kepada pihak luar memerintah.

“Saya harapkan masyarakat pada hari ini celik politik untuk memilih yang terbaik,” harap beliau yang juga Yang Dipertua PAS Kawasan Jempol.

Kenali PAS

Sementara itu, mengulas persepsi negatif terhadap PAS, Mohd Fairuz menyatakan, perkara itu berlaku apabila masyarakat belum mengenali perjuangan parti tersebut.

Beliau menjelaskan, apabila seseorang mengenali PAS dengan lebih dekat, pandangan terhadap parti itu boleh berubah.

“Pepatah menyebut, tak kenal maka tak cinta. Begitu juga orang tak kenal dengan PAS ini, maka pelbagai persepsi dilontarkan. Tapi bila orang dah kenal, alhamdulillah orang akan rasakan bahawa inilah parti yang baik dan juga terbaik,” terangnya.

Beliau menerangkan, perjuangan PAS berteraskan hala tuju Islam dengan sandaran kepada al-Quran, Sunnah, Ijmak Ulama dan Qias.

“Parti Islam ini adalah parti yang ada hala tuju. Hala tuju parti ini tidak lain tidak bukan, adalah Islam itu sendiri,” jelasnya.

Mohd Fairuz menolak tanggapan melabel PAS sebagai parti ekstrem, sebaliknya menyifatkan pandangan sedemikian datang daripada mereka yang tidak memahami perjuangan parti itu.

Beliau turut menggesa mereka yang mempunyai persepsi negatif terhadap PAS supaya melihat sendiri perjuangan dan pendekatan parti itu. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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