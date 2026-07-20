Kamarol Ridzuan dari dunia industri ke pentas politik

- Advertisement -

REMBAU: Kamarol Ridzuan Mohd Zain atau Pak Kam bertekad meneruskan khidmat kepada masyarakat sekiranya diberi mandat sekali lagi pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 ini.



Beliau sekali lagi menjadi calon PERIKATAN NASIONAL (PN) untuk mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) N.25 Paroi berbekalkan rekod perkhidmatan hampir tiga tahun sebagai wakil rakyat di situ.

- Advertisement -

Bagi beliau, gabungan pengalaman luas dalam sektor industri, kepimpinan politik dan khidmat masyarakat menjadi kekuatan utama untuk memahami keperluan rakyat serta mencari penyelesaian yang lebih berkesan terhadap pelbagai isu di peringkat akar umbi.

Dilahirkan di Kampung Air Sekapas Sepri, Rembau dan kini menetap di Taman Pinggiran Senawang, Kamarol Ridzuan memiliki kelulusan Executive Master dalam bidang Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran dari Universiti Selangor.

Sebelum menceburi politik secara sepenuh masa, beliau membina kerjaya selama 25 tahun dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, termasuk memegang jawatan pengurus di sebuah syarikat multinasional serta terlibat dalam pelbagai projek industri berskala besar.

Menurutnya, pengalaman profesional itu membentuk disiplin kerja, kemahiran pengurusan organisasi dan kebolehan membuat keputusan berasaskan penilaian risiko serta penyelesaian yang praktikal.

“Pengalaman dalam dunia industri mengajar saya supaya setiap masalah ditangani secara sistematik. Kita bukan sekadar melihat isu di permukaan, tetapi perlu mencari punca sebenar dan merangka penyelesaian yang berkesan.

“Pendekatan itulah yang saya bawa apabila diberi amanah sebagai wakil rakyat,” katanya kepada Harakahdaily.

Selain memikul amanah sebagai ADUN Paroi, beliau turut menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan dan Yang Dipertua PAS Kawasan Rembau.

Menurutnya, perjalanan politik beliau tidak dibina dalam tempoh singkat di mana pernah bertanding di beberapa kawasan sebelum akhirnya memperoleh kepercayaan rakyat untuk memenangi kerusi DUN Paroi pada PRN 2023.

Katanya, sepanjang hampir tiga tahun menjadi wakil rakyat, keutamaan beliau ialah memastikan setiap aduan penduduk bukan sekadar didengar, malah disusuli tindakan sehingga mendapat perhatian pihak berkaitan.

“Saya berusaha membawa suara rakyat melalui khidmat masyarakat, perbahasan dalam Dewan Undangan Negeri serta tindakan susulan terhadap setiap aduan yang diterima daripada penduduk.

“Pemilihan saya sebagai calon sekali lagi bukanlah sesuatu yang saya minta, sebaliknya satu amanah daripada parti yang perlu saya laksanakan dengan penuh tanggungjawab demi meneruskan khidmat kepada rakyat Paroi,” katanya.

Potensi

Mengulas mengenai kelebihan yang dimiliki untuk terus mewakili penduduk Paroi, beliau berkata kekuatan utamanya terletak pada gabungan pengalaman dalam tiga bidang utama iaitu pengurusan industri, kepimpinan politik dan khidmat masyarakat.

Beliau menjelaskan, pengalaman itu membolehkannya memahami secara lebih dekat pelbagai cabaran yang dihadapi penduduk, termasuk isu kebajikan, infrastruktur, keselamatan, tanah, perumahan serta urusan berkaitan pihak berkuasa tempatan.

“Saya mengenali kawasan Paroi dan memahami isu-isu yang sering dibangkitkan penduduk. Pengalaman sebagai ADUN memberi ruang kepada saya membawa pelbagai perkara ke Dewan Undangan Negeri melalui soalan lisan, soalan bertulis dan perbahasan yang menyentuh kepentingan rakyat,” katanya.

Selain aktif dalam Persidangan DUN, beliau turut menganggotai Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam (PAC) Negeri Sembilan, sekali gus memainkan peranan dalam memperkukuh fungsi semak dan imbang terhadap pentadbiran kerajaan negeri.

Menurut beliau, seorang wakil rakyat bukan sahaja perlu memiliki pengalaman dan pengetahuan, malah mesti sentiasa mendampingi masyarakat bagi memahami sendiri denyut nadi kehidupan mereka.

“Kekuatan utama saya bukan hanya pada pengalaman yang dimiliki, tetapi kesediaan untuk turun padang, mendengar sendiri masalah rakyat dan membuat susulan sehingga sesuatu isu mendapat perhatian pihak berkuasa.

“Saya percaya seorang wakil rakyat perlu mudah didekati, berani menyuarakan kepentingan rakyat dan pada masa sama mampu bekerjasama dengan semua pihak bagi memastikan setiap masalah dapat diselesaikan sebaik mungkin,” katanya.

Dengan gabungan pengalaman profesional yang panjang, rekod perkhidmatan sebagai ADUN serta penglibatan aktif dalam kepimpinan parti, Kamarol Ridzuan yakin mampu meneruskan usaha memperjuangkan kebajikan penduduk Paroi.

Beliau bertekad membawa suara mereka ke peringkat pembuat dasar sekiranya diberi kepercayaan sekali lagi. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

Related