Demi pastikan agama, bangsa dan negara terpelihara

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KUALA LUMPUR: Kerjasama politik yang digerakkan pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan disifatkan sebagai satu strategi demi masa depan negara serta usaha memperkukuh penyatuan Melayu dan Islam.



Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Dato’ Siti Zailah Mohd Yusof berkata, pendekatan itu disusun berdasarkan kepentingan yang lebih besar bagi memastikan agama, bangsa dan negara terus terpelihara.

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Menurut beliau yang juga Ketua Muslimat PAS Negeri Kelantan, rakyat perlu melihat kerjasama tersebut daripada sudut lebih luas dan tidak terikat dengan sentimen politik semasa.

“Kita melihat PRN Negeri Sembilan ini sebagai satu pendekatan baharu yang diambil oleh kepimpinan untuk melihat jauh ke hadapan demi masa depan negara.

“Ia juga merupakan perubahan strategi, khususnya dalam usaha mencapai kejayaan penyatuan Melayu dan Islam,” katanya ketika mengulas kerjasama politik yang digerakkan PERIKATAN NASIONAL dan Barisan Nasional di PRN Negeri Sembilan.

Siti Zailah yang juga Ahli Parlimen Rantau Panjang berkata, pelbagai isu semasa perlu menjadi pertimbangan rakyat dalam menentukan hala tuju negara pada masa depan.

Menurutnya, antaranya isu melibatkan Kumpulan Wang Amanah Pencen, Institusi Raja-Raja Melayu, agama Islam, sistem pendidikan UEC, penternakan babi serta Rang Undang-Undang Pembaharuan Semula Bandar.

“Rakyat Malaysia perlu membuka hati dan mata untuk melihat ke mana hala tuju negara yang hendak kita bawa. Dalam keadaan sekarang, kita perlu menyelamatkan negara dengan mengutamakan kepentingan ummah, Islam, bangsa dan agama serta mengetepikan segala sentimen politik,” ujarnya lagi.

Beliau berkata, walaupun PAS dan Barisan Nasional sebelum ini berada pada landasan politik berbeza, namun keadaan semasa menuntut semua pihak membuat pertimbangan berasaskan kepentingan lebih besar.

Tambahnya, pengorbanan itu perlu dilakukan bagi memastikan masa depan Melayu dan Islam terus terpelihara.

“Walaupun mungkin masih ada rasa tidak puas hati antara penyokong parti parti yang terlibat, semua itu perlu diketepikan demi masa depan negara.

“Apa yang berlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini seharusnya menjadi pengajaran kepada kita. Ketika ini, penyatuan Melayu dan Islam perlu diberi keutamaan,” katanya lagi.

Beliau menambah, diharapkan rakyat Negeri Sembilan dapat memahami strategi ini dan bersama sama menolak Pakatan Harapan pada PRN Negeri Sembilan. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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