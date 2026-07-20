PH gelisah bila Umno dan PAS semakin rapat?

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KUALA LUMPUR: Dewan Pemuda PAS Malaysia mempersoalkan reaksi segelintir pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan (PH) terhadap usaha memperkukuh hubungan antara Umno dan PAS yang disifatkan semakin mendapat perhatian kebelakangan ini.



Dr Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Muhammad Fauzi berkata, pihak yang selama ini mendakwa memperjuangkan politik matang dan berasaskan fakta sepatutnya menjawab hujah secara rasional, bukannya melontarkan pelbagai tuduhan apabila dua parti Melayu itu mula mencari titik pertemuan.

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Pengarah Pilihan Raya Pemuda PAS Malaysia itu berkata, pelbagai label dan kritikan dilemparkan terhadap PAS termasuk tuduhan memperalatkan agama dan bangsa susulan perbincangan mengenai penyatuan serta kerjasama antara kedua-dua parti tersebut.

“Apabila dua parti besar Melayu mula mencari titik pertemuan dan berbicara soal penyatuan, tiba-tiba keluar pelbagai tulisan penuh amarah. PAS dilabel ‘parasit‘, dituduh memperalat agama dan bangsa, malah serangan peribadi terhadap pimpinan turut dihamburkan.

“Di mana fakta yang selalu dibanggakan? Kalau benar tidak takut dengan penyatuan Melayu-Islam, mengapa begitu gelisah apabila Umno dan PAS semakin rapat? Politik matang sepatutnya menjawab hujah dengan hujah.

“Bukan apabila lawan politik mahu berdamai, kita sibuk menanam curiga. Bukan apabila orang Melayu mahu mencari titik persamaan, kita pula berusaha memastikan mereka terus berpecah,” katanya.

Menurut beliau, usaha mencari persefahaman dalam kalangan orang Melayu tidak seharusnya dilihat secara negatif, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan matlamat dan manfaat yang boleh dibawa kepada masyarakat.

Katanya, kritikan berterusan terhadap usaha tersebut menimbulkan persoalan sama ada terdapat pihak yang kurang senang melihat Umno dan PAS bergerak ke arah hubungan lebih erat.

“Ini sebenarnya membuka topeng siapa yang benar-benar bermain dengan emosi dan sentimen. Nampaknya yang paling takut bukan apabila Melayu berpecah. Yang paling takut ialah apabila Melayu mula bersatu,” katanya.

Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional (PN), Dato’ Seri Ir Dr Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan wujud persefahaman antara PN dan Barisan Nasional (BN) bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan.

Beliau berkata, perkara itu turut dibayangkan oleh Timbalan Pengerusi BN, Dato’ Seri Mohamad Hasan, ketika pengumuman calon BN pada 15 Julai lalu apabila menyebut mengenai kerjasama dengan ‘rakan yang baik’ dalam menghadapi pilihan raya berkenaan.

Menerusi persefahaman itu, BN bertanding di 25 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sembilan, manakala PN bertanding di 11 kerusi. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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