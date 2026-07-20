Kerajaan tidak kompromi lombong emas haram

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KOTA BHARU: Kerajaan Negeri Kelantan memberi amaran keras kepada mana-mana pihak yang masih menjalankan aktiviti perlombongan emas secara haram supaya menghentikan operasi mereka serta-merta.



Timbalan Menteri Besar, Dato’ Dr Mohamed Fadzli Hassan menegaskan, aktiviti itu merupakan satu kesalahan di bawah Enakmen Mineral Kelantan 2001.

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Kerajaan Negeri katanya, tidak akan dikompromi kerana menjejaskan pengurusan sumber mineral negeri, merosakkan alam sekitar serta menghakis hasil yang menjadi hak kerajaan negeri dan rakyat.

“Kerajaan Negeri memandang serius kegiatan perlombongan emas secara haram yang masih berlaku di negeri ini. Kami tidak akan berkompromi terhadap sebarang pencerobohan dan eksploitasi sumber mineral negeri secara haram,” katanya.

Menurutnya, pada 13 Julai lalu, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kelantan mengetuai operasi penguatkuasaan bersepadu di Galas, Gua Musang dengan kerjasama beberapa agensi penguat kuasa bagi membanteras kegiatan tersebut.

Kata beliau lagi, hasil operasi itu, tiga warga asing ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti perlombongan emas secara haram.

Tambahnya, pelbagai jentera dan peralatan turut dirampas termasuk dua excavator, dua jentolak, tiga lori, sebuah dumper, sebuah generator elektrik, sebuah palong besi serta 20 unit karpet yang digunakan dalam proses pengasingan mineral.

“Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM4.2 juta,” ujarnya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Temangan.

Mohamed Fadzli berkata, siasatan akan diperluaskan bagi mengenal pasti individu tempatan yang menjadi dalang, pemodal, penganjur, orang tengah, penyedia jentera atau mana-mana pihak bersubahat.

“Sekiranya disabitkan dengan kesalahan, tindakan undang undang akan diambil tanpa mengira kedudukan atau pengaruh. Kerajaan Negeri akan membuka kertas siasatan dan menjalankan siasatan menyeluruh sebelum tindakan pendakwaan diteruskan terhadap semua pihak yang didapati melakukan kesalahan,” ujarnya lagi.

Beliau berkata, kerajaan negeri akan terus memperkukuh operasi penguatkuasaan secara bersepadu bersama Pejabat Pengarah Tanah dan Galian, serta Bahagian Penguatkuasaan Negeri Kelantan.

Juga menurutnya, akan melibatkan sama PDRM, Pasukan Gerakan Am, Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia serta agensi berkaitan.

Beliau turut menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kegiatan perlombongan emas haram supaya menyalurkannya kepada pihak berkuasa bagi memastikan khazanah mineral negeri terus dipelihara mengikut lunas undang-undang. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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