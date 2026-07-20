Kumar pengalaman 23 tahun aktif khidmat kebajikan

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SEREMBAN: Ketua Dewan Himpunan Pendukung PAS (DHPP) Negeri Sembilan, Kumar S Paramasivam dipertaruhkan sebagai calon PERIKATAN NASIONAL di DUN N.11 Lobak pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 ini.



Membawa aspirasi ‘Bersama Membangun, Bersama Sejahtera’, Kumar tampil dengan tekad untuk memperjuangkan agenda kebajikan, integriti, kepimpinan serta kesejahteraan rakyat menerusi khidmat yang berterusan kepada masyarakat.

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Anak kelahiran 28 November 1969 itu diperkenalkan sebagai calon yang berilmu, berintegriti dan berpengalaman, khususnya dalam aktiviti sosial yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang.

Berusia 57 tahun dan telah berkahwin, Kumar dikenali sebagai aktivis sosial yang aktif dalam memperjuangkan kebajikan masyarakat dan pembangunan komuniti dengan pengalaman lebih dua dekad.

Beliau memiliki pengiktirafan Honoured with Humanity Service to the Field of Social Service & Tamil Culture daripada Bethel Faith University, selain menerima Sri Navasakthi Vibshuna daripada Sri Thiru Annamalaiyaar Devathanam dalam bidang pembelajaran Veda Tamil dan Sanskrit.

Menurut Kumar, pengalaman luas dalam kerja kebajikan menjadi asas utama untuk beliau terus menyumbang kepada masyarakat menerusi pendekatan yang lebih tersusun dan menyeluruh.

“Dalam bidang kemasyarakatan, saya merupakan Pengasas Persatuan Kebajikan Insan Istimewa Cahaya Selangor dan telah menggerakkan pelbagai aktiviti sosial serta kebajikan selama 23 tahun.

“Pengalaman itu turut disokong dengan penglibatan aktif dalam perkhidmatan sosial dan kebudayaan masyarakat,” katanya ketika ditemui Harakahdaily.

Selain pengalaman dalam kerja kebajikan, Kumar turut mempunyai latar belakang kepimpinan dalam organisasi politik apabila pernah menyandang jawatan Ketua DHPP Negeri Sembilan selama tiga tahun.

Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ahli Jawatankuasa DHPP Pusat selama tiga tahun, sekali gus memperkukuhkan pengalaman mengurus organisasi serta mendekati masyarakat pelbagai latar belakang.

Bagi Kumar, empat kekuatan utama yang menjadi asas perjuangannya ialah integriti, kepimpinan, komunikasi dan komitmen berterusan terhadap rakyat.

Beliau menegaskan prinsip kejujuran, amanah dan ketelusan menjadi pegangan utama dalam melaksanakan setiap tanggungjawab, manakala pengalaman memimpin organisasi serta komuniti menjadi bekalan untuk memahami keperluan rakyat.

Dalam manifesto awalnya, Kumar memberi tumpuan kepada dua agenda utama iaitu memperkasakan kebajikan golongan kurang berkemampuan menerusi peluasan bantuan dan program komuniti, selain meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan.

Rekod khidmat sosial beliau turut merangkumi pelbagai sumbangan kepada masyarakat termasuk peralatan hospital, membantu anak-anak daripada keluarga kurang berkemampuan serta menyumbang produk tradisional kepada kuil sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kesejahteraan komuniti. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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