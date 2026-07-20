Dato’ Dr Rafie mahu sambung usaha bangun Ampangan

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SEREMBAN: Pengalaman berkhidmat sebagai wakil rakyat selama satu penggal menjadi antara kekuatan Dato’ Dr Mohamad Rafie Ab Malek untuk meneruskan khidmat kepada masyarakat di Dewan Undangan Negeri (DUN) N.14 Ampangan.



Calon PERIKATAN NASIONAL (PN) daripada PAS itu berkata, sepanjang tempoh berkhidmat dari 2018 hingga 2023, beliau berusaha mendekati rakyat serta membawa pembangunan di kawasan berkenaan.

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Beliau menjelaskan, pengalaman tersebut mendorongnya untuk meneruskan tugasan bagi memastikan pembangunan di Ampangan dapat diteruskan.

“Saya alhamdulillah telah berkhidmat di kawasan Ampangan ini pada pilihan raya ataupun penggal yang ke-14 iaitu pada 2018 hingga 2023 selama lima tahun.

“Semasa tempoh saya berkhidmat di kawasan ini, saya telah berusaha untuk bersama dengan rakyat dan berusaha untuk membawa pembangunan di kawasan Ampangan ini,” ujarnya kepada HarakahDaily di Surau Al-Fatihin di Taman Dusun Nyior di sini baru-baru ini.

Surau solat Jumaat

Mohamad Rafie menyatakan, antara usaha yang dilakukan ketika berkhidmat sebagai wakil rakyat adalah membantu menaik taraf Surau Al-Fatihin di Taman Dusun Nyior bagi membolehkan masyarakat setempat menunaikan solat Jumaat.

Beliau mengimbas kembali, ketika itu ramai penduduk datang berjumpa dengannya kerana menghadapi kesukaran untuk menunaikan solat Jumaat berikutan masjid berhampiran terletak agak jauh.

“Ramai di antara mereka datang berjumpa dengan saya kerana bermasalah untuk menunaikan solat Jumaat. Masjid yang berdekatan agak jauh dan mereka yang sudah agak berumur menghadapi kesukaran untuk pergi.

“Sebab itu mereka memohon supaya surau ini dinaik taraf untuk menjadi surau solat Jumaat,” imbas Dato’ Dr Rafie yang juga pernah dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO) Negeri Sembilan.

Menurut beliau, usaha berkenaan kemudiannya dilaksanakan sehingga surau tersebut berjaya diperbesarkan dan mendapat kebenaran untuk digunakan sebagai tempat solat Jumaat.

“Kita telah usahakan dan akhirnya kita telah berjaya mendapat kebenaran dan sebelum daripada itu kita telah membesarkan surau ini,” jelasnya.

Beliau menambah, pembesaran surau berkenaan memberi kemudahan kepada masyarakat Islam setempat untuk menunaikan ibadah selain menjalankan pelbagai aktiviti lain seperti kursus yang memberi manfaat kepada penduduk.

Mohamad Rafie memaklumkan, kebenaran untuk menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Fatihin, Taman Dusun Nyiur akhirnya diberikan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan.

Perjalanan pendidikan Dr Rafie

Dato’ Dr Rafie dilahirkan dan dibesarkan di Negeri Sembilan dengan meherima pendidikan menengah rendah di Sekolah Menengah Kebangsaan King George V, Seremban sebelum menyambung pengajian di Sekolah Menengah Sains Negeri Sembilan, Kuala Pilah.

Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam bidang fizik dan geologi di peringkat ijazah pertama.

“Seterusnya saya balik ke Malaysia dan bekerja sebelum saya menyambung pelajaran semula di Oklahoma City University di peringkat ijazah sarjana dalam bidang pengurusan perniagaan khususnya dalam bidang perniagaan antarabangsa,” katanya.

Pengajian setelah itu diteruskan di peringkat doktor falsafah (PhD) dengan mendalami bidang pendidikan, khususnya berkaitan permasalahan disleksia di Universiti Selangor. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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