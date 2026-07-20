Perkembangan mutakhir perang Iran – AS – negara haram Israel

- Advertisement -

PEPERANGAN antara Republik Islam Iran – Amerika Syarikat (AS) telah memasuki fasa lebih berbahaya apabila kedua-dua negara telah menggantung dan ‘membatalkan’ MoU yang ditandatangani baru-baru ini, sekali gus mengakibatkan perang kembali tercetus antara tentera kedua-dua negara dalam skala yang lebih besar.



Telah masuk hari ke 3 tentera Amerika Syarikat dan IRGC atau Tentera Iran saling menyerang balas dalam skala yang lebih besar dengan serangan peluru berpandu balistik hispersonik dan dron IRGC atau Tentera Iran telah mengakibatkan kemusnahan besar ke atas Pangkalan tentera dan fasiliti ketenteraan Amerika Syarikat di negara-negara Teluk khususnya di Iraq, Bahrain, Kuwait, Iraq dan Jordan.



Antara pangkalan tentera dan fasilitasi ketenteraan Amerika Syarikat yang mengalami kemusnahan teruk akibat serangan bertali arus peluru berpandu balistik hipersonik dan dron IRGC atau Tentera Iran adalah:

- Advertisement -

– Pangkalan tentera udara King Faisal, Jordan.

– Pangkalan tentera udara Muwaffaq Salti, Jordan.

– Pangkalan tentera udara Al Ubeid, Qatar.

– Pangkalan tentera udara Ali Al-Salem, Kuwait.

— wp:paragraph –>

– Penempatan tentera Amerika Syarikat di Kem Buehring, Kuwait.

– Gudang logistik Halliburton yang menempatkan peralatan ketenteraan Amerika Syarikat di Pusat Industri Mina Abdullah, Kuwait.

– Pangkalan tentera udara Sheikh Isa, Bahrain.

– Pangkalan tentera udara Al-Harir, Erbil, wilayah Kurdistan, Iraq.

– Ibu pejabat dan pangkalan tentera kumpulan pemisah Kurdish di Sulaymaniyah, wilayah Kurdistan, Iraq.

– Kedudukan pesawat tentera Amerika Syarikat di Lapangan Terbang Aqaba, Jordan.

– Pusat Data Batelco di Bahrain yang didakwa menjadi pusat ‘command and control’ serta hub pemprosesan data bagi tentera Amerika Syarikat.

– Pangkalan tentera udara Prince Sultan, Arab Saudi.

– Ibu pejabat Armada 5th Fleet tentera laut Amerika Syarikat di Bahrain.

Dilaporkan bahawa akibat serangan IRGC atau Tentera Iran, 4 orang anggota tentera Amerika telah mati dengan beberapa orang lagi berada dalam keadaan kritikal termasuk lebih 20 orang lagi mengalami kecederaan, 2 buah pesawat pejuang Eurofigther Typhoon milik tentera udara Kuwait musnah, beberapa buah helikopter Blackhawk milik tentera Amerika Syarikat di Jordan turut musnah, kemusnahan besar ke atas pusat logistik, gudang simpanan amunasi dan peralatan ketenteraan Amerika Syarikat di beberapa buah negara Teluk, kemusnahan sistem pertahanan udara Patriot dan ACTAMS serta banyak lagi kemusnahan dilaporkan akibat serangan balas IRGC atau Tentera Iran. IRGC atau Tentera Iran juga turut menembak jatuh 3 buah dron MQ-9 milik tentera Amerika Syarikat di Assaluyeh, Dehloran dan Ahvaz.

Namun serangan tentera Amerika Syarikat ke atas Republik Islam Iran selain menyasarkan fasiliti ketenteraan IRGC atau Tentera Iran, ia turut menyasarkan infrastruktur awam seperti jambatan, pusat disalinasi air laut dan hospital kanak-kanak yang dikategorikan sebagai jenayah perang. Antara yang menjadi sasaran adalah Bandar Abbas, Bushehr, Sirik, Pulau Qashem, Ahvaz, Lars, Yazd, Pulau Larak, Abadan dan Jask. Tentera Amerika Syarikat turut melancarkan serangan ke atas loji janakuasa nuklear di Darkhovin yang sedang dalam pembinaan di wilayah Khuzestan.

Perang dijangka akan memasuki fasa yang amat berbahaya pada bila-bila masa sahaja dengan media-media negara haram Israel melaporkan bahawa tentera Amerika Syarikat akan meningkatkan lagi serangan ke atas Republik Islam Iran dengan jangkaan bahawa tentera rejim penjajah Zionis Israel akan turut serta dalam serangan tersebut. Dapat dilihat ketika ini Amerika Syarikat telah memindahkan aset-aset ketenteraannya di negara haram Israel dengan jangkaan akan dilancarkan serangan besar-besaran ke atas Republik Islam Iran pada bila-bila masa sahaja.

Ketika ini dilaporkan IRGC atau Tentera Iran sedang melancarkan serangan peluru berpandu dan dron ke atas pangkalan tentera dan fasiliti ketenteraan Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Erbil di wilayah Kurdistan, Iraq.

Sudah tentu IRGC atau Tentera Iran telah bersiap sedia bagi menghadapi peperangan yang lebih besar dengan ‘Axis of Resistant’ khususnya kumpulan Ansarullah, Hezbollah dan kumpulan pejuang Iraq dijangka akan menyertai Republik Islam Iran memerangi Amerika Syarikat dan negara haram Israel.

“Bebaskan Masjid Al-Aqsa, Merdekakan Palestin”

DR MUHAMMAD KHALIL ABDUL HADI

Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Antarabangsa PAS Pusat

ADUN Batu Buruk

4 Safar 1448H / 20 Julai 2026 – HARAKAHDAILY 20/7/2026



Related