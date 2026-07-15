Analisis awal prestasi PAS dalam PRN Johor ke-16

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KEPUTUSAN Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor Ke-16 menyaksikan PAS dan PERIKATAN NASIONAL gagal mencapai sasaran yang diharapkan. Keputusan ini sememangnya mengecewakan para pendukung perjuangan, namun dalam tradisi gerakan Islam, kekalahan bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, ia merupakan ruang muhasabah untuk mengenal pasti kelemahan, memperbaiki strategi dan menyusun langkah yang lebih tersusun bagi menghadapi pilihan raya akan datang.



PAS bukan sekadar sebuah parti politik yang mengejar kemenangan pilihan raya, bahkan sebuah gerakan dakwah, tarbiah dan siasah yang membina kekuatan umat secara berterusan. Justeru, setiap keputusan pilihan raya perlu dianalisis secara objektif tanpa menyalahkan mana-mana pihak, sebaliknya menjadikannya sebagai asas kepada proses islah dan pembaharuan.



Daripada pemerhatian awal, terdapat beberapa faktor dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada prestasi PAS dalam PRN Johor.

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Faktor-faktor dalaman

a. Kekuatan akar umbi belum benar-benar mendominasi Johor.

Kekuatan utama PAS sentiasa bermula daripada cawangan, usrah, tarbiah dan kerja-kerja kebajikan di peringkat masyarakat. Walaupun PAS Johor mempunyai beberapa kawasan yang kukuh, namun secara keseluruhannya rangkaian organisasi masih belum mencapai tahap dominan di seluruh negeri.

Sebaliknya, Umno telah membina pengaruhnya sejak berpuluh-puluh tahun melalui jaringan cawangan, Jawatankuasa Kemajuan Kampung, persatuan penduduk, NGO dan hubungan rapat dengan masyarakat setempat.

Realitinya, pilihan raya dimenangi melalui kerja lima tahun, bukannya kerja lima belas hari. Tempoh berkempen hanyalah waktu menuai hasil daripada kerja yang dilakukan sepanjang penggal.

Justeru, PAS perlu memperluaskan pembukaan cawangan baharu, memperkasakan Unit Daerah Mengundi (UDM), melahirkan lebih ramai aktivis muda dan memastikan setiap lokaliti mempunyai pasukan yang benar-benar berfungsi.

b. Strategi pemilihan kerusi memerlukan penilaian semula.

Strategi pertandingan juga wajar dinilai secara objektif.

Beberapa kerusi yang ditandingi merupakan kawasan yang secara tradisinya sangat sukar ditembusi berdasarkan demografi, sejarah pengundian dan kekuatan organisasi lawan.

Apabila terlalu banyak kerusi berisiko tinggi diberikan tumpuan, sumber kewangan, tenaga petugas serta masa menjadi berpecah.

Pada masa hadapan, pemilihan kerusi perlu dipandu oleh analisis data, kajian lapangan, bancian pengundi dan indeks kebolehmenangan, bukannya semata-mata semangat untuk bertanding.

Pendekatan yang lebih strategik membolehkan sumber parti digunakan secara optimum bagi memaksimumkan peluang kemenangan.

c. Naratif kempen kurang menjiwai denyut nadi rakyat Johor.

Kempen PAS banyak mengetengahkan isu nasional seperti integriti, kos sara hidup dan kelemahan Kerajaan Persekutuan.

Walaupun isu-isu tersebut mempunyai asas yang kukuh, pengundi Johor ternyata lebih memberi perhatian kepada persoalan yang menyentuh kehidupan mereka secara langsung.

Mereka mahu mengetahui bagaimana PAS mampu memperkukuhkan ekonomi Johor, membangunkan Iskandar Malaysia, meningkatkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi, memperkukuh hubungan ekonomi dengan Singapura, membangunkan sektor pelabuhan, pertanian moden, pelancongan serta menangani kos sara hidup di negeri ini.

Manifesto negeri perlu diterjemahkan kepada pelan tindakan yang lebih konkrit, realistik dan mudah difahami oleh rakyat.

d. Momentum ‘Gelombang Hijau’ semakin reda.

Tidak dapat dinafikan bahawa PAS dan PERIKATAN NASIONAL pernah menikmati kebangkitan luar biasa selepas PRU15 dan PRN enam negeri pada tahun 2023.

Namun politik sentiasa berubah.

Apabila kerajaan negeri BN berjaya mengekalkan kestabilan pentadbiran dan tidak berhadapan isu besar yang menggugat keyakinan rakyat, keinginan pengundi untuk melakukan perubahan menjadi semakin sederhana.

Ini membuktikan bahawa kemenangan tidak boleh bergantung kepada gelombang semata-mata.

Sebaliknya PAS perlu membina kekuatan yang mampu menang walaupun tanpa gelombang nasional.

e. Keperluan membina calon tempatan lebih awal.

Di Johor, personaliti calon sangat mempengaruhi keputusan pengundi.

Masyarakat mahu melihat wakil rakyat yang telah lama bersama mereka, dikenali, mudah didekati dan mempunyai rekod perkhidmatan yang jelas.

Pembangunan bakal calon tidak boleh bermula beberapa bulan sebelum pilihan raya.

