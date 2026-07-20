Hubungan Kelantan-Thailand diperkukuh melalui Muay Thai

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KOTA BHARU: Hubungan persahabatan antara Kelantan dan Thailand terus diperkukuhkan menerusi pendekatan diplomasi sukan melalui program Muay Thai Workshop and Thailand Malaysia Friendship Matches.



Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, NGO dan Perpaduan Masyarakat Negeri, Zamakhshari Muhammad berkata, sukan Muay Thai bukan sekadar gelanggang pertandingan, malah menjadi medium penting menyatukan masyarakat.

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Katanya, penganjuran program itu membuktikan sukan mampu memainkan peranan lebih besar daripada melahirkan atlet cemerlang, sebaliknya menjadi jambatan mengukuhkan persahabatan, persefahaman dan kerjasama antara negara jiran.

“Program ini memperlihatkan bagaimana sukan mampu menjadi platform terbaik dalam mengeratkan hubungan persahabatan antara Kelantan dan Thailand.

“Ia juga membuka ruang kepada belia kedua dua negara untuk saling mengenali, bertukar pengalaman dan memperkukuhkan persefahaman,” katanya selepas merasmikan program itu di Dewan Jubli Perak, Politeknik Kota Bharu, di sini kelmarin.

Zamakhshari berkata, penglibatan pelbagai agensi dan organisasi dalam program berkenaan menunjukkan komitmen bersama menjadikan sukan sebagai instrumen penting memperkukuhkan hubungan Malaysia dan Thailand.

Menurutnya, peserta turut berpeluang bertukar ilmu serta pengalaman dalam seni bela diri Muay Thai, di samping membina jaringan persahabatan yang lebih luas dan memupuk semangat saling menghormati.

“Kita berharap lebih banyak program kerjasama seperti ini dapat dilaksanakan pada masa hadapan khususnya dalam bidang pembangunan belia, kesukanan dan pembangunan komuniti.

“Kerjasama strategik seperti ini diyakini mampu menjadi pemangkin kepada hubungan yang lebih kukuh antara Kelantan dan Thailand serta membuka lebih banyak peluang kolaborasi pada masa depan,” ujarnya lagi.

Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Konsulat Jeneral Diraja Thailand, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan serta semua agensi dan organisasi sukan yang menjayakan program tersebut.

Turut hadir Konsulat Jeneral Diraja Thailand, Phasit Chudabuddhi dan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri, Mohd Saipuddin Zakaria. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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