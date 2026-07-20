Dari KAGAT ke DUN Bagan Pinang, Ustaz Fatah berjuang

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PORT DICKSON: Penglibatan dalam PAS sejak 2008 serta sokongan keluarga bersama perjuangan menjadi antara kekuatan calon PERIKATAN NASIONAL (PN) daripada PAS bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) N.31 Bagan Pinang, Ustaz Abdul Fatah Zakaria, 60.



Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai anggota tentera dalam Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) selama 22 tahun dan sepanjang tempoh perkhidmatan itu, beliau pernah ditempatkan di Kuantan, Miri, Sarawak dan lokasi terakhirnya di Port Dickson.

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Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan itu berkongsi kisahnya bersama PAS kepada HarakahDaily di Pusat Khidmat Masyarakat ADUN Bagan Pinang, di sini baru-baru ini.

Mengulas penglibatan politiknya, Abdul Fatah berkata, beliau mula menyertai PAS pada 2008 sebagai Penolong Setiausaha PAS Kawasan Telok Kemang sebelum dilantik sebagai Setiausaha PAS Telok Kemang.

Beliau memaklumkan, selepas berlaku ‘perpecahan’ antara kumpulan PAN dan PAS, beliau terus bersama PAS dan dilantik sebagai Yang Dipertua (YDP) PAS ketika itu untuk menerajui PAS Port Dickson selepas pertukaran kawasan daripada Telok Kemang kepada Port Dickson.

“Saya telah menghadapi beberapa pilihan raya dan alhamdulillah pada 12 Ogos 2023 saya menang DUN Bagan Pinang,” imbasnya.

Abdul Fatah yang merupakan anak ketujuh daripada 12 adik-beradik mendirikan rumah tangga bersama Ustazah Radziah Abdullah dan dikurniakan empat cahaya mata.

“Dua lelaki dan dua perempuan. Semua mereka telah bekerja dan mereka alhamdulillah menjadi penyejuk rumah tangga saya,” ceritanya.

Beliau mendapat pendidikan di Maahad Muhammadi Kota Bharu, namun, disebabkan keadaan keluarga, beliau tidak dapat meneruskan pengajian ke Universiti Al-Azhar dan memilih untuk menyertai KAGAT.

“Saya terpaksa memasuki KAGAT pada masa itu untuk menampung keluarga saya dan juga adik-adik saya ketika itu,” katanya.

Mengenai kekuatan untuk mewakili rakyat Bagan Pinang, Abdul Fatah berpandangan, penglibatan dalam masyarakat melalui pelbagai bidang menjadi antara asas utama.

Beliau menyatakan, selain pernah menjadi guru takmir di surau dan masjid, beliau turut terbabit dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Sekolah Kebangsaan Lukut serta PIBG Sekolah Agama Telok Kemang.

Beliau turut memaklumkan, pernah menjawat jawatan Pengerusi Prihatin Port Dickson ketika pandemik COVID-19, selain dilantik sebagai panel pelawat Hospital Port Dickson, panel Klinik Lukut serta terlibat dalam beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

“Termasuk persatuan veteran KAGAT, veteran ATM dan beberapa NGO. Penglibatan saya itu memberi kesan kepada jiwa masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Abdul Fatah mengakui, sokongan daripada veteran dan tokoh lama PAS banyak memberi semangat serta tunjuk ajar sepanjang perjuangannya.

Beliau berkata, pada tahun ini beliau turut terkesan dengan pemergian dua tonggak PAS kawasan iaitu Allahyarham Pak Abu Al-Kassim selaku Bendahari PAS kawasan dan Allahyarham Cikgu Rahman Shah Aris selaku Setiausaha PAS kawasan pada 1 Julai lalu.

“Dalam bahasa sekarang saya menghadapi PRN ke-16 ini dengan ketiadaan dua tonggak saya, Bendahari dan juga Setiausaha kawasan.

“Ia memberi impak besar kepada kita kerana apa-apa pergerakan dulunya mereka yang mengatur dan apa perbelanjaan mereka yang menguruskan, tetapi sekarang mereka telah dijemput Allah Taala,” katanya.

Bagaimanapun beliau menjelaskan, masih terdapat beberapa individu yang memberikan dukungan termasuk Ketua Dewan Muslimat, Ketua Dewan Ulamak, isterinya serta abang-abangnya.

“Mereka memberi pesanan bahawa ini bukanlah satu cabaran, tetapi satu permulaan untuk menjadi kita lebih biasa dalam menghadapi PRN ini,” katanya.

Mengulas peranan keluarga sepanjang kempen, Abdul Fatah menjelaskan, isterinya juga merupakan ahli PAS, manakala arwah bapanya pernah menjadi Ketua Cawangan PAS di kampungnya.

Beliau memaklumkan, jawatan itu kini disandang oleh abang sulungnya, manakala beberapa adik-beradiknya turut memegang jawatan dalam jawatankuasa kawasan PAS di Kuala Lumpur.

“Dalam bahasa mudah, keluarga saya adalah keluarga PAS, bukan PAS semua, hampir keseluruhan pegang jawatan sama ada di cawangan ataupun di kawasan,” katanya.

Beliau menggemari aktiviti mendaki (hiking) yang dilakukan setiap hari Rabu bersama golongan veteran atau ‘otai’ berbangsa Cina serta masyarakat lain di Bukit Batu Putih, Tanjung Tuan di sini.

Ustaz Fatah menggemari asam pedas ikan pari yang menjadi antara masakan diminatinya di Negeri Sembilan. – HARAKAHDAILY 20/7/2026

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