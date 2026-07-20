Pelaburan RM400 juta bukti keyakinan kepada Terengganu

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KUALA TERENGGANU: Kejayaan Terengganu merekodkan hampir RM400 juta pelaburan yang diluluskan bagi sektor perkhidmatan dan perkilangan pada suku pertama tahun ini menjadi petanda positif terhadap keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negeri itu.



Menteri Besar, Dato’ Seri Ir Dr Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, pencapaian tersebut lebih bermakna apabila sebahagian besar pelaburan diterima datang daripada pelabur domestik yang terus melihat Terengganu sebagai destinasi berpotensi untuk berkembang.



Menurut beliau, pelaburan yang masuk bukan hanya memberi nilai kepada ekonomi negeri, malah menjadi pemangkin kepada penciptaan peluang pekerjaan, pertumbuhan perusahaan tempatan dan peningkatan taraf hidup rakyat.



“Apabila kita bercakap mengenai pelaburan, ia bukan sekadar angka yang dicatatkan. Yang lebih penting ialah bagaimana pelaburan itu dapat diterjemahkan kepada manfaat sebenar untuk rakyat.



“Apa yang rakyat perlu tahu ialah, setiap pelaburan yang masuk akan membawa kesan berganda kepada ekonomi negeri. Ia membuka peluang pekerjaan baharu, mewujudkan permintaan kepada kontraktor dan pembekal tempatan.



“Juga menghidupkan aktiviti perusahaan kecil dan sederhana (PKS), serta merancakkan sektor perkhidmatan seperti pengangkutan, perdagangan dan pelancongan,” katanya.



Beliau yang juga Ahli Parlimen Kemaman berkata demikian ketika mengulas prestasi pelaburan negeri bagi suku pertama 2026.



Ahmad Samsuri juga berkata, kerajaan negeri terus memberi tumpuan kepada usaha menarik pelaburan berkualiti dan mampan yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi jangka panjang.



Katanya, sektor strategik seperti tenaga boleh diperbaharui, logistik, hospitaliti dan industri bernilai tinggi akan terus diperkasakan bagi meningkatkan daya saing Terengganu.



“Insya-Allah, usaha ini akan terus diperkasakan melalui kerjasama erat antara kerajaan, agensi berkaitan, pelabur dan pemain industri. Matlamatnya jelas, iaitu membina sebuah ekonomi yang lebih kukuh.



“Kita juga mahu mewujudkan lebih banyak peluang kepada rakyat, dan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara menyeluruh.



“Kerajaan negeri akan terus bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan setiap pelaburan yang dibawa masuk benar-benar memberi manfaat kepada negeri dan meningkatkan kualiti hidup rakyat Terengganu,” katanya.



Terdahulu, Pengerusi Jawatankuasa Ekonomi Digital, Pendapatan Baharu, Perdagangan, Perindustrian dan Teknologi Hijau Negeri, Mohd Nurkhuzaini Ab Rahman berkata, Terengganu merekodkan pelaburan diluluskan bernilai RM399.8 juta bagi suku pertama 2026.



Beliau memberitahu, sektor perkhidmatan menjadi penyumbang terbesar susulan keyakinan pelabur terhadap potensi ekonomi negeri itu, ketika menjawab soalan dalam Sidang Dewan Undangan Negeri minggu lalu.



Jumlah pelaburan tersebut merangkumi sektor perkhidmatan bernilai RM336.4 juta atau 84.1 peratus, manakala sektor perkilangan menyumbang RM63.4 juta (15.9 peratus).



Daripada keseluruhan nilai pelaburan berkenaan, pelaburan domestik mencatatkan sumbangan terbesar sebanyak RM348.4 juta atau 87.1 peratus, sementara pelaburan asing berjumlah RM51.5 juta atau 12.9 peratus.



Manakala, sebanyak tujuh projek telah diluluskan sepanjang tempoh Januari hingga Mac 2026. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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