Isu air, banjir kilat keutamaan Ustaz Fatah di Bagan Pinang

- Advertisement -

PORT DICKSON: Harapan ahli dan masyarakat supaya usaha PAS memberi manfaat kepada penduduk, menjadi antara faktor mendorong Ustaz Abdul Fatah Zakaria menerima semula amanah bertanding Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16.



Calon PERIKATAN NASIONAL (PN) bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) N.31 Bagan Pinang itu berkata, tempoh khidmat yang belum mencapai tiga tahun menyebabkan masih terdapat beberapa isu masyarakat tidak dapat ditangani sepenuhnya.

- Advertisement -

“Harapan ahli supaya kita mengekalkan (terus bertanding dan menjadi ADUN) ini. Walaupun kita tidak sampai tiga tahun (berkhidmat), kita (telah) berjaya di DUN Bagan Pinang.

“Dan insya-Allah apabila disambung, harapan rakyat dan harapan ahli untuk melihat PAS berkembang serta memberi manfaat kepada masyarakat. Setakat ini hasrat itu masih lagi belum sampai (tertunai).

“PAS meneruskan (bertanding) ini untuk mencapai matlamat melihat suasana (yang baik bagi) penduduk di Port Dickson khususnya, dan amnya di Bagan Pinang ini.

“Apa-apa isu mereka (penduduk) masih lagi kita belum tangani sepenuhnya kerana tempoh masa yang agak terhad. Perlu tambahan masa untuk kita memberitahu kerajaan, supaya masalah-masalah tersebut boleh kita selesaikan,” cerita calon nombor dua itu.

Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan itu berkata demikian kepada HarakahDaily di Pusat Khidmat Masyarakat ADUN Bagan Pinang, di sini baru-baru ini.

Menurut beliau, antara isu yang masih memerlukan perhatian termasuk masalah nelayan pantai, serta sistem bekalan air yang masih mempunyai kekurangan.

Antara sebab rakyat perlu memberi kepercayaan kepada PN, Abdul Fatah menjelaskan, rekod prestasi kepimpinan PN menjadi antara asas keyakinan terhadap gabungan itu.

“Pada masa sama kita juga insya-Allah akan meletakkan trek rekod yang baik untuk mencapai dan memberi harapan yang baik kepada masyarakat. Trek rekod itu menjadikan kita lebih dipercayai oleh masyarakat,” ulas beliau.

Pesara Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) yang telah berkhidmat selama 22 tahun itu turut menyatakan, PN mempunyai wawasan untuk melihat Islam dimartabatkan di Negeri Sembilan.

Masyarakat dekati masjid, surau, PAS akan lebih diterima

Sementara itu, mengulas persepsi masyarakat terhadap PAS, Abdul Fatah menerangkan, kekuatan parti itu berkait rapat dengan pengimarahan masjid dan surau.

Yang Dipertua PAS Kawasan Port Dickson itu berpandangan, apabila masyarakat mendekati masjid dan surau yakni menghayati ajaran Islam, maka PAS akan lebih diterima.

“Sebenarnya isu keraguan ini adalah kalau kita melihat PAS ini mudah. Di mana ada kekuatan masjid dan surau itu hidup, maka hiduplah PAS di situ. Kalau golongan masjid itu ramai, golongan surau itu ramai, insya-Allah PAS akan hidup di situ,” jelasnya.

Ustaz Fatah turun meninjau sendiri keadaan di Pantai Teluk Kemang susulan aduan orang ramai mengenai hakisan pantai tersebut pada 4 November 2025 lalu.

Menurut beliau, keadaan sebaliknya berlaku apabila masyarakat kurang mendekati masjid dan surau, sekali gus memberi kesan terhadap penerimaan terhadap PAS.

Abdul Fatah turut berkongsi, antara tokoh yang menjadi inspirasi dalam perjuangannya ialah mantan Mursyidul Am PAS, Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat.

Juga Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang sendiri serta mantan Ahli Majlis Syura Ulamak PAS, Allahyarham Ustaz Yahya Othman.

Bekalan air dan banjir kilat

Mengulas isu utama dihadapi penduduk Bagan Pinang, beliau menyatakan, masalah bekalan air antara perkara paling mendesak yang perlu diberi perhatian.

Ustaz Fatah turut membantu kerja membersihkan air banjir di dalam rumah penduduk di DUN Bagan Pinang pada 24 Ogos 2024 lalu.

Beliau mendedahkan, gangguan bekalan air sering berlaku sehingga ada keadaan kekurangan air atau terputus bekalan hampir setiap minggu.

“Pertama masalah isu air, kekerapan berlaku isu air. Sering kali berlaku, boleh dikatakan tiap-tiap minggu ada berlaku kekurangan air ataupun air terputus.

“Alhamdulillah apabila kita memberi impak dalam Dewan (Undangan Negeri), alhamdulillah, ada perubahan. Tetapi masih lagi berlaku kerana kekurangan air itu banyak,” bimbangnya.

Selain itu, Abdul Fatah menyatakan, masalah banjir kilat di beberapa lokasi turut menjadi antara isu yang perlu diselesaikan, khususnya ketika hujan lebat dan air pasang.

Beliau menjelaskan, antara punca masalah berkenaan ialah sistem perparitan termasuk longkang yang sempit serta saluran air tersumbat.

Seruan

Sementara itu, Abdul Fatah menyeru pengundi Bagan Pinang supaya memilih PN pada PRN Negeri Sembilan Ke-16.

Beliau berharap, pengundi membuat pilihan berdasarkan rekod prestasi, selain mengambil kira aspek amanah dan keredaan Allah SWT.

“Kita mengharapkan mereka memilih PERIKATAN NASIONAL sebab kita sudah tahu trek rekod PERIKATAN NASIONAL mempunyai rekod bersih.

“Pada masa sama kita mengharapkan reda Allah SWT kerana kita harus tahu bahawa kita akan hidup di dua alam, satu dunia dan satu akhirat.

“Kejayaan kita di dunia insya-Allah kejayaan kita di akhirat. Dan kita mengharapkan pahala-pahala yang kita buat di dunia ini akan dapat kita kecapi.

“Pilihlah calon yang terbaik, bersih dan juga amanah,” katanya. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

Related