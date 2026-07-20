Kaji semula dasar subsidi diesel di Sabah

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SANDAKAN: Pelaksanaan subsidi diesel di Sabah perlu dikaji semula bagi memastikan dasar tersebut lebih adil dengan mengambil kira realiti geografi negeri serta memenuhi keperluan sebenar rakyat.

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Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Sandakan, Azamuddin Sahar, menegaskan bahawa keluasan Sabah, taburan penduduk yang berselerak serta jarak perjalanan yang jauh menyebabkan penggunaan diesel menjadi keperluan asas dalam pelbagai sektor ekonomi.

“Pelaksanaan Program BUDI MADANI yang menetapkan kuota asas sebanyak 200 liter sebulan secara fleksibel bagi diesel atau RON95 masih belum mencerminkan corak penggunaan sebenar rakyat Sabah yang banyak bergantung kepada kenderaan diesel.

“Penggunaan data purata nasional sebagai asas penetapan kuota juga tidak wajar dijadikan ukuran tunggal kerana keadaan geografi dan pola kehidupan masyarakat Sabah jauh berbeza berbanding negeri-negeri lain di Semenanjung,” katanya.

Azamuddin Sahar

Beliau menyatakan demikian semasa membentangkan usul berkaitan subsidi diesel pada Mesyuarat Agung Tahunan PAS Kawasan Sandakan Kali Ke-36 semalam, yang diterima tanpa dibahas.

Tambahnya, pelaksanaan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS) melalui Fleet Card yang memberi manfaat kepada syarikat turut menimbulkan persoalan keadilan apabila pengguna individu yang layak masih terikat dengan kuota subsidi yang terhad.

“Peningkatan kos diesel akan memberi kesan langsung kepada kos pengangkutan, seterusnya mencetuskan kenaikan harga barangan dan meningkatkan kos sara hidup rakyat di seluruh Sabah,” ujarnya.

Sehubungan itu, ujarnya PAS Sandakan mencadangkan agar kerajaan mengkaji semula kuota subsidi berdasarkan data khusus Sabah, mempertimbangkan kuota khas bagi Sabah dan Sarawak mengikut faktor geografi serta ekonomi, mengasingkan kuota diesel dan RON95, selain memastikan pelaksanaan SKDS tidak menjejaskan hak pengguna individu yang benar-benar layak.

Beliau berharap Kerajaan Persekutuan dapat memberi perhatian serius terhadap cadangan tersebut demi memastikan agihan subsidi diesel dilaksanakan secara lebih saksama, sekali gus memelihara kebajikan rakyat dan memperkukuh pembangunan ekonomi Sabah.

Mesyuarat agung itu turut mengusulkan PAS Pusat memberikan perhatian terhadap usaha mengekalkan kemenangan di Dewan Undangan Negeri (DUN) Karambunai, selain memberi tumpuan kepada DUN dan Parlimen sasaran mengikut Roadmap PAS Sabah.

Ketua Penerangan PAS kawasan, Shima Hussin ketika membacakan usul itu berkata, PAS Pusat perlu mengamalkan pendekatan lebih prihatin, harmoni dan mesra rakyat Sabah bagi memperkukuh hubungan serta menjernihkan salah faham terhadap perjuangan parti.

Beliau turut mencadangkan kerajaan-kerajaan negeri yang diterajui PAS memperkukuh hubungan kerajaan dengan kerajaan bersama Kerajaan Sabah melalui kerjasama dalam sektor minyak dan gas, kesihatan, pelancongan, pendidikan, IKS, kemahiran serta teknologi.

Justeru, ujarnya Mesyuarat Agung Tahunan PAS kawasan menggesa PAS Pusat merealisasikan keseluruhan usul tersebut, termasuk membawa isu subsidi diesel ke Muktamar Tahunan PAS demi memperkukuh PAS Sabah dan membela kebajikan rakyat. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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