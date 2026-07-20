Hubungan Terengganu-Switzerland manfaat kepada rakyat

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KUALA TERENGGANU: Hubungan antara Terengganu dan Switzerland berpotensi membuka ruang kepada kerjasama yang mampu memberi manfaat kepada rakyat, memperkukuh ekonomi negeri serta menyokong pembangunan masa depan Terengganu.



Menteri Besar, Dato’ Seri Ir Dr Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, perkara itu antara yang dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Duta Besar Switzerland ke Malaysia, Chantal Moser, di sini baru-baru ini.

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Menurut beliau, pertemuan tersebut memberi peluang kepada kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai bagaimana hubungan antarabangsa dapat diterjemahkan kepada manfaat yang lebih nyata kepada negeri dan rakyat.

“Switzerland mempunyai reputasi yang kukuh dalam bidang inovasi, teknologi berketepatan tinggi, pendidikan, penyelidikan serta pembangunan ekonomi yang mampan.

“Terengganu pula sedang bergerak untuk memperkukuh sektor-sektor bernilai tinggi, membangunkan modal insan dan membuka lebih banyak ruang kepada pelaburan berkualiti.

“Di sinilah saya melihat adanya titik pertemuan yang boleh diterokai bersama menerusi kerjasama dalam pemindahan teknologi, pembangunan bakat, pendidikan teknikal dan profesional, pelancongan bernilai tinggi serta ekonomi hijau dan mampan,” katanya.

Ahmad Samsuri yang juga Ahli Parlimen Kemaman berkata, hubungan diplomatik Malaysia-Switzerland telah terjalin sejak 1963 menjadi asas kukuh untuk memperluaskan kerjasama yang memberi nilai tambah kepada kedua-dua pihak.

Beliau berkata, kehadiran hampir 170 syarikat Switzerland di Malaysia turut membuktikan keyakinan berterusan negara itu terhadap potensi ekonomi negara.

“Bagi Terengganu, setiap hubungan yang dibina dengan rakan antarabangsa perlu membawa nilai tambah. Bukan sekadar pertemuan rasmi, tetapi membuka jalan kepada jaringan baharu, pertukaran kepakaran, peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualiti,” katanya.

Menurut beliau, negeri yang ingin terus maju perlu membina hubungan matang, terbuka dan saling menguntungkan dengan pelbagai pihak di peringkat antarabangsa tanpa mengabaikan keutamaan sendiri.

“Hubungan yang baik bukan sekadar pertemuan diplomatik, tetapi membuka ruang kepada kerjasama yang mampu membawa manfaat kepada rakyat, ekonomi dan masa depan Terengganu.

“Terima kasih atas kunjungan hormat Puan Yang Terutama Chantal Moser, Duta Besar Switzerland ke Malaysia. Semoga pertemuan ini menjadi permulaan kepada kerjasama yang lebih erat dan bermakna demi kemajuan Terengganu, Malaysia dan Switzerland,” katanya. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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