Ia perlu dimulakan sejak awal penggal melalui program khidmat masyarakat, kepimpinan belia, penglibatan NGO, aktiviti kemasyarakatan serta penyelesaian isu rakyat.

Faktor luaran

a. Prestasi positif kerajaan negeri BN.

Hakikat yang perlu diakui ialah kerajaan negeri pimpinan BN berjaya mengekalkan persepsi positif dalam kalangan sebahagian besar rakyat.

Kemasukan pelaburan, pembangunan infrastruktur serta imej pentadbiran yang stabil memberi keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan kerajaan sedia ada.

Dalam keadaan sebegini, pembangkang perlu menawarkan alternatif yang jauh lebih meyakinkan untuk mengubah persepsi tersebut.

b. Pengundi mengutamakan kestabilan.

Selepas beberapa tahun negara melalui ketidaktentuan politik, ramai pengundi mula mengutamakan kestabilan.

Johor merupakan negeri perindustrian dan perdagangan antarabangsa.

Sebahagian besar pengundinya percaya bahawa kestabilan politik penting bagi menarik pelaburan, mewujudkan peluang pekerjaan dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus berkembang.

Ini memberikan kelebihan kepada kerajaan yang sedang memerintah.

c. Perpecahan undi pembangkang.

Persaingan pelbagai parti pembangkang menyebabkan undi anti-BN gagal disatukan.

Dalam sistem ‘first-past-the-post’, walaupun majoriti pengundi tidak menyokong kerajaan, kemenangan masih boleh dicapai oleh parti yang memperoleh undi tertinggi.

Fenomena ini memberi kelebihan besar kepada BN di banyak kawasan.

d. Kelebihan 3M — ‘Machinery’, Media dan ‘Money’.

Pilihan raya moden tidak lagi bergantung kepada semangat semata-mata.

BN mempunyai kelebihan dari sudut organisasi (Machinery), liputan media (Media) serta kemampuan kewangan (Money).

Ketiga-tiga faktor ini memberi impak besar terhadap keberkesanan kempen, capaian maklumat serta mobilisasi pengundi.

PAS perlu memperkukuhkan jentera digital, mengembangkan media alternatif dan memperkasakan budaya infak perjuangan bagi mengimbangi kelebihan tersebut.

e. Psikologi pengundi Johor.

Johor mempunyai budaya politik yang agak berbeza berbanding beberapa negeri lain.

Sebagai negeri yang menjadi pintu masuk ekonomi negara, ramai pengundi melihat kesinambungan pentadbiran sebagai faktor penting untuk mengekalkan keyakinan pelabur dan hubungan ekonomi dengan Singapura.

Persepsi ini menyebabkan sebahagian pengundi memilih pendekatan ‘jangan ubah jika keadaan masih baik’.

PAS perlu membuktikan bahawa perubahan bukan membawa ketidaktentuan, sebaliknya menawarkan pentadbiran yang lebih bersih, berintegriti, profesional dan berteraskan kebajikan rakyat.

Hala tuju PAS selepas PRN Johor

Keputusan ini sewajarnya menjadi titik permulaan kepada proses memperkukuh parti, bukannya melemahkan semangat perjuangan.

PAS perlu memberi tumpuan kepada lima agenda utama:

Pertama, memperkukuh organisasi sehingga ke peringkat UDM dan cawangan.

Kedua, melahirkan lebih ramai pemimpin muda dan calon pelapis yang dikenali masyarakat.

Ketiga, memperluaskan khidmat masyarakat sepanjang masa tanpa menunggu musim pilihan raya.

Keempat, membangunkan naratif Johor yang lebih segar, praktikal dan berpaksikan masa depan negeri.

Kelima, memperkukuhkan kerjasama dalam PERIKATAN NASIONAL agar penyelarasan strategi, pembahagian kerusi dan gerak kerja dapat dilakukan lebih awal dan lebih tersusun.

Penutup

Dalam sirah perjuangan Islam, kekalahan bukanlah sesuatu yang asing. Peristiwa Uhud sendiri menjadi madrasah tarbiah yang membentuk generasi sahabat agar kembali menilai kelemahan diri sebelum menyalahkan faktor luar.

Begitu juga PAS. PRN Johor Ke-16 bukan noktah perjuangan, tetapi medan muhasabah untuk melahirkan saf yang lebih mantap, organisasi yang lebih kukuh dan strategi yang lebih berkesan.

Sesungguhnya perjuangan Islam tidak diukur pada kemenangan satu pilihan raya, tetapi pada istiqamah dalam membawa risalah Islam kepada masyarakat. Dengan syarat terus melakukan muhasabah, memperbaiki kelemahan dan memperkukuh muafakat, setiap kekalahan boleh menjadi batu loncatan kepada kemenangan yang lebih besar pada masa hadapan.

“Menang tidak menjadikan kita leka, kalah tidak mematahkan langkah. Yang kekal ialah perjuangan, tarbiah dan keyakinan bahawa pertolongan Allah pasti hadir kepada mereka yang benar-benar berusaha dan bertawakal.”

TS DR MOHD SUFFIAN YUSOFF

Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah

ADUN Bandar Baharu

Fellow Yayasan Strategik Lestari

Fellow Yayasan Kedah Sejahtera – HARAKAHDAILY 15/7/2026



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