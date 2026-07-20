Isu bekalan air di FELDA kadang berlarutan seminggu

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SEREMBAN: Isu ekonomi rakyat dan kemudahan infrastruktur asas menjadi antara perkara paling mendesak yang perlu diberi perhatian di Dewan Undangan Negeri (DUN) N.05 Serting.



Calon PERIKATAN NASIONAL (PN), Ustaz Mohd Fairuz Mohd Isa berkata, tekanan kos sara hidup bukan sahaja dirasai penduduk di Serting, malah berlaku secara lebih meluas susulan keadaan ekonomi semasa.



Calon nombor satu itu menjelaskan, perubahan corak perbelanjaan masyarakat dapat dilihat apabila rakyat kini lebih berhati-hati dalam mengurus kewangan berbanding sebelum ini.

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Ustaz Fairuz sentiasa menziarahi warga FELDA dengan mendengar serta memperjuangkan suara mereka ke Sidang DUN Negeri Sembilan.

“Hari ini bukan saja di Serting, tetapi lebih kepada global terkait permasalahan ekonomi. Kalau dulu orang boleh makan santai-santai di luar dan sebagainya. Hari ini tak macam dulu. Suasana tu berlaku di tempat saya dan di tempat lain juga.

“Kalau dulu orang boleh berbelanja, pergi pasar raya ke ataupun pergi kedai-kedai penuh troli dengan barang. Sekarang ni tak macam dulu dah, dengan harga barang yang mahal dan sebagainya. Itu antara yang saya dapat lihat,” ujarnya.

Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan itu berkata demikian kepada HarakahDaily di KOMPAS Kampung Ismail, Ampangan, di sini baru-baru ini.

Beliau memaklumkan, isu tekanan kos sara hidup tersebut turut dirasai penduduk di kawasan FELDA yang menjadi kawasan utama di DUN Serting.

Dedah beliau, sebahagian peneroka FELDA kini berdepan cabaran apabila usia semakin meningkat dan ramai yang mengalami masalah kesihatan.

“Tambahan pula peneroka FELDA inipun ramai yang sudah berumur, sakit dan terlantar. Sumber pendapatan terhad. FELDA menguruskan wang sara hidup setiap bulan,” terang Yang Dipertua PAS Kawasan Jempol itu.

Mohd Fairuz menjelaskan, keadaan itu menjadi lebih mencabar apabila golongan berkenaan perlu mendapatkan rawatan di hospital atau klinik, tetapi berdepan kekangan kewangan.

Infrastruktur termasuk air

Selain ekonomi, beliau menyatakan, isu infrastruktur seperti bekalan air turut menjadi masalah penduduk di mana gangguan bekalan air berlaku di beberapa kawasan FELDA di Negeri Sembilan termasuk dalam DUN Serting.

“Jangan kata Kelantan, Negeri Sembilan pun sama. Di peringkat FELDA kadang-kadang seminggu tidak ada air. Dua tiga hari ada, lepas itu tiga hari pula tidak ada. Paip pecah sana sini. Itulah yang berlaku di tempat saya DUN Serting,” dedah beliau lagi.

Menurutnya, gangguan bekalan air, elektrik dan kemudahan internet memberi kesan besar kepada kehidupan harian masyarakat khususnya penduduk luar bandar.

“Yang saya harapkan nanti apabila kita menjadi kerajaan, saya berharap agar masalah tersebut dapat dibaiki,” harapnya.

Harapan kepada pengundi

Penyandang DUN Serting itu berharap, kerajaan yang ada selepas Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16 nanti dapat memberi perhatian terhadap usaha membaiki kemudahan infrastruktur supaya masalah berkenaan dapat diatasi.

Sementara itu, Mohd Fairuz menyeru pengundi di DUN Serting dan seluruh Negeri Sembilan supaya keluar menunaikan tanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan Ke-16 pada 1 Ogos ini.

Beliau menyeru, pengundi membuat pilihan terbaik dengan memilih pemimpin yang mampu memimpin dan mengendalikan kerajaan dengan baik.

Beliau menegaskan, pilihan yang dibuat oleh pengundi bukan bermaksud menafikan kepimpinan terdahulu, sebaliknya memilih sesuatu yang dianggap lebih baik untuk rakyat.

“Harapan saya agar kestabilan dan juga kemakmuran rakyat Negeri Sembilan ini dapat kita bina termasuk membaiki sistem-sistem yang ada. Hari ini apa yang berlaku Negeri Sembilan ni kita rasa sesak nafas, kadang tak tidur malam memikirkan.



“Harapan kita biarlah nanti pemimpin yang dipilih adalah mereka yang memberikan suasana yang baik, baharu, membaiki dan dapat menyatukan semula semua peringkat masyarakat.

“Antaranya sistem adatnya, sistem perundangan dan semua. Insya-Allah mudah-mudahan Negeri Sembilan akan menjadi negeri yang baik dan terbaik. Insya-Allah.

“Itu yang boleh saya pesan kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan insya-Allah,” katanya. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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