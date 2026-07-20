Skim Ma’aruf OKU dinaikkan kepada RM600,000

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TUMPAT: Kerajaan Kelantan meningkatkan peruntukan Skim Ma’aruf Orang Kurang Upaya (OKU) daripada RM500,000 kepada RM600,000 tahun ini sebagai sebahagian usaha memperkukuh agenda kebajikan rakyat di negeri ini.



Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri, Dato’ Rohani Ibrahim berkata, peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan negeri untuk terus membantu rakyat berdepan cabaran ekonomi semasa.

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Menurutnya, program Kelantanku Cakna yang sebelum ini diadakan di peringkat negeri kini diperluaskan ke peringkat Dewan Undangan Negeri (DUN) bagi merapatkan hubungan pemimpin dengan masyarakat.

Di samping itu kata beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Tanjung Mas, ianya bertujuan memastikan bantuan disampaikan secara lebih berfokus, tersusun dan terus kepada golongan sasar.

“Kerajaan sedar bahawa rakyat kini memerlukan sokongan dan bantuan daripada kerajaan. Justeru, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan.

“Antaranya dengan menambahkan peruntukan bantuan Skim Ma’aruf OKU daripada RM500,000 kepada RM600,000 pada tahun ini,” katanya ketika merasmikan Program Kelantanku Cakna Peringkat DUN Wakaf Bharu di Dewan Masjid Mukim Kebakat, baru-baru ini.

Menurutnya, kejayaan Karnival Kelantanku Cakna peringkat negeri tahun lalu memberi manfaat kepada rakyat melalui pelbagai program, latihan, skim dan bantuan baharu, sekali gus mendorong kerajaan memperluaskan pelaksanaannya ke setiap DUN.

Tambah beliau, kejayaan agenda kebajikan memerlukan kerjasama semua pihak termasuk agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, syarikat korporat serta Pusat Khidmat DUN bagi memastikan lebih ramai rakyat menerima manfaat.

Beliau berkata, Kerajaan Kelantan tidak pernah membezakan kaum atau agama dalam menyalurkan bantuan kebajikan, malah pelbagai skim termasuk Skim Cakna Aulad dan Skim Takaful Kifaalah turut dinikmati masyarakat bukan-Islam termasuk kaum Cina, India, Siam dan Orang Asli.

“Bila kita bercakap tentang kebajikan rakyat, bukan sekadar memenuhi keperluan material, sebaliknya turut memberi perhatian kepada pembentukan jati diri, masyarakat yang prihatin, berdikari dan mempunyai nilai murni,” ujarnya.

Beliau berkata, setiap bantuan disalurkan merupakan amanah rakyat dan kerajaan sentiasa komited memastikan agihan dilaksanakan secara telus, adil serta tepat kepada golongan yang benar-benar memerlukan.

Beliau turut mengingatkan penerima supaya menggunakan bantuan yang diterima secara berhemah mengikut keperluan sebenar sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh agenda berkebajikan dan memastikan pembangunan negeri dapat dinikmati secara saksama oleh semua lapisan masyarakat.

Turut hadir dalam majlis berkenaan ADUN Wakaf Bahru, Mohd Rusli Abdullah. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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